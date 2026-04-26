Vděčný za lekce i šanci na další rok. Bašta hodnotil sezonu USK: Jako horská dráha!

Premiérovou sezonu v roli hlavního kouče basketbalistek USK Praha hodnotil Martin Bašta se synem v náručí. Malý Tadeáš zvídavě zkoumal nejen medaili, kterou jeho táta převzal po vítězství ve finále Chance ŽBL, ale i diktafony novinářů. „Loni byl ještě v bříšku maminky. V tom jsou letošní oslavy krásnější,“ usmál se třiatřicetiletý trenér po konci série s brněnskými Žabinami.
Martin Bašta jako trenér USK Praha | foto: Ondřej Kovalčík / ZVVZ USK Praha

Basketbalistky USK Praha slaví šestnáctý titul v řadě v nejvyšší české soutěži.
K titulu v domácí soutěži, pro klub už šestnáctému v řadě, dovedl Pražanky bez jediného klopýtnutí, výhrady tak mohl mít jen ke konci v Eurolize ještě před branami závěrečné Final Six.

„Tahle sezona byla jedna velká horská dráha, všechno nahoru, dolů. Začátek neuvěřitelný, vyhráli jsme Superpohár, pak se nám přestalo dařit, museli jsme vstřebat domácí debakly v Eurolize,“ uvědomoval si Bašta, který loni přebíral tým po Natálii Hejkové. Slovenská legenda se v USK přesunula do role mentorky.

„Hrozně těžko se teď v emocích hodnotí celý ročník, ale titul byl jednou z priorit, a tu jsme splnili. Druhou jsme bohužel v Eurolize nezvládli,“ shrnul.

A co osobní stránka?
Byla to pro mě obrovská zkušenost a jsem vděčný, že tady můžu být, že jsem dostal příležitost. Doufám, že příští sezona aspoň stejně úspěšná.

Cítil jste v průběhu ročníku tíhu očekávání?
Tlak ze strany vedení nebyl, spíše jsme si ho na sebe vytvářeli sami. Myslím si, že jsme celou českou ligu zvládli suverénně, hovoří o tom taky překonaný rekord ve stovkách. (Stobodovou hranici překonaly basketbalistky USK ve 23 zápasech Chance ŽBL.)

Jaké zkušenosti jste za poslední rok posbíral?
Každý den pro mě byl nový a každý den jsem se učil – v komunikaci s hráčkami, ve vnímání sebe sama. Za tyhle lekce jsem ohromě rád. Nechci se opakovat, jsem rád, že jsem dostal příležitost tady být i příští sezonu. Věřím, že budeme stejně úspěšní, ne-li úspěšnější.

Kam ve svém životopise řadíte letošní titul?
Stoprocentně ho beru jako největší úspěch z pozice hlavního trenéra. Ale jako asistent jsem loni byl u vítězství v Eurolize, takže úplně na prvním místě ho nemám.

Oslavy se asi moc neprotáhnou, hráčky spěchají do zámoří, kde 8. května začíná WNBA, viďte?
Musí být rychlé. Některá z hráček se, myslím, už v noci přesouvá do Ameriky. Další v pondělí. Uděláme si nějaké hezké fotky s pohárem a půjdeme si dát něco dobrého.

A vy nyní přesunete pozornost k národnímu týmu, se kterým vás v září čeká mistrovství světa v Berlíně?
Blíží se, je za chvilku. Ale myšlenky teprve přijdou. V Číně jsme dosáhli na velký úspěch, když jsme si šampionát vybojovali. Jsme velmi šťastní, ale teď nám teprve všechno začne. Paní trenérka (Romana Ptáčková) už určitě pracuje, já se teprve budu muset chytnout. (úsměv)

