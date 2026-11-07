Zatím pouze dočasně, avšak na přechod z pozice asistenta si musí rychle zvyknout.
Češky v úterý vstoupí do kvalifikace pro EuroBasket 2027, který otevírá cestu také na vysněné olympijské hry. V Oviedu narazí na Španělky, další dva duely odehrají v Praze proti Chorvatsku (14. 11.) a Bulharsku (17. 11.).
„Cítím se dobře, holky znám, spolupracujeme už čtvrtým rokem. Až se ve Španělsku sejdeme v kompletní sestavě, přijde i trošičku jiná atmosféra. Už se zaměříme na zápasovou přípravu,“ říká Bašta, kterému zatím na trénincích chybí nominovaná čtveřice Petra Holešínská, Julie Pospíšilová, Karolina Šotolová a Veronika Voráčková.
Chcete navazovat na herní projev ze zářijového mistrovství světa? K dispozici stále nejsou klíčové pivotky Emma Čechová a Julia Reisingerová.
Bude to velmi podobné. Cílem je hrát agresivní celoplošný basket a rychle chodit do útoku. Nemáme Emmu, Julču ani další pivotky, které se v minulých kvalifikacích nebo na mistrovstvích objevily. Nezbývá nám nic jiného než soupeřky uběhat.
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Češky sázejí v boji o EuroBasket na jádro z MS, Reisingerová bude jen trénovat
Chystáte změny v přístupu k vyrovnaným koncovkám, aby se neopakovala situace jako například v zápase s Čínou?
Koncovky nám celkově v posledních letech nešly, tohle z hlav holek budeme muset dostat. Máme vymyšlený způsob, jak bychom se tomu chtěli věnovat. Všechno se ale bude odvíjet od průběhu zápasu a našeho rozpoložení.
Zapracujete i taktické věci, které vyžadujete na klubové úrovni v USK Praha?
Chci přenést pár drobností, ale snažili jsme se v realizačním týmu sestavit koncept tak, aby pasoval na hráčky, které máme k dispozici v nároďáku. Neberu celý herní systém, to rozhodně ne.
Jak přistoupíte k oknu, v němž vás čekají hned tři duely?
Před prvním zápasem nemáme prakticky čas na nic, sejdeme se v kompletní sestavě den před zápasem. Nebudeme vyžadovat úplně všechny věci, které potom budeme chtít aplikovat v dalších utkáních.
Od nich si slibujete víc?
I proti Španělsku půjdeme s maximálním úsilím a uvidíme, na co nám bude stačit. Ale upřímně říkám, priorita pro nás budou domácí zápasy, ve kterých chceme zapracovat další taktické věci. Před Španělskem na ně zkrátka není čas.
Vnímáte tlak před startem kvalifikace s takovou důležitostí?
Musíme si dobře uvědomit, v jaké jsme situaci, a podle toho k zápasům přistoupit. Nehrajeme jenom o kvalifikaci na Evropu, od těchto výsledků se budou odvíjet další tři roky včetně olympiády a bojů o další turnaje.
V trenérské kariéře děláte další velký krok, působíte však klidně. Co vám pomáhá?
Jednoznačně rodina. Mám rok a čtvrt starého syna, který je teď nejlepší metoda na čištění hlavy. Jsem rád, když můžu trávit čas s přítelkyní, druhým synem. S nimi se dokážu oprostit od basketbalu, vypnu hlavu. Neuvěřitelně mi pomáhají, nabíjí mě energií.
A teď u reprezentace? Je velkou výhodou mít jako asistentku Terezu Vyoralovou, bývalou kapitánku?
Jednoznačně, má být spojkou mezi mnou a hráčkami. To bylo od začátku v plánu. Navíc nám může dát i pohled zkušené hráčky, když budeme vymýšlet nějaké blbosti. (úsměv)
Tereza Vyoralová na tréninku české basketbalové reprezentace.
Bavili jste se o její trenérské cestě? Vy od začátků nemáte tak daleko.
Hodně spolu komunikujeme i na úrovni klubu, řešíme provázanost s mládeží. (Vyoralová působí u B-týmu i kategorie U19.) Přemýšlel jsem, jestli ji s reprezentací nehážu do vody moc brzo, ale věřím, že to zvládne. Fakt, že přijala nabídku, je super pro mě, pro ni i pro holky. Někoho takhle zkušeného v týmu chcete mít.
Hráčky navíc moc dobře zná.
Přesně tak. Po celou dobu, co jsem u nároďáku, byla v pozici lídryně. Holky ji plně respektují, všechny berou, co řekne. Věřím, že z toho můžeme těžit.