Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Náctiletý talent Houška maká s dospěláky: Musím být rychlejší, přesnější a preciznější

Autor:
  10:00
Marek Houška na tréninku české basketbalové reprezentace v Poděbradech.

Marek Houška na tréninku české basketbalové reprezentace v Poděbradech. | foto: David Šváb/CZ.BASKETBALL

Marek Houška mluví s novináři po tréninku české basketbalové reprezentace v...
Vít Krejčí a Marek Houška po tréninku české basketbalové reprezentace v...
Marek Houška na tréninku české basketbalové reprezentace v Poděbradech.
Trenér Luboš Bartoň a Marek Houška na tréninku české basketbalové reprezentace...
34 fotografií
Nepoznali byste, že za vámi právě přišel benjamínek české basketbalové reprezentace. Ročník 2009. Talentovaný rozehrávač Marek Houška působí při rozmluvě klidně a sebejistě. O prvních dvou dnech na srazu seniorského národního týmu zahlásil: „Doufám, že zkušeností naberu co nejvíc!“

Uplatnit je pak může v mládežnických kategoriích i nejvyšší české soutěži. A třeba brzy na ještě vyšší úrovni.

Kdo ví, sportovní osudy bývají nevyzpytatelné.

Houška má však solidně našlápnuto. I proto ho trenér Luboš Bartoň, kterému z rozehrávačů zatím schází Tomáš Satoranský, Ondřej Sehnal či Petr Křivánek, pozval na reprezentační sraz před dalšími zápasy kvalifikace o MS 2027.

„Jsem hrozně moc rád, že jsem dostal pozvánku. Být tady je pro mě velká zkušenost, jsem za ni vděčný,“ pochvaloval si 196 centimetrů vysoký mladík.

Překvapila vás nominace?
Nečekaná byla určitě, ale už se o ní nějak lehce mluvilo. Tím, že někteří kluci byli zranění, trošku jsem doufal. Jsem strašně rád, že pozvánka přišla. V šestnácti letech je to nečekané, ale zase bych neřekl, že by to bylo nějak extrémní.

Do Ústí nikdy! A do NBA? Chci to tam dotáhnout, sní basketbalový úkaz Houška

Takže se vám z toho všeho netočí hlava?
Všechno je sice rychlé, ale mám doma podporu. Vždycky mě uklidní, že je to v pohodě. K tomu mám okolo sebe dost lidí, kteří mi věci vysvětlují. Jsem s tím v pohodě. Hlavně se snažím být na hřišti nejlepší a podávat výkony, na které mám.

Jak zatím probíhá přijetí do týmu?
Řekl bych, že dobře. Sedli jsme si a myslím, že zatím všechno jde úplně v pohodě.

Byl jste nesmělý? Přece jen trénovat třeba s Vítem Krejčím není vaše každodenní rutina.
Byl jsem trošku nervózní, když jsem přijížděl. Ale už to ze mě tak nějak spadlo a doufám, že to bude jenom lepší a lepší.

Vít Krejčí a Marek Houška po tréninku české basketbalové reprezentace v Poděbradech.

V létě máte fungovat především v rámci reprezentace hráčů do osmnácti let. Jak probíhala domluva, abyste stihl i týden s A-týmem?
Máme teď deset dní volno, tudíž ze začátku byla domluva, že budu týden s klukama tady, pak bych se měl vrátit zpátky k osmnáctkám. Ale ještě uvidíme, jak to všechno bude.

Kdyby nepřijel Tomáš Satoranský, je možnost, že byste v kádru vydržel?
To není otázka na mě. Spíš na trenéra, protože o tom bude rozhodovat on. Byl bych samozřejmě extrémně rád, kdyby to vyšlo. Je to vlastně můj cíl, ale o tomhle nerozhoduju.

Jak náročné je přepínat mezi dospělými a mládežnickými kategoriemi?
Tady je všechno fyzičtější. Ale že by to bylo nějak náročné? Snažím se pořád hrát nejlíp, jak umím. Doufám, že je to i vidět. (úsměv) Samozřejmě musím třeba rychleji pouštět balon z ruky, méně driblovat, ale že bych nějak extrémně přepínal, si nemyslím. Chci hlavně plnit úkoly, které dostávám od trenérů.

Trenér Luboš Bartoň a Marek Houška na tréninku české basketbalové reprezentace v Poděbradech.

Pilujete něco konkrétního?
Všechno musím zrychlit. Ale je potřeba, aby taky bylo všechno přesnější, preciznější. Zaměřili jsme se hodně na přihrávky, které jsme trénovali hodně v tempu.

Cítíte pokrok?
Jsem tady druhý den a už jsem něco pochytil. Věřím, že během tohoto týdne se naučím ještě o dost víc věcí. Těším se na to a doufám, že budu pokyny dobře plnit.

Máte za sebou také premiérové starty v české nejvyšší soutěži za Děčín. Jaké byly?
Jsem hrozně moc rád, že jsem dostal od pana trenéra (Grepla) šanci. Snad jsem týmu pomohl. Nakonec jsme skončili ve čtvrtfinále. Chtěli jsme dojít dál, ale vzhledem k tomu, že sezona byla nahoru dolů, si myslím, že to není tak špatné. Musíme se teď připravit na další, protože ta bude taky důležitá.

Jeden z nejmladších v historii, debut v tátově patnáctce. Houška si splnil sen

Co vaše postavení v děčínském A-týmu?
Doufám, že budu dostávat víc prostoru. S tím do té sezony jdu. Chci být natolik dobrý, abych mohl hrát co nejvíc.

Zůstanete i v jiných kategoriích?
Ještě to není úplně rozhodnuté. Doufám, že určitě vyjde NBL. Pak je ve hře nějaké zapojení do první ligy a možná zápasy v U19. To se ještě všechno bude řešit podle vytížení.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Ružomberok vs. MalženiceFotbal - - 24. 6. 2026:Ružomberok vs. Malženice //www.idnes.cz/sport
24. 6. 11:00
  • 1.41
  • 4.40
  • 6.81
Topo vs. KrumichTenis - - 24. 6. 2026:Topo vs. Krumich //www.idnes.cz/sport
24. 6. 11:30
  • 2.10
  • -
  • 1.66
Slovácko vs. JihlavaFotbal - - 24. 6. 2026:Slovácko vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
24. 6. 12:00
  • 1.31
  • 4.99
  • 8.22
Kopřiva vs. BuseTenis - - 24. 6. 2026:Kopřiva vs. Buse //www.idnes.cz/sport
24. 6. 12:30
  • 2.21
  • -
  • 1.66
Valentová vs. TomljanovićováTenis - - 24. 6. 2026:Valentová vs. Tomljanovićová //www.idnes.cz/sport
24. 6. 13:30
  • 2.13
  • -
  • 1.71
Sönmezová vs. BejlekTenis - - 24. 6. 2026:Sönmezová vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
24. 6. 15:30
  • 1.56
  • -
  • 2.41
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vonnová poprvé od zranění vynesla kratší šaty. Učím se přijmout své jizvy, přiznává

Lindsey Vonnová na Veké ceně Monaka 2026

Čtyři měsíce po vážném zranění na zimních olympijských hrách udělala Lindsey Vonnová další krok na cestě zpátky do běžného života. Americká lyžařská hvězda se na sociálních sítích pochlubila...

KVÍZ: Poznáte největší hvězdy fotbalového MS? Otestuje své znalosti

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo po zápase s Demokratickou republikou...

Na mistrovství světa se vždy sjedou ti nejlepší z nejlepších. I mezi nimi jsou ale fotbalisté, kteří nad zbytkem vyčnívají. A přesně o nich je tento kvíz. Poznáte známé hráče probíhajícího šampionátu?

KVÍZ: Velký fotbalový test. Jak pečlivě sledujete probíhající MS?

Pohled na Dallas Stadium před víkendovým zápasem Nizozemska s Japonskem.

Po dlouhých dvaceti letech se na mistrovství světa probojovali i čeští fotbalisté. Na velkolepém turnaji v Americe bojují v konkurenci těch nejlepších týmů planety. Sledujete národní tým pozorně? A...

Česko - JAR 1:1, postup se komplikuje. Z penalty po Šulcově ruce srovnal Mokoena

Zklamaní čeští fotbalisté po ztrátě bodů s Jihoafrickou republikou.

Od našeho zpravodaje v USA Ani podruhé na fotbalovém mistrovství světa neudrželi vedení. Čeští reprezentanti mají z dobře rozehraného zápasu s Jihoafrickou republikou pouze bod za remízu 1:1 a výrazně si zavařili v boji o...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

Mám skoro o 20 kilo víc a cítím se hezky, popsala Soukalová pocity před porodem

Gabriela Soukalová ve videoklipu k písni Teď budu mluvit já (2024)

Bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová se chystá na příchod druhého dítěte. Pár týdnů před porodem vyrazila s partnerem do společnosti na akci Noc s legendou, jejímž hostem byl Arnold Schwarzenegger....

24. června 2026  10:23

Náctiletý talent Houška maká s dospěláky: Musím být rychlejší, přesnější a preciznější

Marek Houška na tréninku české basketbalové reprezentace v Poděbradech.

Nepoznali byste, že za vámi právě přišel benjamínek české basketbalové reprezentace. Ročník 2009. Talentovaný rozehrávač Marek Houška působí při rozmluvě klidně a sebejistě. O prvních dvou dnech na...

24. června 2026

V hlavní roli plzeňský Adu. VAR šel asi na kafe, zlobil se trenér Ghany kvůli penaltě

Zákrok anglického obránce Ezriho Konsy na Prince Adua z Ghany.

Přišel na plac a málem všem Angličanům způsobil šok. Když plzeňský útočník Prince Adu z Ghany rozkmital nohy a řítil se vstříc brankáři Jordanu Pickfordovi, v poslední chvíli ho poslal svým zákrokem...

24. června 2026  9:44

Nová vlna amerických nadějí: Dybantsa je jedničkou v nejslibnějším draftu tisíciletí

A. J. Dybantsa (vpravo) je jedničkou draftu NBA a posílí Washington, vítá ho...

Jedničkou letošního draftu NBA je americký basketbalista A. J. Dybantsa, jehož si v úterý vybral nejhorší tým uplynulého ročníku Washington Wizards. Devatenáctiletý rodák z Bostonu má za sebou...

24. června 2026  8:24,  aktualizováno  9:25

Klíčový duel fotbalistů na MS. Kdo by měl podle vás vyběhnout proti Mexiku?

Nastoupený národní tým očekává duel s JAR.

Třetí zápas na mistrovství světa, třetí rozdílná sestava proti té předchozí? Trenér českých fotbalistů od minulého týdne po čtvrteční remíze s Jihoafrickou republikou (1:1) přemýšlel, které hráče...

24. června 2026

Nedvěd, Poborský či Koller. Jak dnes vypadají čeští reprezentanti z MS 2006?

Česká reprezentace na mistrovství světa ve fotbale 2006

Také před dvaceti lety sledovalo Česko své fotbalisty na mistrovství světa. Šlo tehdy o skutečně hvězdnou generaci. Ve výběru Karla Brücknera byli na mistrovství světa v Německu hráči z Juventusu,...

24. června 2026  8:30

15. den MS ve fotbale: Češi jdou do rozhodujícího boje s Mexikem, v akci bude i Brazílie

Český kapitán Ladislav Krejčí v souboji o míč v zápase s Jihoafrickou...

Na fotbalovém mistrovství světa startují poslední zápasy v základních skupinách. A rozhodnou o postupu do play off. Do akce napřed půjdou Bosna a Hercegovina proti Kataru a Švýcarsko proti Kanadě ve...

24. června 2026  8:28

Bosna – Katar v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Bosenský křídelník Ermin Mahmič (uprostřed) po zápase se Švýcarskem.

Závěrečné skupinové duely na MS ve fotbale 2026 jsou tady. Bosna i Katar ze skupiny B potřebují vyhrát – podívejte se, kde sledovat zápas živě a jaké jsou kurzy.

24. června 2026  8:28

Češi a postup na MS? Jen po historické výhře nad Mexikem, remíza by stačit neměla

Ladislav Krejčí burcuje své spoluhráče během občerstvovací pauzy.

Podle predikcí skupiny Football Meets Data, která se specializuje na fotbalové simulace, vyšle „česká“ skupina A svého zástupce ze třetího místa do vyřazovacích bojů mistrovství světa jen ve 39...

24. června 2026  8:23

POHLED: Lidsky krutý trest, ale... Vondroušová se mohla zachovat jinak

Markéta Vondroušová ve finále turnaje v Berlíně.

Vše, co právníci Markéty Vondroušové na její obhajobu předložili, smetl nezávislý tribunál v Londýně ze stolu. A k případu české hráčky tenisoví soudci rozhodně nebyli shovívaví. Čtyři roky zákaz....

24. června 2026

Táta bojoval s vážnou nemocí. Trofej je pro něj, řekl Nečas. Mrzí ho vítězství Caroliny?

Martin Nečas s trofejí pro nejlepšího českého hokejistu za rok 2026.

Vítězství ve Zlaté hokejce věnoval rodičům, zejména tatínkovi, který letos bojoval s vážnou nemocí. „Každý zápas jsem hrál pro něj a doufal jsem...“ vykládal český hokejista Martin Nečas v úterý...

24. června 2026  7:50

Omluva za nešťastný výrok, pak Koubek burcoval: Mexiko je naše nová baráž

Český trenér Miroslav Koubek odpovídá novinářům na tiskové konferenci před...

Od našeho zpravodaje v Mexiku Pokud chtějí na mistrovství světa pokračovat, musí se čeští fotbalisté vzepřít třeba i úžasné mexické bilanci. Na Aztéckém stadionu, chrámu všech fotbalových chrámů, domácí reprezentace v posledních...

24. června 2026  7:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.