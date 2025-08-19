Houška mladší na scéně. Už teď je lepší než já. Lepí se na něj agenti, říká hrdý táta

  7:43
Jako kapitán dovedl národní tým kadetů k bronzu na mistrovství Evropy do 16 let a postupu do divize A, za své výkony byl zvolen do All Star týmu šampionátu ve Skopje. Na basketbalové scéně se znovu nepřehlédnutelně objevuje jméno Houška, šestnáctiletý Marek je tahounem reprezentace, prahnou po něm zahraniční kluby a teď se zapojí do přípravy děčínského ligového áčka, kde je jeho táta Jakub klubovou legendou.
Marek Houška (vpravo) na ME kadetů ve Skopje. Foto: archiv Jakuba Houšky

Marek Houška (vpravo) na ME kadetů ve Skopje. Foto: archiv Jakuba Houšky | foto: MAFRA

„Já byl spíš zarputilý blázen pod košem, dovednostně je na tom už teď líp než já. Ale držím ho pořád při zemi, aby nelétal v oblacích, to umí taky dobře,“ pousměje se Jakub Houška, sám bývalý reprezentant, jenž v Děčíně odehrál 14 sezon, třikrát s ním slavil stříbro a jeho dres s číslem 15 visí pod střechou legendární Maroldovky.

V basketu toho Houška starší zažil hodně, když teď viděl syna, jak táhne na evropském šampionátu reprezentační šestnáctku za postupem do elitní skupiny A, přemohly ho emoce. „My jako rodiče jsme si to užili, stát takhle na druhé straně a fandit Česku je krásné, obzvlášť, když to člověk zažil jako hráč. Když hrála hymna a maminky brečely, já trochu taky,“ přiznal slzy 207 centimetrů vysoký bývalý pivot.

Děčínský basketbalista Jakub Houška se synem před deseti lety.

Zážitek umocnil i fakt, že Marek Houška poprvé na reprezentační akci oblékl dres s patnáctkou, tedy číslem, které provázelo kariéru jeho táty. „Bylo to překvapení, že si na turnaj objednal dres s patnáctkou. Začínal se čtrnáctkou, stejně jako kdysi já. I v tom jsme propojení.“

Mladí Češi v závěrečných bojích ve Skopje sice nejprve prohráli semifinálový zápas s Polskem 64:76, ale v duelu o 3. místo porazili Portugalce 85:67 a kromě bronzu si tím zajistili posun do elitní skupiny.

„Je to skvělé, protože v áčku Češi teď 12 let nebyli. Hráli dobře celý rok, na té Evropě to vygradovalo. Mají medaili, k tomu postup, zážitek jak z Ligy mistrů.“ Marek Houška navíc ještě získal individuální ocenění, dostal se do All Star šampionátu. „Já ho úplně nechválím, ale tady se mi fakt líbil, odehrál turnaj v konstantní výkonnosti, dirigoval to, měl snad 32 minut na zápas. I v únavě se dokázal prosazovat a tým korigovat, konečně ode mě slyšel, že to bylo fakt dobré,“ šetří chválou Houška starší. Juniora se spíš snaží držet zkrátka. „Začalo se na něj lepit hodně agentů, je náročné to zvládat, ale musí to ustát, pokud v tom chce pokračovat. Držím ho pořád při zemi.“

Děčín posílil Američan Bryan. Zaujal nás basketbalovou vášní, řekl kouč Grepl

O Marka Houšku se dlouhodobě zajímají mnohé zahraniční kluby, úspěšný šampionát to ještě umocnil. „Je to teď blázinec! Mohl by jít do Španělska, do Německa či Itálie. Já chci, aby nebyl moc na větvi, potřebuje ještě zesílit a taky být zdravý, kvůli rychlému růstu měl třeba problémy se zády. To je pro něj teď důležitější než to, že by hrál třeba v Baskonii,“ zmínil Houška slavný španělský klub, který patří mezi zájemce o syna. „Sám zatím nechce pryč, Děčín je pro něj srdcovka. Nechávám to na něm, nechci ho nikam nutit. Hlavní je, aby byl v pohodě a bavilo ho to. Uvidíme za rok či za dva.“

Houškovi mladšímu chybí už jen 11 centimetrů, aby tátu dorostl, tvrdý pivot jako on ale nebude. Působí na pozici rozehrávače.

„Odmalička si hrál s míčem, od dvou let se mnou chodil do haly. Má vnitřní dar, co po mně určitě nezdědil, což je dobré vidění kurtu, předvídavost, to mu pomáhá vytvořit zajímavé pozice. Ode mě má spíš ta gesta a hecování, to odkoukal,“ směje se známý hecíř. A ještě v jedné věci se táta a syn liší: „Marek je trochu flegmoušek, já to možná všechno víc řešil. Mám to jednodušší, když nedá pět střel, tak si věří, že dá šestou či sedmou.“

Kromě Houšky reprezentovali Česko ve Skopje ještě další dva Válečníci Matěj Buben a Jan Kopecký, všichni patřili k oporám týmu. V duelu o bronz zaznamenal Buben 24 bodů a 7 doskoků, Kopecký 17 bodů a Houška double double za 16 bodů a 10 doskoků. „Všichni na Euru hráli prim, je to dobrá vizitka pro děčínský klub. Klukům pomáhají těžké zápasy i úspěchy v rámci mistrovství republiky,“ připomněl Houška, že Válečníci v posledních letech slavili domácí tituly s týmy U14, U15 i U 17. „Mára z legrace říká, že když někdo něco bude chtít vyhrát, ať mu zavolá.“

Až si odpočine po šampionátu, zapojí se do přípravy ligového áčka. „V šestnácti trénovat s áčkem je skvělé. Těžko říct, jestli dostane šanci i v zápase, je na stejné čáře jako ostatní. Zatím je houžvička, mezi chlapy to nebude mít jednoduché, až narazí do Pomiho nebo Péti Macháče. Ale je dobré si to prožít.“ Dřív nebo později se patnáctka na děčínské palubovce tak jako tak nejspíš znovu objeví.

