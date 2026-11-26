V zápase s Pískem stihl 15 bodů, proti Slavii NBK 12, pokaždé však odcházel jako poražený. Poté si odnesl ze dvou utkání double double – ústeckou Slunetu pomohl složit 18 body a 14 doskoky, Pardubice ho zkrotily na 15 bodů, 12 doskoků a na domácím hřišti slavily.
Dvojciferný střelecký zápis zaznamenal i při výhrách proti Plzni (19 bodů) a Opavě (19), nejlepší večer s USK Praha (24) mu paradoxně týmový úspěch nepřinesl.
Celkový dojem však Houška v listopadu zanechal výjimečný.
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Satoranský naposledy, Houška poprvé. Bude novým lídrem repre, věří Houser
„Ale já nejsem překvapený,“ usmál se reprezentační kouč Luboš Bartoň, který může Houšku nasadit v neděli proti Belgii do utkání předkvalifikace o EuroBasket 2029, v němž se s národním týmem bude loučit Tomáš Satoranský. „Je poetické, že jeden generační talent končí a druhý začíná. Jasně, některé věci musí Marek ještě hodně zlepšit – třeba obranu, ale to on moc dobře ví.“
Rozlučka Tomáše Satoranského
v neděli 29. listopadu
Zápas proti Belgii v předkvalifikaci o EuroBasket 2029 bude tím posledním v reprezentační kariéře Tomáše Satoranského. Vstupenky jsou v prodeji.
Houška je navíc soutěživý typ, který touží vítězit. Například o podařeném měsíci v děčínském dresu kriticky hlásil: „Mohli jsme, myslím si, vyhrát o minimálně jeden zápas víc.“
Marku, jak se cítíte v seniorské reprezentaci?
Dobře, první zkušenost už mám za sebou. Jsem rád, že jsem dostal druhou příležitost. Účastnil jsem se i kempu pro mladé hráče a řekl bych, že byl dobře odpracovaný, naučili jsme se dobré věci. Všechno v pohodě!
Trenér Bartoň říkal, že vidí symboliku – v reprezentaci končí Tomáš Satoranský, vy přicházíte. Jak vám to zní?
Samozřejmě jsem rád, že přicházím. Naopak z konce Satyho nikdo nemá úplně radost. Doufám, že si s ním stihnu zahrát. Další cykly už bohužel budeme muset zvládnout bez něj.
Berete zápas s Belgií jako střídání generací?
Bylo by krásné, kdyby se to potvrdilo. Ale k tomu, abych dokázal věci jako Saty, mám ještě hodně, hodně daleko. On pro český basket udělal extrémně moc. Teď budu chtít hlavně využít toho, že vedle sebe mám hráče, který mi může předat hrozně moc zkušeností.
Český basketbalista Marek Houška u míče v zápase se Srbskem
Jste nervózní z premiéry v soutěžním zápase za seniorskou reprezentaci?
Ne, nejsem. To je jedna z věcí, která mě naštěstí netrápí. (úsměv)
Co vaše osobní očekávání?
Samozřejmě nějaké mám, ale že by bylo úplně přehnané, to ne. Budu hlavně chtít plnit pokyny, které mi dají trenéři. A to další se uvidí.
Budete mít v hledišti tátu?
Určitě. Pořád se spolu bavíme, jak určité věci dělat, nebo nedělat. Hodně spolu komunikujeme, což mi pomáhá.
Jste teď namlsaný po povedeném listopadu v Děčíně?
Především jsem rád za šanci. Na druhou stranu přišla i proto, že se zranili Tomáš Vyoral a Zaccharie Mortant. Od trenéra jsem dostal důvěru, vážím si toho. A nějak to dopadlo, i když je škoda, že jsme nezvládli vyhrát o zápas víc. Celkově jsme ale asi splnili, co jsme měli.
Bude složité na listopad navázat?
To nevím, záleží i na trenérovi. Já se samozřejmě budu snažit dál podávat nejlepší výkony. Ale teprve se uvidí, jak to bude vypadat dál.
Za reprezentaci jste odehrál už přátelské utkání proti Srbsku. Sice bylo za zavřenými dveřmi, ale členové týmu prozradili, že jste si na koš troufl i přes Nikolu Jokiče.
Krásný zážitek a neskutečná zkušenost. Zahrál jsem si proti jednomu z nejlepších nároďáků na světě, vlastně nevím, jak to blíže popsat. Byl jsem strašně rád, že jsem to mohl zažít. A teď už musím jenom navazovat.
Na Belgii bez Kárníka
České basketbalisty neposílí před nedělním utkáním pivot James Kárník. Hráč Rip City Remix ze zámořské G-League má problémy se zády.
Proti Belgii odehrajete důležitý zápas. Může mladší hráče svazovat, že musíte vyhrát o 12 bodů?
Myslím, že jsme systematicky připravováni na takové momenty. I v takhle napjatých chvílích musíme být ready. Osobně se na zápas moc těším.
Než do Poděbrad dorazili zkušenější hráči, strávil jste třídenní kemp s vrstevníky. Jaký byl?
Super! S většinou se dobře známe, řekl bych, že jsme si to spolu užili. Snažili jsme se odevzdat maximum, aby to i na hřišti nějak vypadalo. Troufnu si říct, že se nám výkony povedly.
Velkou výhodou úspěšné generace, která táhla národní tým v předchozích letech, byla soudržnost. Platí to i u současných mladíků?
Určitě, to je věc, na kterou můžeme být pyšní. Na hřišti i mimo něj si rozumíme. Vypíchl bych, že i z toho důvodu jsme si pár dní společně užili. Někteří kluci jsou v zahraničí – ve Španělsku, Německu – mohli jsme být zase pohromadě a strávit čas i mimo hřiště a hotel.