„Marcus nám dodá fyzickou sílu a vůli. Dokáže hrát v jakékoli kombinaci se všemi našimi velkými hráči, což nám poskytne flexibilitu,“ řekl nymburský trenér Oren Amiel o hráči, který má zkušenosti z francouzské (Saint-Quentin) a izraelské ligy (Beer Ševa).
Santos-Silva v minulosti kombinoval basketbal s americkým fotbalem a v roce 2022 se dokonce ocitl v přípravném kempu týmu NFL Cleveland Browns. Do kádru se ale neprosadil a vrátil se k basketbalu. Evropskou část kariéry zahájil v roce 2023 v druholigovém francouzském týmu Lille.
Nymburský kádr před novou sezonou doplnili také pivoti Wesley Dreamer a Jaquan Lawrence či rozehrávači Sir’Jabari Rice a Jhamir Brickus. Posledně jmenovaný hráč se podle vyjádření klubu potýká s lehkým zraněním.
Kouč Amiel aktuálně postrádá také čtveřici českých reprezentantů Ondřeje Sehnala, Jaromíra Bohačíka, Vojtěcha Hrubana a Martina Kříže. Tým proto dočasně doplnili srbský rozehrávač Marko Šinik a Izraelec Amit Geršon.