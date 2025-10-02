„Byl to můj velký sen, sundat tátův dres zpod střechy děčínské haly a zahrát si v něm. Nečekal jsem, že ta šance v lize přijde tak brzy, jsem za to strašně vděčný,“ užíval si svůj velký okamžik Houška junior.
Jen porážka 88:94 na půdě pražské Slavie mu trochu zkazila dojem z premiéry. „Chtěl jsem strašně vyhrát, bohužel se to nepovedlo, což je strašná škoda.“
Nejmladší Válečník naskočil na hřiště na 4 minuty, zapsal si jeden útočný doskok. „Snad jsem to zvládl docela dobře. Nejtěžší bylo poprat se s tou tvrdostí a rychlostí, to je něco úplně jiného než hrajeme v našich soutěžích,“ srovnával juniorský reprezentant.
Ani Houškův táta nečekal, že na ligový debut syna dojde tak brzy, hned ve druhém kole NBL. „Sníte o tom, děláte si z toho srandičky, a najednou se to stane. Přál bych Márovi, aby mu to vydrželo, měl i štěstí, že Američan Davis byl nemocný, do sestavy se dostal i kvůli tomu. Nebude to asi pravidlo, musí pořád dál makat a taky nabrat nějaká kila,“ radí Houška starší.
Houška mladší na scéně. Už teď je lepší než já. Lepí se na něj agenti, říká hrdý táta
Hubená postava je zatím handicap 196 centimetrů vysokého rozehrávače, i kouč Tomáš Grepl o něm mluví jako o houžvičce. Přesto ve svém prvním ligovém zápase ostřejší souboje ustál. „Jela se s námi podívat maminka, ta trnula na tribuně, že se o něj bojí. V obraně do vás samozřejmě někdo narazí, ale nic velkého se nestalo,“ hlásil Jakub Houška, dlouholetý vůdce Válečníků. Třikrát je dovedl do finále ligy a odehrál za ně 14 sezon, po skončení kariéry děčínský klub jeho dres s číslem 15 slavnostně vyřadil a pověsil pod strop haly. Teď je zpátky v sadě, ale obléct ho smí jen Houškův následovník.
„Je to krásné. Vzpomínám, jak jsem tady před pár lety s Lukášem Houserem (generálním manažerem klubu) řešil, že někdo chtěl moji patnáctku, a já ho poprosil, ať ještě počkáme, co kdyby to náhodou vyšlo s Márou. A ono se to stalo,“ dojalo bývalého pivota. Syna moc nechválí, nyní udělal výjimku. „Asi to odehrál dobře, šel si za tím útočným doskokem, což by ti mlaďoši měli dělat. Za mě v pohodě, ale samozřejmě jsme byli smutní, že se nevyhrálo.“
I kouč Armexu Tomáš Grepl výkon benjamínka ocenil: Myslím, že v tom věnovaném čase, který jsme mu dali, nezklamal. A když bude zase nějaká vhodná příležitost, tak se na hřiště určitě dostane.“ To si přeje i debutant: „Doufám že další šance přijde co nejdřív, abych nasbíral co nejvíc startů.“ Asi se ale zatím nedá čekat, že by se minutáž Houšky mladšího v ligovém áčku začala rychle navyšovat.
„Spíš bude bojovat, aby se vůbec dostal do dvanáctky. Nějakou dobu ještě bude paběrkovat, vytvářet si pozici v týmu,“ míní Houška starší. Když se před premiérou na Slavii snažil synovi udělit pár rad, narazil. „S klidem mi na odpolední svačině řekl: Tati, prosím tě, ty jsi v šestnácti držel hokejku, hrál jsi za barákem hokejbal, tak mi neříkej, co mám teď dělat. Úplně mě rozsekal.“ Sebevědomí Markovi Houškovi nechybí, i proto už v šestnácti nakoukl do ligy.