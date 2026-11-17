Třetí porážka ve skupině J už je téměř smrtící ránou i pro postupové ambice a olympijský sen. K jeho splnění je totiž nutné projít na kontinentální šampionát.
To trenér i hráčky dobře ví, také proto byla po zápase k vidění směs emocí – naštvání i zklamání, u některých basketbalistek doprovázené slzami.
Nadějný rozjezd se Španělskem (71:73) vystřídaly tvrdé direkty od Chorvatek (69:82) a Bulharek. „Jak se to dá hodnotit?“ hledal slova i trenér Bašta.
Jak?
Prohráli jsme, takže rozhodně neúspěch a velké zklamání.
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Proč jste po půli nedokázali navázat na výkon ze začátku utkání?
Začali jsme panikařit, dělat ztráty, které jsme v prvním poločase nedělali. Tím jsme Bulharky dostali do hry. Naše úspěšnost střelby byla celý zápas tragická, bohužel, takže se všechno sečetlo, až to dopadlo takhle.
Po špatné třetí čtvrtině se tým dotáhl, ale v koncovce znovu nepřesvědčil.
Tohle není o koncovce, ale o nějakém nastavení, kdy je necháme zbytečně jít zpátky do zápasu místo toho, abychom si ho rozhodli naší trpělivostí. Jasně, teď to vypadá, že tříbodový rozdíl vznikl v koncovce, ale prostě jsme to nezvládli daleko dřív.
Zaujala mladá pivotka Kalná, ale nedoplácí reprezentace na absence Čechové a Reisingerové?
Kačka nám rozhodně pomohla. A na to, že nám chybí nějaké hráčky, se nemůžeme vymlouvat. My jsme si měli poradit s tím, co máme. V určitých fázích se nám to velmi dobře dařilo, v úseku třetí čtvrtiny, kdy si s námi ony dělaly, co chtěly, kdy jsme tam dělali jednu ztrátu za druhou, tak tam prostě nefungoval ani obranný doskok. Díky tomu se to přehouplo na jejich stranu, dostali jsme se zbytečně pod tlak a pak jsme ho nezvládli.
Co bude důležité pro zbytek kvalifikace?
Vyhrát zbylé tři zápasy, nic jiného tam asi neexistuje.