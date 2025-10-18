„Akce byla srandovní a ještě štěstí, že jsem ji natočil. Všichni se tomu tady smáli,“ líčil z dějiště turnaje v Reggio di Calabria Jakub Houška, táta aktéra kuriozity, ale rovněž doprovod týmu, mentor, jeden trenérů a markeťák. A taky legenda ligových Válečníků.
Přelstít soupeře tímto způsobem je v basketbalu rarita. Před více než osmi lety proletěl svět šot z americké D-League (dnes G-League), kde se Nate Robinson uvolnil přes protihráče stejně nevídaným způsobem. Proběhl mezi nohama Waltera Tavarese. 175 cm versus 221 cm.
I v případě mládežnických týmů U17 byl výškový rozdíl znatelný. „Mára má 197 centimetrů, Ital je malinkatý, tak o dvacet čísel menší. Oba jsou rozehrávači, stálo za to je vyfotit společně vedle sebe, škoda,“ pousmál se Houška, bývalý pivot.
Podle něj jeho syn, který už nakoukl do ligového týmu Děčína, před nevšední situací nasbíral už dva fauly.
„Měl je brzo a už faulovat nechtěl. A postavil se tak, že ho soupeř podběhl. Pak říkal: Vidíš to, takový skrček a podleze mi mezi nohama!“ bavil se Houška senior, jehož potomek měl po Italově fíglu ve tváři nezapomenutelně vykulený výraz. „Osobně jsem nic takového nezažil. Snad jen při faulu, že někdo mezi nohama propadl. Ale ten Ital to udělal přirozeně, jako by to dělal pravidelně.“
Akci po vhazování zpod koše sice vyhrál lišák Bartolomeo, ale jinak na celé čáře Houška: dal 16 bodů, jeho pokořitel žádný. A Děčín zvítězil 100:72. Válečníci na turnaji pod vedením kouče Roberta Landy smetli i kosovský KBM Junior 118:33, s americkým Rens United New York prohráli 67:95, v sobotu se utkají s polskou Poznaní.
Američané jsou na Apeninském poloostrově hosty díky propojení s velikánem Kobem Bryantem. V Itálii totiž strávil většinu svého dětství, jeho otec Joe Bryant hrál basketbal v tamních nejvyšších ligách. Pozdější dvojnásobný zlatý olympionik a pětinásobný vítěz NBA žil s rodiči i ve městě Reggio di Calabria, kde se naučil plynně italsky a na místních hřištích také hrál basketbal.
„Na jeho počest tady otevřeli hřiště na konci krásné promenády, byli jsme se tam podívat, pojali to jako Bryantův památník. Jeho tatínek tady působil, v osmitisícové hale má pod střechou i obří plachtu,“ překvapilo Houšku spojení Itálie a legendy.
Jeho syna zase překvapil místní mladík akcí, která letí internetem.