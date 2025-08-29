Silák na závěr. Nymburskou obměnu završil příchod Kapverďana Santose-Silvy

Kádr nymburských basketbalistů zkompletoval pivot Marcus Santos-Silva. Osmadvacetiletý hráč se narodil v Bostonu, ale od roku 2024 reprezentuje Kapverdské ostrovy. Mistrovský klub oznámil na svém webu, že se sportovcem, který se v minulosti věnoval vrcholově i americkému fotbalu, podepsal smlouvu do konce nadcházející sezony.
Marcus Santos-Silva v dresu Kapverd | foto: FIBA

„Marcus nám dodá fyzickou sílu a vůli. Dokáže hrát v jakékoli kombinaci se všemi našimi velkými hráči, což nám poskytne flexibilitu,“ řekl nymburský trenér Oren Amiel o hráči, který má zkušenosti z francouzské (Saint-Quentin) a izraelské ligy (Beer Ševa).

Santos-Silva v minulosti kombinoval basketbal s americkým fotbalem a v roce 2022 se dokonce ocitl v přípravném kempu týmu NFL Cleveland Browns. Do kádru se ale neprosadil a vrátil se k basketbalu. Evropskou část kariéry zahájil v roce 2023 v druholigovém francouzském týmu Lille.

Marcus Santos-Silva (uprostřed) jako hráč Kapverd

Nymburský kádr před novou sezonou doplnili také pivoti Wesley Dreamer a Jaquan Lawrence či rozehrávači Sir’Jabari Rice a Jhamir Brickus. Posledně jmenovaný hráč se podle vyjádření klubu potýká s lehkým zraněním.

Kouč Amiel aktuálně postrádá také čtveřici českých reprezentantů Ondřeje Sehnala, Jaromíra Bohačíka, Vojtěcha Hrubana a Martina Kříže. Tým proto dočasně doplnili srbský rozehrávač Marko Šinik a Izraelec Amit Geršon.

