„Jsem nadšený. Je to pro mě velký krok a ohromně si vážím důvěry a šance, kterou mi klub dal,“ řekl Bašta. „Uvědomuji si, že je to obrovská zodpovědnost navázat na mimořádné úspěchy. Udělám vše, co bude v mých silách, abych pokračoval v práci paní trenérky Hejkové a abychom jako tým dělali našim skvělým fanouškům radost jako doposud,“ dodal dvaatřicetiletý kouč, který působí i jako asistent Romany Ptáčkové u ženské reprezentace.

Do USK přišel před rokem společně s trenérem Janem Pavlíkem, který po jedné sezoně odešel. Jedenasedmdesátiletá členka Síně slávy FIBA Hejková vedla tým 13 let a získala s ním stejný počet mistrovských titulů. Po sezoně ukončila kariéru. V klubu by měla působit v jiné roli.