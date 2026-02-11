Nepříjemný pád Houšky juniora. Tátovi projelo hlavou, jak sám bojoval o život

Byla to vteřina, mžik. Na mládežnickém turnaji ve španělském Alicante se děčínský basketbalový talent Marek Houška po smeči zavěsil na koš, ale neudržel se a nekontrolovaně dopadl na palubovku. Naštěstí jen na bok a vyvázl bez zranění, přesto jeho tátovi Jakubovi zatrnulo. Bývalému kapitánovi Válečníků proběhlo před očima, jak před téměř čtrnácti lety podobně spadl v ligovém zápase s Pardubicemi a bojoval o život.
„Samozřejmě mi to hlavou projelo. Bylo tam takové to zatrnutí a čekání, co z toho bude. Naštěstí Marek dopadl dobře a tento příběh měl šťastný konec,“ ulevilo se Houškovi staršímu, který celou situaci natáčel a viděl synův vyděšený výraz. „Vyděšení jsme byli oba. Setkali jsme se očima a věděli, co všechno se v tu chvíli mohlo stát...“

Karambol Houšky staršího v roce 2012 byl mnohem děsivější a měl také o dost vážnější následky. Po bloku pardubického Muirheada pod košem dopadl na hlavu, utrpěl otřes mozku a hlubokou tržnou ránu v oblasti spánku. Zasahující lékaři mu museli vyndávat zapadlý jazyk.

Basketbalovému reprezentantovi šlo o život. Oklepu se, říkal den nato

„Ten způsob Markova pádu byl teď relativně podobný, když se člověk ve vzduchu přetočí, je to na prd. Říkal jsem mu, že se ještě musí ty smeče pilovat, na druhou stranu spadl lépe než já, není to takové poleno,“ pousmál se Houška.

Z Markovy strany nešlo o žádnou frajeřinu, spíš o chybu při koncovce. „Teď má období, kdy začíná více smečovat, s kluky předvádějí krásné alley oop akce, hezky se na to dívá. Ale tady se odrážel docela daleko, takže ustát tu kinetickou energii po tom zhoupnutí je daleko složitější, než když člověk smečuje víc pod košem. Stane se to i dospělákům, vzpomínám si, jak si Pavel Houška podobným způsobem zlomil obě ruce. Když jdou pod tělo, nic moc se s tím nedá dělat.“

Video s Markovým pádem Jakub Houška umístil na své sociální sítě. „Hlavně proto, aby sportovci byli v každé chvíli opatrní, protože stát se může cokoliv.“

Ve Španělsku to dopadlo dobře, Houška mladší vyvázl jen s lehce naraženým bokem a dovedl děčínskou sedmnáctku k celkovému triumfu na turnaji EYBL. Mladí Válečníci porazili domácí Alicante 80:78, italské týmy Roseto Academy 80:70 a Varese Academy 105:92, podlehli jen polskému Akademia Mlodych Dzikow 70:72.

Celkové vítězství Děčínu zajistilo postup na finálový turnaj do Varšavy, Marek Houška byl vyhlášený MVP turnaje, Jan Kopecký se dostal do all star týmu.

„Pro kluky to jsou obrovské zkušenosti, tak kvalitní zápasy v U17 hrají málokdy. Možná tak na mistrovství republiky. Tady se potkají s cizinci, hrají proti Afroameričanům, taková konfrontace jim dá hodně. Užili si to i mimo basket. Alicante je krásné město, je tam teplo, moře, z Děčína přijelo i asi 18 rodičů, kteří fandili. Povedlo se to!“

Houšku nadchlo i zázemí ve Španělsku. „Odehrávalo se to v hale s pěti kurty vedle sebe. Naráz se tu hrají zápasy, do toho tam chodí školy, je to kousek od univerzity. Všechno mají zmáknuté a my tady pořád jen řešíme, proč tu nějaká podobná hala, klidně i menší, postavit nejde,“ posteskl si.

Děčín, 17. 12. 2025, Válečníci Děčín (1. liga) - Sluneta Ústí nad Labem (NBL), utkání Českého poháru v basketbalu. Vlevo Nick Johnson, vpravo Marek Houška.

Pro šestnáctiletého rozehrávače Marka Houšku byl start za děčínskou sedmnáctku už spíše výjimkou, nastupuje za devatenáctku, hraje první ligu za mužské béčko a nakukuje už i do ligového áčka. Za 14 dnů poletí na turnaj Next Generation v Abú Zabí. „Je to takový kemp, kde si euroligové týmy vybírají hráče, kteří nepůsobí ve špičkových evropských klubech,“ říká Houška starší.

Není však moc pravděpodobné, že by Marek odešel do ciziny. Nabídek ze zahraničí má už nyní dost, ale zatím stále preferuje zůstat v Česku. „Uvidíme, co se stane po tom Abú Zabí. Ale on to tady má prostě rád.“

