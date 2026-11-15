Jeho tým tak dále čeká na úspěch v kvalifikační skupině J, naopak jednu výhru už mají Chorvatky i Bulharky, stoprocentní jsou po dvou duelech Španělky.
„Dostali jsme obrovskou lekci z efektivity a produktivity, byli jsme všude o krok později,“ smutnil Bašta, který doufal, že Češky navážou na úterní výkon z Ovieda, kde po boji padly 71:73.
Jenže tentokrát krok se soupeřkami držely jen v úvodu, domácí tým naposledy vedl za stavu 14:13. „Bohužel jsme si asi mysleli, že to i teď přijde samo. Chorvatky odehrály hrozný zápas v Bulharsku a my jsme k tomu nepřistoupili úplně tak, jak bychom měli,“ pokračoval.
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Zkraje druhé desetiminutovky už dumal nad tím, co provést se ztrátou o 18 bodů. Tým se snažil nabudit, apeloval na plnění defenzivních úkolů i větší množství nájezdů do koše.
Ostatně ty mu chyběly od samotného úvodu, v němž vsadil na stejnou sestavu jako ve Španělsku. Dříve, než plánoval, tak poslal do hry rozehrávačku Elišku Joklovou, která měla dění rozproudit.
„Ale celý zápas jsme prakticky nevytvořili tlak do bedny,“ kroutil hlavou. „Když hrajeme v naší malé sestavě házenou, soupeři si stačí jen ukázat prstem, v klidu se posunou a nemusí udělat nic. Kdykoli jsme však zrychlili a najeli ke koši, něco jsme z toho vytěžili. To, jestli jsme potom dali, nebo nedali, je druhá věc.“
Český tým vytáhl úspěšnost střelby jen na 35,2 %, nedařilo se mu navíc na doskoku, kde zaostal v poměru 34:50. Hodně prostoru pod košem dostávala Ana-Marija Begičová (20 bodů, 6 doskoků) či Khadijiah Caveová (16 bodů, 18 doskoků).
Rodačka z americké Georgie podruhé v utkání poslala Chorvatky do vedení o 22 bodů.
„Od určité chvíle už jsme hráli v křeči,“ všiml si Bašta. „Zápas se nevyvíjel podle našich představ, byli jsme hlavami dole. Pak nám nevycházelo prakticky nic.“
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Hostujícímu celku, který v utkání protočil jen sedm hráček, postupně docházela energie, velké drama díky efektivní hře ale nepřipustil.
Pro další průběh kvalifikace může být důležité i snížení na konečný stav 69:82, Chorvatky totiž na úvod padly jednoznačně 74:91 s Bulharskem.
„Zaplaťpánbůh, že to neskončilo třeba o dvacet. Pořád máme hratelný rozdíl do venkovního zápasu... Ale teď bude nejdůležitější, abychom zvládli úterní zápas,“ předestřel kouč basketbalistek.
Proti Bulharsku nastoupí v pražské hale Královka 17. listopadu od 17.15.
„Když si budeme věřit, hrát aktivně, můžeme se měřit s každým. V momentě, kdy budeme pasivní, můžeme zase s každým prohrát,“ konstatoval Bašta. „Je to obrovská houpačka nahoru dolů, což by se nám stávat nemělo.“