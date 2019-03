Kouče štvalo, že jsme měli Nymburk za lepší, říká svitavský Welsch

„Hraje se mi rozhodně dobře, protože dostávám větší a větší čas na hřišti. Trenér mi věří a sem tam se mi utkání vydaří i střelecky, to mi přidává na dalším sebevědomí. Za spoustu věcí jsem ale vděčný zbytku týmu i kouči Růžičkovi,“ hodnotil Welsch své počínání v uplynulém období.

Po posledním zápase na to však příliš nemyslel. V hlavě mu ze všeho nejvíc běhaly myšlenky na nepovedenou druhou půli utkání proti dosud neporaženému týmu v české nejvyšší soutěži.

„V prvním poločase jsme se Nymburku drželi, ale on celý zápas praktikoval přebírací obranu a nám ve druhém poločase navíc přestaly padat střely. Přestali jsme proměňovat jasné šance, špatně jsme bránili a postupně jsme začali ztrácet. Nakonec to bylo o osmnáct,“ litoval Welsch.

Když se ovšem odhlédne od poslední prohry, zažívají Tuři parádní sezonu. S největší pravděpodobností si již zajistili druhé místo ve skupině A1 a dá se říct, že ve zbývajících utkáních před startem play off nemají co ztratit. Na to však Svitavy podle Welsche ani trochu nepomyslely.

„Že se nám povedlo splnit cíl, to je jedna věc, ale určitě jsme do toho utkání nešli s tím, že nám je jedno, jak dopadne. Chtěli jsme vyhrát. Bohužel nám to ale nevyšlo podle představ,“ řekl.

Jinak si minimálně druhý poločas představoval v první řadě kouč Růžička, který po zápase neskrýval své naštvání. „Zlobil se, protože měl pocit, že jsme to proti Nymburku odehráli s moc velkým respektem. Přišlo mu, že jsme hráli bez zápalu, bez boje... Že jsme si mysleli, že soupeř je lepší a můžeme si dovolit prohrát,“ nastínil Welsch.

Růžičku to možná štvalo hlavně proto, že nejen kvůli tomu, že v Nymburku v minulosti působil, přesně věděl, s čím velikán na jeho nynější svěřence vyrukuje.

„Z předchozích utkání s Nymburkem jsme měli v hlavě to, že není neporazitelný, i když statistika říká něco jiného. Tušili jsme, že na něj máme, ale problém byl v tom, že jsme opustili domluvenou taktiku a měli k soupeři moc velký respekt,“ analyzoval Welsch.

Tuři však musí nechat Nymburk Nymburkem. Zítra (18.00) na ně totiž čeká 10. kolo skupiny A1, a to východočeské derby s Beksou na Dašické. Svitavy ji naposledy sice porazily (71:63), jenže to bylo doma. V Pardubicích se Turům nedaří.

„Fakt, že v Pardubicích prohráváme, je extra motivací to konečně prolomit. Momentální situace říká, že jsme lepším týmem a měli bychom vyhrát. I kvůli tomu, že Pardubice postrádají nějaké hráče a nenacházejí se v ideální situaci,“ pravil Welsch.