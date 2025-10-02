Velký debut a hned trofej. Nový kouč USK: Byl jsem nervózní, až to bylo nepříjemné

„Musím být spokojený. Vyhráli jsme trofej a na to, že jsme hráli v úzké rotaci sedmi hráček, jsme předvedli dobrý výkon,“ uvedl Bašta po středečním zápase pro ČTK. „Holky to zvládly úžasně a jsem na ně pyšný. Musíme si uvědomit, že jsme na začátku nové cesty, u které doufám, že bude úspěšná.“
Třiatřicetiletý kouč byl během minulé sezony jedním z asistentů Hejkové a také se tedy podílel na prvenství v Eurolize, nyní uspěl i v roli hlavního trenéra.
Cenný double pro české šampionky. USK slaví zisk evropského Superpoháru
„Všichni jsme z vítězství měli radost. Musím hlavně ocenit, že jsme zápas zvládli jako tým, včetně asistentů, realizačního týmu a hráček. Jedině tak můžeme postupně dělat další dobré výsledky,“ podotkl Bašta.
Před utkáním na hřišti vítězek uplynulého ročníku Eurocupu, kde zažil debut na mezinárodní scéně v roli hlavního kouče, cítil tlak. „Nebyl jsem jen trochu nervózní, ale docela dost. Než začala porada před zápasem, tak to pro mě bylo až nepříjemné. Když jsem ale po poradě šel na hřiště, tak už to ze mě spadlo a užil jsem si to,“ popsal.
Bouřlivá kulisa v hale Villeneuve-d’Ascq se mu líbila. „V takovém prostředí prostě chcete hrát. V zemích, jako jsou Francie nebo Španělsko, jsou vždy plné haly a vytvoří se skvělá atmosféra. I díky tomu jsem si zápas užil na plné obrátky. Měl atmosféru, bojovnost a byl skvělý.“
Hlavní tahounkou USK byla francouzská rozehrávačka Pauline Astierová, jedna z řady nových posil v týmu českých šampionek zaznamenala 17 bodů, 15 asistencí a sedm zisků. „Hrála naprosto úžasně. Zaslouží si velký kredit a díky ní jsme hráli tímto způsobem, protože ona výborně tlačí v obraně a předává míč do rychlého protiútoku,“ vyzdvihl ji Bašta.
Po zápase však ocenil všechny hráčky i členy týmu. „V první řadě jsem jim poděkoval. A také jsem jim řekl, že se budeme jen a jen posouvat. Jsme na začátku nové cesty, a když budeme takto pokračovat, tak věřím, že bude úspěšná.“
USK zahájí obhajobu titulu v Eurolize už příští týden, na úvod základní skupiny se představí na palubovce Bourges. Triumf v Superpoháru je podle Bašty pozitivním příslibem.
„Brali jsme to tak, že je to první trofej, kterou můžeme v této sezoně získat. Rozhodně jsme to nebrali jako výlet nebo přátelský zápas. Jeli jsme sem tvrdě vyhrát a všem ukázat, že s námi musí počítat.“