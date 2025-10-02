Třetí nejmladší v historii, debut v tátově patnáctce. Houška si splnil sen

Ondřej Bičiště
  17:48
Děčínská patnáctka je zpátky na palubovce. Marek Houška, syn legendy Válečníků Jakuba Houšky, ve středu na Slavii s tátovým číslem debutoval v NBL jako třetí nejmladší hráč ligové historie. V šestnácti letech, třech měsících a osmi dnech, dříve to v nejvyšší soutěži stihli jen Matyáš Benda a Jakub Zvolánek.
Děčínský dorostenec Marek Houška je pokračovatelem basketbalového rodu.

Děčínský dorostenec Marek Houška je pokračovatelem basketbalového rodu. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Děčín, 21.8. 2025, Jakub Houška, legenda basketbalového Děčína a jeho syn Marek...
Děčín, 21.8. 2025, Jakub Houška, legenda basketbalového Děčína a jeho syn Marek...
Děčín, 21.8. 2025, Jakub Houška, legenda basketbalového Děčína a jeho syn Marek...
Děčín, 21.8. 2025, Jakub Houška, legenda basketbalového Děčína a jeho syn Marek...
15 fotografií

„Byl to můj velký sen, sundat tátův dres zpod střechy děčínské haly a zahrát si v něm. Nečekal jsem, že ta šance v lize přijde tak brzy, jsem za to strašně vděčný,“ užíval si svůj velký okamžik Houška junior.

Jen porážka 88:94 na půdě pražské Slavie mu trochu zkazila dojem z premiéry. „Chtěl jsem strašně vyhrát, bohužel se to nepovedlo, což je strašná škoda.“

Nejmladší Válečník naskočil na hřiště na 4 minuty, zapsal si jeden útočný doskok. „Snad jsem to zvládl docela dobře. Nejtěžší bylo poprat se s tou tvrdostí a rychlostí, to je něco úplně jiného než hrajeme v našich soutěžích,“ srovnával juniorský reprezentant.

Ani Houškův táta nečekal, že na ligový debut syna dojde tak brzy, hned ve druhém kole NBL. „Sníte o tom, děláte si z toho srandičky, a najednou se to stane. Přál bych Márovi, aby mu to vydrželo, měl i štěstí, že Američan Davis byl nemocný, do sestavy se dostal i kvůli tomu. Nebude to asi pravidlo, musí pořád dál makat a taky nabrat nějaká kila,“ radí Houška starší.

Houška mladší na scéně. Už teď je lepší než já. Lepí se na něj agenti, říká hrdý táta

Hubená postava je zatím handicap 196 centimetrů vysokého rozehrávače, i kouč Tomáš Grepl o něm mluví jako o houžvičce. Přesto ve svém prvním ligovém zápase ostřejší souboje ustál. „Jela se s námi podívat maminka, ta trnula na tribuně, že se o něj bojí. V obraně do vás samozřejmě někdo narazí, ale nic velkého se nestalo,“ hlásil Jakub Houška, dlouholetý vůdce Válečníků. Třikrát je dovedl do finále ligy a odehrál za ně 14 sezon, po skončení kariéry děčínský klub jeho dres s číslem 15 slavnostně vyřadil a pověsil pod strop haly. Teď je zpátky v sadě, ale obléct ho smí jen Houškův následovník.

„Je to krásné. Vzpomínám, jak jsem tady před pár lety s Lukášem Houserem (generálním manažerem klubu) řešil, že někdo chtěl moji patnáctku, a já ho poprosil, ať ještě počkáme, co kdyby to náhodou vyšlo s Márou. A ono se to stalo,“ dojalo bývalého pivota. Syna moc nechválí, nyní udělal výjimku. „Asi to odehrál dobře, šel si za tím útočným doskokem, což by ti mlaďoši měli dělat. Za mě v pohodě, ale samozřejmě jsme byli smutní, že se nevyhrálo.“

Děčín, 21.8. 2025, Jakub Houška, legenda basketbalového Děčína a jeho syn Marek Houška, který dovedl jako kapitán kadety k bronzu na ME U16 skupiny B, v 16 letech začne trénovat s ligpvým áčkem Děčína.

I kouč Armexu Tomáš Grepl výkon benjamínka ocenil: Myslím, že v tom věnovaném čase, který jsme mu dali, nezklamal. A když bude zase nějaká vhodná příležitost, tak se na hřiště určitě dostane.“ To si přeje i debutant: „Doufám že další šance přijde co nejdřív, abych nasbíral co nejvíc startů.“ Asi se ale zatím nedá čekat, že by se minutáž Houšky mladšího v ligovém áčku začala rychle navyšovat.

„Spíš bude bojovat, aby se vůbec dostal do dvanáctky. Nějakou dobu ještě bude paběrkovat, vytvářet si pozici v týmu,“ míní Houška starší. Když se před premiérou na Slavii snažil synovi udělit pár rad, narazil. „S klidem mi na odpolední svačině řekl: Tati, prosím tě, ty jsi v šestnácti držel hokejku, hrál jsi za barákem hokejbal, tak mi neříkej, co mám teď dělat. Úplně mě rozsekal.“ Sebevědomí Markovi Houškovi nechybí, i proto už v šestnácti nakoukl do ligy.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte hokejisty podle fotky? Jen skuteční fanoušci dají všechny

Před rokem znovu zachvátila Česko hokejová euforie, národní tým na domácím mistrovství světa slavil zlato. Sledujete dění v jednom z nejpopulárnějších sportů i po něm? Máte přehled, jak vypadají...

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Volejbalová senzace pokračuje! Češi si na MS zahrají o medaile, čeká je Bulharsko

Čeští volejbalisté si na mistrovství světa na Filipínách zahrají semifinále. Už tak nejúspěšnější šampionát v samostatné české historii osladili čtvrtfinálovou výhrou nad Íránem 3:1 po setech 22:25,...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Rázná reakce. Pogačar v krutém závodě jasně obhájil zlato, Evenepoel se vztekal

Zrovna když se kolem Tadeje Pogačara rojily pochybnosti, vytáhl další životní výkon. Velmi podobný tomu loňskému, kdy ze sóla slavil titul mistra světa. Teď jej slovinský cyklista obhájil ve vyhřáté...

ONLINE: Plzeň - Malmö 0:0, velkou šanci domácích likviduje pohotový gólman Olsen

Sledujeme online

Plzeňští fotbalisté hrají druhý zápas hlavní fáze Evropské ligy. Po úvodní remíze v Budapešti doma hostí švédské Malmö, utkání sledujte v podrobné online reportáži.

2. října 2025  18:45

Nestárnoucí Horford posílí Golden State. V NBA ho čeká devatenáctá sezona

Zkušený pivot a šampion NBA z roku 2024 Al Horford bude v basketbalové kariéře pokračovat jako hráč Golden State. Warriors budou pátým působištěm devětatřicetiletého hráče v zámořské lize a v elitní...

2. října 2025  18:43

Karvinský Bužek dostal stop na dva zápasy, Sparta a Zlín zaplatí za pyrotechniku

Karvinský fotbalista Alexandr Bužek dostal od disciplinární komise trest na dva zápasy za vyloučení v utkání 10. kola první ligy na Slovácku. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalové asociace...

2. října 2025  17:53

Třetí nejmladší v historii, debut v tátově patnáctce. Houška si splnil sen

Děčínská patnáctka je zpátky na palubovce. Marek Houška, syn legendy Válečníků Jakuba Houšky, ve středu na Slavii s tátovým číslem debutoval v NBL jako třetí nejmladší hráč ligové historie. V...

2. října 2025  17:48

Plzeň - Malmö: kde sledovat Evropskou ligu v TV

Plzeňští fotbalisté mají před sebou druhý zápas v ligové fázi Evropské ligy. Po frustrující remíze na hřišti Ferencvárose přivítají doma Malmö. Kde a kdy můžete utkání sledovat živě?

2. října 2025  16:30

Velká pardubická 2025: program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat

Velká pardubická je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 koná tradičně druhou říjnovou neděli (12. října). Startovní...

2. října 2025  16:13

Americkou show tu nepotřebujeme! Bitka gólmanů v Rusku rozlítila trenéry

Rozhodnutý stav, 49. minuta zápasu. Zajímavé momenty už příliš neočekáváte. Jenže Andrej Mišurov a Adam Húska se rozhodli diváky rozproudit a duel hokejové KHL mezi Omskem a Vladivostokem zpestřili...

2. října 2025  15:14

Florentské Lužánky, Džeko stále při chuti. Proč jste v krizi? ptají se Italové Sigmy

Od našeho zpravodaje v Itálii Když přicházíte na kolosální betonový stadion Artemio Franchi ve Florencii, dýchne na vás závan historie. Polovina ochozů není osazená sedačkami, na protilehlé tribuně chybí střecha. Pro fotbalisty...

2. října 2025  14:20

Smrž už zase trénuje s Bohemians, trest za doping mu byl zmírněn

Vojtěch Smrž může po pozitivním dopingovém nálezu znovu hrát. Původní dvouletý trest mu byl snížen na tři měsíce a ve čtvrtek se poprvé od ledna opět zapojil do přípravy prvního týmu Bohemians 1905....

2. října 2025  14:16

Rána pěstí, hrozba stávky! Teplický svaz bouři rozhodčích uhasil a varoval kluby

Kalich přetekl. Rozhodčí v teplickém okrese zvažovali stávku kvůli agresivitě, která v nižších soutěžích eskaluje, i kvůli liknavosti klubů ohledně pořadatelské služby. Rozbuškou byla rána pěstí do...

2. října 2025

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Koukejte, už vydělávám nejvíc! V rodině je další milionář, trumfl oba starší bratry

Ti tři toho mají nespočet společného. Elegantní bruslení, šikovné ruce, nápaditost. Logicky také příjmení a soutěž, v níž hrají. A od středy také výjimečný status milionářů. Hokejoví bratři Hughesovi...

2. října 2025

Jágrik o svém vstupu do ligy: Spadla ze mě tíha, že musím někomu něco dokazovat

Výrazný pokrok ve své profesionální kariéře v posledních týdnech zaznamenal fotbalový brankář Adam Jágrik. Pětadvacetiletý odchovanec Velkého Meziříčí, který jedenáct let působil v jihlavském FC...

2. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.