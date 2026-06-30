Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Debut v sedmnácti, koš přes hvězdu Jokiče. O tom jsem ani nesnil, žasl Houška

Ondřej Bičiště
  14:55
Český rozehrávač Marek Houška zakončuje na srbský koš, sleduje ho Nikola Jokič.

Český rozehrávač Marek Houška zakončuje na srbský koš, sleduje ho Nikola Jokič. | foto: Václav Mudra / CZ.Basketball

Marek Houška mluví s novináři po tréninku české basketbalové reprezentace v...
Český basketbalista Marek Houška u míče v zápase se Srbskem
Český basketbalista Marek Houška útočí, brání ho Ognjen Dobrič ze Srbska.
Čerstvě sedmnáctiletý český debutant Marek Houška u míče v zápase se Srbskem,...
33 fotografií
Na takový reprezentační debut basketbalový talent Marek Houška nepomýšlel ani v nejodvážnějších snech. V čerstvých sedmnácti letech, ve slavné bělehradské aréně Pionir, proti hvězdě NBA Nikolovi Jokičovi. Po půlminutě na hřišti poprvé skóroval a při jeho druhém zásahu ho neubránil právě jeho vzor a trojnásobný nejužitečnější hráč nejlepší ligy světa.

„Bylo to fakt neskutečné! Že budu hned první zápas za mužskou repre hrát proti Srbsku v Bělehradě, většinu času mě bude bránit někdo jako Avramovič a na doskoku se budu prát s Jokičem, to se ani představit nedalo,“ žasl děčínský rozehrávač po premiéře v národním týmu.

I když Češi v neveřejném přípravném duelu v Srbsku padli 76:90, Houškovi to dojem nepokazilo. „Je trošku škoda, že tam chyběli fanoušci, protože by to bylo všechno ještě větší. Ale moct potkat všechny ty hvězdy, Jokiče, Joviče, Avramoviče, top hráče na celém světě, to byl úplně neskutečný zážitek i zkušenost,“ nadšeně vyprávěl v rozhovoru pro web basketbalové federace.

Původně měl Houška junior s národním týmem strávit jen pár dnů na reprezentačním kempu v Poděbradech, nakonec ho kouč Luboš Bartoň vzal i do Srbska. A benjamínek hned zaznamenal čtyři body.

Luboš Bartoň o Houškovi:

„Houška dokázal, že na tuhle úroveň patří. Samozřejmě s nějakou minutáží, s nějakou zkušeností se to bude zlepšovat. Fyzicky to ještě není úplně ono, ale už sem patří a myslím, že to za těch 12 minut dokázal. Udělal spoustu dobrých věcí na obou stranách hřiště. Je vidět, že tu basketbalovou DNA má v sobě, takže určitě velká pochvala. Předčil moje očekávání, jestli jsem nějaká měl.“

Hlavně svůj druhý koš si bude asi pamatovat do konce života. „Bylo to po cloně na balon, kdy mě bránil Avramovič, na pivotu byl Jokič a mně se podařilo mezi nimi proklouznout a zakončit,“ popisuje, jak přelstil jednu z největších hvězd NBA.

Nervozitu z nečekané reprezentační premiéry nepociťoval. „To spíš při příjezdu na kemp do Poděbrad. V zápase jsem dal hned po dvaceti vteřinách při prvním vstupu koš, takže jsem se do toho dostal a už to bylo v pohodě.“

Celkově strávil na hřišti 12 minut, kromě bodů si připsal i dva zisky v obraně. „Trenér mě využíval na rozehrávce, za což jsem byl rád, protože se mi na pozici jedna hraje nejlíp. Pokyny byly jasné: hrát jednoduše, nic velkého nevymýšlet, ale dát tomu nějaký nápad, rozběhnout trochu hru, aby měla tempo. Dobře bránit jeden na jednoho, tlačit na hráče s míčem a snažit se získat nějaký balon.“

Marek Houška mluví s novináři po tréninku české basketbalové reprezentace v Poděbradech.
Český basketbalista Marek Houška u míče v zápase se Srbskem
Český basketbalista Marek Houška útočí, brání ho Ognjen Dobrič ze Srbska.
Český rozehrávač Marek Houška zakončuje na srbský koš, sleduje ho Nikola Jokič.
33 fotografií

Se svými dvěma metry a osmdesáti kilogramy je Houška proti obrovi Jokičovi s parametry 211 centimetrů a 129 kilogramů střízlík. „Nejvíc jsem bránil rozehrávače Novaka a Avramoviče, kteří jsou oba menší, takže tam váhový rozdíl nebyl, ale když jsem přebral Joviče nebo Jokiče, už to byla jiná váhovka,“ směje se.

S idolem Jokičem se po zápase i pozdravil. „A popřáli jsme si hodně štěstí do zbytku kvalifikace o mistrovství světa.“

Teď se Marek Houška přesouvá zpátky k reprezentační osmnáctce, kam věkově patří, pomáhat jí bude na evropském šampionátu osmnáctek, kde bude tým bojovat o postup do divize A. Chystat se také bude na světový šampionát U19 příští rok v Česku.

Sedmnáctiletý český basketbalista Marek Houška se rozcvičuje před svou premiérou v seniorské reprezentaci.

Po odchodu do ciziny zatím neprahne, věří, že v příští sezoně vzroste jeho role v děčínském ligovém áčku. „To je teď můj cíl. Být natolik dobrý, abych mohl hrát co v lize co nejvíc.“

V šestnácti debut v lize, v sedmnácti v reprezentaci. Nevídaný rozjezd kariéry, ale Houškovi se z toho hlava netočí. „Je to samozřejmě rychlé, ale doma mám podporu a také dost dalších lidí kolem sebe, kteří mi všechno vysvětlují. Všude se prostě jen snažím hrát nejlíp, jak umím.“

Jestli to tak půjde dál, může se benjamínkovi splnit i jeho velký sen o NBA.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte největší hvězdy fotbalového MS? Otestuje své znalosti

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo po zápase s Demokratickou republikou...

Na mistrovství světa se vždy sjedou ti nejlepší z nejlepších. I mezi nimi jsou ale fotbalisté, kteří nad zbytkem vyčnívají. A přesně o nich je tento kvíz. Poznáte známé hráče probíhajícího šampionátu?

Vysvědčení nepotěší. Známky pro české reprezentanty: žádná jednička, dvě pětky

Čeští fotbalisté se chystají na zápas fotbalového mundialu proti Jihoafrické...

Od našich zpravodajů v USA Šampionát, který se nepovedl. Pro někoho zklamání, pro jiného ostuda. Ale spokojený být národní tým s vystoupením na mistrovství světa určitě být nemůže. Ve skupině s Mexikem, Jihoafrickou republikou...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Česko - Mexiko 0:3, tři minely a konec fotbalistů na MS, ve skupině jsou poslední

Mexický brankář Guillermo Ochoa kontroluje zdravotní stav Tomáše Součka.

Od našeho zpravodaje v Mexiku Tři zápasy a šlus. Fotbalová reprezentace se s mistrovstvím světa loučí porážkou 0:3 v Mexiku proti domácímu týmu a v základní skupině skončila na posledním místě. Duel na Aztéckém stadionu rozhodla...

Nejkrásnější šaty na kurtech? Kosťuková bude na Wimbledonu hrát v krajkách

Marta Kosťuková v druhé edici The Marta Dress pro Wimbledon 2026

Po Naomi Ósakaové a Coco Gauffové ukázala svůj wimbledonský model ještě před vstupem na kurty také Marta Kosťuková. A stejně jako její sokyně na sebe upoutala pozornost. Současná světová třináctka...

Wimbledon ONLINE: Hraje Menšík, Plíšková ovládla české derby proti Valentové

Sledujeme online
Jakub Menšík dobíhá míček na turnaji v Queen's Clubu.

Zbylých osm českých tenistů se vystřídá na kurtech při druhém dni Wimbledonu. Aktuálně na kurtu zápolí Jakub Menšík proti Toby Samuelovi, zápas sledujeme podrobně. První kolo už zvládla Karolína...

30. června 2026,  aktualizováno  15:56

Jak tu penaltu chytil? Marocký brankář Bunú udivil zákrokem proti Nizozemsku

Marocký brankář Jásin Bunú chytá penaltu v rozstřelu s Nizozemskem.

Jeho metoda je dost neobvyklá, ale funguje. S předstihem tipne stranu, neskočí však na zem, nýbrž udělá pár kroků do strany, zůstane stát a spoléhá na své reflexy. Takhle Jásin Bunú, marocký brankář,...

30. června 2026  15:35

Od děvčete s korálky po legendu. Jak se změnila Serena od prvního Wimbledonu?

Serena Williamsová ve čtyřhře na turnaji v Berlíně

Serena Williamsová se po čtyřech letech vrací na Wimbledon, turnaj, na kterém zanechala jednu z nejvýraznějších stop tenisové historie. V All England Clubu dosud získala 14 titulů: sedm ve dvouhře,...

30. června 2026  15:17

Speciál k Tour de France 2026 nabídne čtenářům jedinečné pohledy na legendární závod

Redaktoři Tomáš Macek a Alžběta Marešová

Slavný závod odstartuje už 4. července v Barceloně a zpravodajský portál iDNES.cz u toho nebude chybět. Letošní rozsáhlé pokrytí slibuje díky speciálu velmi netradiční a komplexní zážitek. Na trasu...

30. června 2026  15:15

Debut v sedmnácti, koš přes hvězdu Jokiče. O tom jsem ani nesnil, žasl Houška

Český rozehrávač Marek Houška zakončuje na srbský koš, sleduje ho Nikola Jokič.

Na takový reprezentační debut basketbalový talent Marek Houška nepomýšlel ani v nejodvážnějších snech. V čerstvých sedmnácti letech, ve slavné bělehradské aréně Pionir, proti hvězdě NBA Nikolovi...

30. června 2026  14:55

Z vojny do Wimbledonu. Armáda Korejci pomohla, ATP má díky němu nové pravidlo

Korejec Kwon Sun-u podává v zápase proti Jiřímu Lehečkovi.

Slavný tenisový novinář Ben Rothenberg jeho příběh sesumíroval následujícím titulkem: Serving and Returnig. Což může znamenat buď servis a return, nebo také vojenská služba a návrat. A na Kwon Sun-ua...

30. června 2026  14:30

Přes Balkán do NBA až mezi evropské velikány. Jaká byla kariéra Jana Veselého

Český basketbalista Jan Veselý v červnu 2026 ukončil kariéru.

Jan Veselý, jeden z nejlepších českých basketbalistů 21. století, na konci června 2026 definitivně uzavřel svou profesionální kariéru. „Končí opravdový velikán českého basketbalu,“ smekl i...

30. června 2026

Ósakaová vynesla na kurt Wimbledonu módní kimono. Inspirovala se u Tarantina

Naomi Ósakaová během úvodního zápasu Wimbledonu 2026

Japonská tenistka Naomi Ósakaová znovu ukázala, že její nástupy na kurt jsou samostatnou módní disciplínou. Úvodní zápas ve Wimbledonu ozvláštnila bílou róbou inspirovanou tradičním japonským oděvem...

30. června 2026  13:21

VIDEO: Křik, dupání, i vyplazený jazyk. Pražským Andělem duněla haka

Tradiční maorský tanec haka, který předvedli hráči týmu New Zealand...

Pražský Anděl rozduněla haka. Hromadný původně maorský obřadní a bojový tanec, který proslavili hlavně ragbisté „All Blacks“ z Nového Zélandu. Právě reprezentace této ostrovní země odehraje ve středu...

30. června 2026  13:19

Češi můžou mít zase vítěze etapy na Tour, věří Kreuziger. Většina závodu už je za ním

Roman Kreuziger před odletem na Tour de France.

Už počtvrté vyráží Roman Kreuziger na Tour de France v roli sportovního ředitele týmu Bahrain Victorious. Bývalý profesionál, který zařídil české cyklistice na slavném závodě historicky nejlepší...

30. června 2026  13:01

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Zemek končí jako majitel Slovácka, s díky i rozpaky. Většinu teď drží Solar Global

Zdeněk Zemek je od roku 2007 majitelem fotbalového klubu 1. FC Slovácko.

Před čtyřmi lety prodal poloviční podíl akcií fotbalového Slovácka společnosti Solar Global Vítězslava Skopala. Loni další čtvrtinu firmě AUTO UH Pavla Buráně. A teď už není Zdeněk Zemek ani...

30. června 2026  12:49

Bartůňková obdivuje Messiho, fotbal sama hrávala: Proti klukům jsme dostávaly 2:52

Nikola Bartůňková se hecuje v prvním kole Wimbledonu.

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Kdykoliv to jde, striktně bílé wimbledonské oblečení vymění za dres argentinské fotbalové reprezentace. „Mám moc ráda Lionela Messiho,“ vysvětluje česká tenisová naděje Nikola Bartůňková. Při...

30. června 2026  12:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.