Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Soupeřky uběhat, velí Bašta před startem kvalifikace. V čem mu pomůže Vyoralová?

Autor:
  19:28
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Trenér Martin Bašta hovoří k reprezentantkám.

Trenér Martin Bašta hovoří k reprezentantkám. | foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

Lucie Svatoňová poslouchá pokyny trenéra Martina Bašty.
Martin Bašta vede reprezentační trénink.
Martin Bašta sleduje trénink basketbalové reprezentace.
Eliška Joklová přihrává během tréninku.
32 fotografií
Už druhou sezonu vede české basketbalové šampionky z USK Praha, ale před prvním tréninkem v roli hlavního reprezentačního kouče na něj přece jen dopadla nervozita. Dlouho ho však netrápila, zahnal ji promluvou ve středovém kruhu. „Od té chvíle je všechno v pohodě,“ mrkne Martin Bašta, který u ženského národního týmu nahradil Romanu Ptáčkovou.

Zatím pouze dočasně, avšak na přechod z pozice asistenta si musí rychle zvyknout.

Češky v úterý vstoupí do kvalifikace pro EuroBasket 2027, který otevírá cestu také na vysněné olympijské hry. V Oviedu narazí na Španělky, další dva duely odehrají v Praze proti Chorvatsku (14. 11.) a Bulharsku (17. 11.).

„Cítím se dobře, holky znám, spolupracujeme už čtvrtým rokem. Až se ve Španělsku sejdeme v kompletní sestavě, přijde i trošičku jiná atmosféra. Už se zaměříme na zápasovou přípravu,“ říká Bašta, kterému zatím na trénincích chybí nominovaná čtveřice Petra Holešínská, Julie Pospíšilová, Karolina Šotolová a Veronika Voráčková.

Chcete navazovat na herní projev ze zářijového mistrovství světa? K dispozici stále nejsou klíčové pivotky Emma Čechová a Julia Reisingerová.
Bude to velmi podobné. Cílem je hrát agresivní celoplošný basket a rychle chodit do útoku. Nemáme Emmu, Julču ani další pivotky, které se v minulých kvalifikacích nebo na mistrovstvích objevily. Nezbývá nám nic jiného než soupeřky uběhat.

Češky sázejí v boji o EuroBasket na jádro z MS, Reisingerová bude jen trénovat

Chystáte změny v přístupu k vyrovnaným koncovkám, aby se neopakovala situace jako například v zápase s Čínou?
Koncovky nám celkově v posledních letech nešly, tohle z hlav holek budeme muset dostat. Máme vymyšlený způsob, jak bychom se tomu chtěli věnovat. Všechno se ale bude odvíjet od průběhu zápasu a našeho rozpoložení.

Zapracujete i taktické věci, které vyžadujete na klubové úrovni v USK Praha?
Chci přenést pár drobností, ale snažili jsme se v realizačním týmu sestavit koncept tak, aby pasoval na hráčky, které máme k dispozici v nároďáku. Neberu celý herní systém, to rozhodně ne.

Jak přistoupíte k oknu, v němž vás čekají hned tři duely?
Před prvním zápasem nemáme prakticky čas na nic, sejdeme se v kompletní sestavě den před zápasem. Nebudeme vyžadovat úplně všechny věci, které potom budeme chtít aplikovat v dalších utkáních.

Od nich si slibujete víc?
I proti Španělsku půjdeme s maximálním úsilím a uvidíme, na co nám bude stačit. Ale upřímně říkám, priorita pro nás budou domácí zápasy, ve kterých chceme zapracovat další taktické věci. Před Španělskem na ně zkrátka není čas.

Lucie Svatoňová poslouchá pokyny trenéra Martina Bašty.

Vnímáte tlak před startem kvalifikace s takovou důležitostí?
Musíme si dobře uvědomit, v jaké jsme situaci, a podle toho k zápasům přistoupit. Nehrajeme jenom o kvalifikaci na Evropu, od těchto výsledků se budou odvíjet další tři roky včetně olympiády a bojů o další turnaje.

V trenérské kariéře děláte další velký krok, působíte však klidně. Co vám pomáhá?
Jednoznačně rodina. Mám rok a čtvrt starého syna, který je teď nejlepší metoda na čištění hlavy. Jsem rád, když můžu trávit čas s přítelkyní, druhým synem. S nimi se dokážu oprostit od basketbalu, vypnu hlavu. Neuvěřitelně mi pomáhají, nabíjí mě energií.

A teď u reprezentace? Je velkou výhodou mít jako asistentku Terezu Vyoralovou, bývalou kapitánku?
Jednoznačně, má být spojkou mezi mnou a hráčkami. To bylo od začátku v plánu. Navíc nám může dát i pohled zkušené hráčky, když budeme vymýšlet nějaké blbosti. (úsměv)

Tereza Vyoralová během tréninku.
Tereza Vyoralová na tréninku české basketbalové reprezentace.

Tereza Vyoralová na tréninku české basketbalové reprezentace.

Bavili jste se o její trenérské cestě? Vy od začátků nemáte tak daleko.
Hodně spolu komunikujeme i na úrovni klubu, řešíme provázanost s mládeží. (Vyoralová působí u B-týmu i kategorie U19.) Přemýšlel jsem, jestli ji s reprezentací nehážu do vody moc brzo, ale věřím, že to zvládne. Fakt, že přijala nabídku, je super pro mě, pro ni i pro holky. Někoho takhle zkušeného v týmu chcete mít.

Hráčky navíc moc dobře zná.
Přesně tak. Po celou dobu, co jsem u nároďáku, byla v pozici lídryně. Holky ji plně respektují, všechny berou, co řekne. Věřím, že z toho můžeme těžit.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Nejčtenější

Fotbalista Tenerife zemřel po hrozivém faulu brankáře, případ prověřuje policie

Fotbalista Tenerife Jesús de Miguel.

Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé španělské fotbalové ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let.

Nejlepší tenistky světa před objektivem: Nosková oblékla kůži, Siniaková rudou

Mezi osmičku nejlepších se letos probojovaly Linda Nosková a Karolína Muchová....

Ještě před úvodními zápasy Turnaje mistryň se nejlepší tenistky světa postavily před objektivy fotografů. Organizace WTA zveřejnila oficiální snímky osmi nejlepších singlistek a deblových párů...

Halloweenské oslavy sportovních hvězd. Podívejte se, jaké kostýmy letos oblékly

Sportovci oslavili Halloween

Filmoví hrdinové, hudební legendy, pohádkové postavy i pořádná dávka humoru. Sportovní hvězdy letos na Halloween znovu popustily uzdu fantazii a vyměnily dresy za originální převleky. Některé vsadily...

Jsme připraveni hostit hokejový šampionát místo Německa, oznámili Rusové

Ruští hokejisté do 20 let slaví vítězství nad Švédskem.

Světlana Žurovová, olympijská vítězka v rychlobruslení a vlivná poslankyně Státní dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko, prohlásila, že Rusko je připraveno hostit mistrovství světa v hokeji v roce...

Češi se oficiálně připojili k bojkotu Ruska. Ať o nás nikdo nepochybuje, řekli hokejisté

Potyčka mezi českými a ruskými hokejisty při Českých hrách

Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Lotyšsko... A Česko! Hokejový svaz redakci iDNES.cz potvrdil, že se oficiálně přidává k zemím, které se rozhodly bojkotovat zápasy s Ruskem. Generální sekretář svazu...

ONLINE: Finsko - Česko 1:1, Šustr při závěrečném risku bez brankáře vyrovnává

Sledujeme online
Finští hokejisté slaví gól Juho Lammikka v utkání proti českému týmu.

Čeští hokejisté nastupují k druhému utkání nové reprezentační sezony. V Helsinkách hrají s domácím Finskem, bojují o první vítězství po nástupu Zdeňka Motáka. V brance nastupuje Jan Bednář, kapitánem...

7. listopadu 2026  17:32,  aktualizováno  19:52

Dnešní díl StarDance (7.11.): Kurzy, body, kdo vypadne

Soutěžní páry čtvrtého večera StarDance XIV (31. října 2026)

StarDance 2026 je tady už s pátým večerem, který se uskuteční 7. listopadu od 20:10 na ČT1. Tančí se rumba, jive a slowfox – komu se jeden z těchto tanců stane osudným? Podívejte se na kurzy.

7. listopadu 2026  19:49

ONLINE: Zbrojovka - Baník 1:3, Kubala nůžkami kompletuje hattrick

Sledujeme online
Filip Kubala z Baníku slaví gól proti Zbrojovce.

Ostravští fotbalisté na pohárové vítězství na Letné (2:0) nenavázali. Po debaklu s Plzní 0:4 teď hrají se Zbrojovkou. Domácí chtějí také zapomenout na minulý víkend, kdy prohráli s Olomoucí vysoko...

7. listopadu 2026  18:04,  aktualizováno  19:34

Soupeřky uběhat, velí Bašta před startem kvalifikace. V čem mu pomůže Vyoralová?

Trenér Martin Bašta hovoří k reprezentantkám.

Už druhou sezonu vede české basketbalové šampionky z USK Praha, ale před prvním tréninkem v roli hlavního reprezentačního kouče na něj přece jen dopadla nervozita. Dlouho ho však netrápila, zahnal ji...

7. listopadu 2026  19:28

Červená série Sigmy trvá dál. Sejk selhal, Čvančara pálil: Kdo rozdává, musí přijmout

Václav Sejk z Olomouce opouští hřiště po udělené červené kartě ve 39. minutě...

Byla to zvláštní sekvence. Útočník hradeckých fotbalistů Tomáš Čvančara nejprve faulem dohrál olomouckého Syllu. O pár vteřin později si vyšlápl u autové čáry na Ghaliho, rovněž po odehrání míče. A...

7. listopadu 2026  19:06

ONLINE: Ödegaard rozhodl o výhře Arsenalu, Nottingham vede nad City

Sledujeme online
Martin Ödegaard se raduje po gólu v 72. minutě utkání proti Hullu.

Sobotní program 10. kola anglické fotbalové ligy nabízí čtyři zápasy. Arsenal zvítězil 1:0 nad Hullem a upevnil si první místo v tabulce. Jediný gól do sítě nováčka vstřelil kapitán Ödegaard. Český...

7. listopadu 2026  13:20,  aktualizováno  19:03

Mlha odložila duel Kroměříže s Třincem, Táborsko prodloužilo sérii bez výhry

Ústí nad Labem, 7. 8. 2026, FK Viagem Ústí nad Labem - Česká Lípa, 3. kolo 2....

Zápas 14. kola druhé fotbalové ligy mezi Kroměříží a nováčkem z Třince byl kvůli mlze odložen. Náhradní termín řídící orgán soutěže teprve určí. V druhém sobotním utkání remizovalo Táborsko na...

7. listopadu 2026  18:53

Satoranský by měl rozlučku s reprezentací stihnout, po pádu na hlavu se vrátil k týmu

Tomáš Satoranský před zápasem svého Hapoelu Tel Aviv

Rozehrávač Tomáš Satoranský by se měl po pádu na hlavu a chvilkové ztrátě vědomí z euroligového duelu v dresu Hapoelu Tel Aviv brzy vrátit do hry. Po nehodě z 30. října už se připojil k izraelskému...

7. listopadu 2026  18:43

Zlín - Slovácko 0:1, souboj posledních týmů ovládli po trefě Puškáče hosté

Sestřih zápasu
Zlínský útočník Tomáš Poznar se chystá hlavičkovat v utkání proti Slovácku.

Fotbalisté Slovácka zvítězili v krajském derby na hřišti posledního Zlína 1:0. Utkání 14. kola Chance Ligy výrazně ovlivnila 22. minuta, kdy po přezkoumání u videa obdržel červenou kartu domácí...

7. listopadu 2026  15:01,  aktualizováno  18:03

Velká cena Brazílie F1 2026: Program, výsledky, kurzy a kde sledovat

Lewis Hamilton z Ferrari během Velké ceny Brazílie.

Formule 1 pokračuje dvacátým závodem sezony 2026, Velkou cenou São Paula na brazilském okruhu Interlagos. Andrea Kimi Antonelli si už při předchozí Grand Prix Mexika zajistil titul mistra světa....

7. listopadu 2026

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Liberec - Bohemians 1:0, domácí zastavili sérii Pražanů, rozhodla Kušejova penalta

Sestřih zápasu
Zleva Mathews Banda (Bohemians) stíhaný Azizem Kayondem z Liberce.

Pětkrát v řadě neprohráli, ve 14. ligovém kole však fotbalisté Bohemians narazili v Liberci. Severočeši na domácí půdě zvítězili 1:0, když v 72. minutě rozhodl z penalty Kušej. V neúplné tabulce se...

7. listopadu 2026  16:54,  aktualizováno  17:41

ME v cyklokrosu 2026 Zeddam: Program, česká nominace, výsledky a kde sledovat

Barbora Bukovská dojíždí ve Val di Sole na druhém místě.

Nizozemský Zeddam hostí o víkendu 7. a 8. listopadu cyklokrosové mistrovství Evropy 2026. Česká reprezentace vysílá do bojů o cenné kovy 19 závodníků napříč šesti kategoriemi. V našem přehledu...

7. listopadu 2026  17:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.