Smířlivý Gniadek: Už máme čistý stůl, na Opavu nebudu vzpomínat ve zlém

Pivot Martin Gniadek je opět doma v legendární ostravské hale Tatran. Tam po začátcích ve Snakesu Ostrava naskočil do vrcholového basketbalu.

Do NH Ostrava se vrátil po 11 letech v Opavě. A bylo kolem toho hodně vzruchu...

Když se o svém odchodu z opavského klubu dozvěděl až z médií, šéfům to ostře vyčetl.

„Chyba byla akorát ta, že mi o tom, že končím v Opavě, nikdo neřekl,“ říká už smířlivě čtyřiatřicetiletý Gniadek.

Ostatně Petr Czudek, trenér a sportovní manažer BK Opava, chybu připustil. „Komunikace z mé strany asi nebyla dobrá. Martin z toho byl smutný, ale už jsme si vše vyříkali. Uznal jsem chyby, k nimž došlo,“ řekl Petr Czudek. „A až budeme hrát derby, není asi motivovanější hráč než Martin. Bude to další lákadlo našich vzájemných zápasů.“

Nejbližší duel bude 5. října od 18.00 v Ostravě.

Gniadek potvrdil, že si už vše s Petrem Czudkem vysvětlili. „Když to bylo čerstvé, mluvil jsem o tom tak, jak jsem mluvil. S odstupem času ale nemohu nechat jedenáct let, které jsem strávil v Opavě, jen tak. Skončilo to ne úplně šťastně, ale už je to za námi a máme zase čistý stůl. Na Opavu nebudu vzpomínat ve zlém. Vždyť loňský titul byl obrovský úspěch pro všechny.“

Jaké to je vrátit se po tolika letech do NH Ostrava, s níž jste před svým odchodem v roce 2013 vybojoval bronz?

Trochu nostalgie. Bohužel je škoda, že minule domácí utkání nedopadlo vítězně (s Pískem 88:97). Ale náš tým je nový. Měli jsme deset dnů na to, abychom do hry zapracovali nového rozehrávače. Pořád si všechno sedá, což jde vidět. Je to jako ve vlnách, jednou se nám daří extrémně, po tom přijde úplný propad. Nějakou dobu potrvá, než si vše sedne.

Se svým výkonem jste spokojený, když jste dal dvanáct bodů, přičemž před tím v Děčíně (94:103) žádný?

Nejsem. Prohráli jsme. Kdybychom v Děčíně vyhráli, byl bych i bez bodu šťastný. Mně už nejde o osobní čísla, spíše někomu přihraji, ať si dá body on... Už si nemám, co dokazovat.

V jakém stavu jste našel ostravský tým?

Je ambiciozní, je tady plno mladých talentovaných kluků jako jsme před jedenácti lety byli my. Akorát jim trochu potřebujeme vlít důvěru do žil, aby hráli klíčové role oni.

Už jste zmínil příchod nového rozehrávače. Litevce Adomase Sidarevičiuse. Je hodně složité sehrávat se na poslední chvíli?

Rozehrávač je ústřední postava týmu. Když přijde tři dny před začátkem sezony, protože musíte reagovat na zranění Mateje Majerčáka, není to jednoduché. Role, jak byly rozdány v přípravě, se teď budují znovu. Nějakou dobu ještě potrvá, než se naučíme hledat se na hřišti a využívat slabin soupeře.

V čem by měla být síla Ostravy?

V tvrdosti. Máme typy na to, abychom mohli hrát tvrdě, což jsme místy s Pískem ukázali. Máme i dobré střelce. Naše síla by měla být v tvrdosti kombinované s dobrou střelbou za tři body.

Ostravští byli minulou sezonu v semifinále. Měli by být pravidelně nejméně ve čtvrtfinále?

S tím jsem sem šel.