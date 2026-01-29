„První technickou dostal takovou nesmyslnou, protože křičel na svoji hráčku. Rozhodčí do toho zasáhla, pak okamžitě dostal druhou,“ pokračoval.
Lapeňův exces navíc přišel vhod spíše domácím basketbalistkám. V nervózní třetí čtvrtině se mohly nadechnout a následně si pohlídaly závěr zápasu.
Výhrou 78:66 nad tabulkovými sousedkami se ve skupině E před posledním nadstavbovým kolem posunuly na pozice, které zajišťují postup do vyřazovacích bojů.
Postup mají ve svých rukou. Basketbalistky USK ovládly veledůležitý zápas se Schiem
Trenére, jak se vám vstupovalo do tak klíčového zápasu bez opory Brionny Jonesové?
Těžce. Ale celý tým se neuvěřitelně semkl. Odvedli jsme skvělý výkon, samozřejmě nějaké chybičky tam vždycky budou, ale celkově jsme odehráli týmově dobrý zápas v útoku i obraně. Díky tomu máme tuto důležitou výhru.
Můžete přiblížit stav americké pivotky?
Trápí ji zranění v dolní části těla.
Vážné?
Ještě podstoupí bližší vyšetření. Uvidíme. Věříme, doufáme, modlíme se, aby byla v pohodě a ještě naskočila. Ale víc k tomu teď nemá cenu říkat.
Chtěli jste na Schio vlétnout? Začátek se vám musel líbit.
Viděl jsem extra motivaci od všech hráček. Nešlo úplně o taktiku, vždycky se chcete soustředit na dobrý začátek, aby vám zápas neulítl. Musím říct, že v obou posledních zápasech – jak na Galatasarayi, tak teď proti Schiu – jsme měli začátek skvělý. Pak jsme průběh relativně kontrolovali. Ve třetí čtvrtině se soupeřky přiblížily na dva body, což bylo nepříjemné, ale dostali jsme se z toho. Výhra je doma, nyní před sebou máme ještě jeden krok, který potřebujeme zvládnout. Teoreticky můžeme bojovat i o druhé místo.
Pomohlo vám řádění kouče Schia?
Tohle byla komedie pro celou halu. Celý zápas tahali za kratší konec. Chtěl asi vyhecovat svoje hráčky. Věděl jsem, že my musíme zůstat koncentrovaní.
Sáhl byste někdy po stejnému triku?
Nevím, ještě jsem k tomu nikdy nedospěl. Uvidíme, jak se budou vyvíjet další zápasy. (úsměv) Ale znám nějaké trenéry, kteří dopředu říkali asistentům, aby se připravili, že to prostě někdo udělá.
Vy jste byl klidný, když se Schio dotahovalo?
Takové momenty jsme zažili už na Galatasarayi. Asi maličko polevíme v koncentraci, uděláme pár chyb a kvalitní soupeřky se prosadí. Tým se ale semkl, jel opravdu celý zápas. I ve chvíli, kdy jsme vedli jen o dva body. Pak jsme během chviličky opět odskočili a zápas zase kontrolovali.
Snažil jste se do hry dostat více ve formě hrající Bridget Carletonovou, kterou soupeřky poctivě hlídaly?
Je skvělá hráčka, úžasně střílí, stačí jí minimum prostoru. Každý tým si na ni musí dát pozor, máme nějaké věci, které můžeme hrát pro ni, zpočátku jsme je využívali. Když si Bridget pak hlídali, dostávali jsme se do jiných pozic, prostor měly jiné hráčky.
Co jste týmu říkal před poslední čtvrtinou? Vstup do ní vám vyšel parádně.
Že musíme hrát trošičku aktivně. Potřebovali jsme si dát balon z ruky, nepřistupovat k tomu pasivně. Ve chvíli, kdy si předáváme míč a začneme být koncentrovaní, týmy proti nám budou mít problém.
Postup máte ve svých rukou, dýchá se vám lépe?
Určitě. Kdyby mi někdo v prosinci po Schiu řekl, že po dalších třech zápasech můžeme sami rozhodovat o postupu, asi bych si ťukal na čelo, že se zbláznil. Ale po Vánocích se mi vrátil nabuzený tým, navíc posílený o Brionnu. Když budeme hrát dále svůj basket, můžeme uspět s kýmkoliv.
S čím vyrazíte k poslednímu nadstavbovému duelu proti Flammes Carolo?
Budeme jasný favorit, ale zápas očekávám úplně jiný, než se hrál v Praze. Tady vybouchly, hned poté doma porazily Bourges. Nemůžeme k utkání přistoupit laxně. Ten jeden krok potřebujeme nějak zvládnout a potřebujeme být plně koncentrovaní. I kdyby to bylo o bod, budeme to brát. Potřebujeme udržet výkony, které teď v domácí soutěži i Eurolize předvádíme. Bude to o nás.