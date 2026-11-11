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Baštovy smíšené pocity z premiéry: Úžasný zápas i zklamání. Pohřbilo nás 22 ztrát

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  9:13
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České basketbalistky během timeoutu.

České basketbalistky během timeoutu. | foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

Petra Holešínská slaví během utkání se Španělskem v kvalifikaci o EuroBasket...
Natálie Koucká zakončuje v utkání se Španělskem v kvalifikaci o EuroBasket 2027.
Petra Malíková před zápasem se Španělskem.
Kateřina Kalná brání Raquel Carreraovou ze Španělska.
30 fotografií
První utkání v roli dočasného hlavního kouče ženské reprezentace téměř ozdobil parádním výsledkem. Martin Bašta emotivně prožíval nejen závěr střetnutí mezi Českem a Španělskem v kvalifikaci o EuroBasket 2027. Po těsné porážce 71:73 komentoval: „Nemáme se za co stydět!“

Vítězství nad třetím celkem zářijového světového šampionátu a úřadujícími vicemistryněmi Evropy by rozhodně bylo nad plán.

Vždyť české basketbalistky ještě nikdy v historii neporazily Španělky na jejich půdě!

V Oviedu pomýšlely na senzaci.

„Výsledek je vzhledem k průběhu obrovským zklamáním,“ přiznával Bašta. „Spousta lidí nám nevěřila, ale my jsme tady odehráli úžasný zápas. Jsem pyšný na tým. I když jsme prohrávali trošku větším bodovým rozdílem, nevzdali jsme se a dokázali se vrátit do zápasu a otočit ho.“

Češky se blížily senzaci. Na úvod bojů o ME je ale Španělky zlomily v koncovce

Jeho svěřenkyně vedly v závěrečné čtvrtině až o šest bodů, o vedení přišly 70 sekund před koncem. Další obrat se jim nepovedl.

„Rozhodovaly maličkosti i zkušenost soupeřek. Bohužel nás pohřbilo 22 ztrát, což je strašně velké množství v tak vyrovnaném zápase,“ uvědomoval si čtyřiatřicetiletý trenér.

V dalším průběhu třízápasového reprezentačního okna se pro něj však příliš nemění. I nadále považuje za hlavní, aby národní tým uspěl v domácích zápasech proti Chorvatsku (14. 11.) a Bulharsku (17. 11.).

Zároveň věří, že předvedený výkon přitáhne do pražské haly Královka další fanoušky. „My jsme teď nabrali motivaci do další práce,“ hlásil.

Petra Holešínská slaví během utkání se Španělskem v kvalifikaci o EuroBasket 2027.

Natálie Koucká zakončuje v utkání se Španělskem v kvalifikaci o EuroBasket 2027.

Na úterním výkonu, byť rozhodně ne perfektním, by rád stavěl. Líbilo se mu týmové nastavení i činnost v defenzivě. Výtky měl naopak k útočné kombinaci, všímal si, jak si jeho svěřenkyně přihrávají do složitých pozic a dostávají se pod zbytečný tlak.

„Zakončovali jsme v posledních vteřinách. A k tomu ztráty... V koncovce jsme udělali dvě a pak už je jedno, jestli faulujeme, nebo ne. Španělky si míč velmi zkušeně podaly,“ hodnotil.

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„Na druhou stranu by to byla asi až moc velká pohádka pro mě, kdybychom zápas zvládli,“ usmál se Bašta, který na lavičce vystřídal Romanu Ptáčkovou. „Ale měli jsme na to. Chybělo nám několik hráček, ne jen ty tři, o kterých se nejvíc mluví (Čechová, Joklová, Reisingerová). Tým se celkově oproti dřívějším srazům proměnil. Možná tohle je náš momentální vrchol, nicméně i ten je poměrně vysoko.“

Nyní by rád líbivé výkony přetavil v klíčové výhry, přece jen dobře ví: Pokud se české basketbalistky chtějí po letech znovu podívat na olympijské hry, příští rok na EuroBasketu nesmějí chybět.

Připomeňme, že ze čtyřčlenné kvalifikační skupiny postupují dva nejlepší celky.

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