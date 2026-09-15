Slavia hlásí posilu se zkušenostmi z G League. Na zkoušku pod koš přišel Brown

„Stále jsme měli jedno volné místo na soupisce. Měl by nám pomoci zvýšit sílu pod košem, a to jak v útoku, tak především v obraně. Uvidíme, jak se osvědčí ve zkušební době,“ řekl generální manažer Slavie Ladislav Sokolovský.
Brown před působením v Austrálii nastupoval v nižší zámořské soutěži G League, kde odehrál téměř sto zápasů za záložní tým klubu NBA Minnesoty. Na posledním angažmá v Hornsby Ku-ring-Gai Spiders měl průměry 14 bodů a 11,5 doskoku na zápas.
Slavii, která se po minulé sezoně sloučila s mistrovským Nymburkem, už dříve posílili Kanaďan Nana Owusu-Anane, rozehrávači Ronaldo Segu a Javian McCollum, další Američan Travis Harper, který nastupuje na křídle, a pivot Pauly Paulicap, jenž má momentálně nespecifikované zdravotní problémy. Slavia vstoupí do ligové sezony sobotním pražským derby na palubovce USK.