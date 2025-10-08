Proto není divu, že si osmadvacetiletý pivot, který přispěl k úspěšnému startu českých mistrů do Ligy mistrů, v minulosti pohrával s myšlenkami na jinou profesionální kariéru.
Americký fotbal je ve Spojených státech vášní. A co se týče sledovanosti, je jasnou jedničkou.
A v dětství mu propadl také Santos-Silva, jenž tehdy řadil basketbal až na druhé místo.
|
Vlažný úvod, pak drtivý nástup. Nymburk na úvod Ligy mistrů potvrdil roli favorita
Když se ovšem na střední rychle vytáhl ke dvěma metrům, zaměřil se více na dění mezi koši. V univerzitních soubojích bojoval tři roky za VCU Rams, jednu sezonu si poté střihl v barvách Texas Tech Red Raiders.
Načež se dostal na další životní křižovatku: Mohl se vydat na druhou stranu Atlantiku, nebo zůstat ve Státech a oprášit dětské sny.
„A já si řekl, že hlavně nechci mít žádné výčitky,“ tvrdí Santos-Silva.
Na jaře 2022 vyhlásil, že by se rád vrátil k americkému fotbalu. Nabídky od profesionálních klubů očekával. Že ovšem přiletí laso z NFL? „Neměl jsem slov,“ říkal poté, co přesvědčil Cleveland Browns a chystal se na účast na kempech.
A přestože si v organizaci pochvalovali jeho pracovitost a rychlost, se kterou se po osmi letech bez hraní amerického fotbalu učil. Na finální soupisku se nakonec nevešel.
Obdobím od května do srpna roku 2022 si i tak vytvořil velmi zajímavou položku do životopisu. „Kamkoliv teď přijdu, dostávám na toto téma spoustu otázek,“ smál se Santos-Silva po výhře 93:65 nad ázerbájdžánským Sabahem Baku.
„Inspiroval mě jeden z kamarádů. Hrál taky basketbal, ale pak se dostal do NFL. I když jsem nakonec u Browns nevydržel, řekl bych, že řadu věcí – hlavně co se týče fyzičnosti – jsem si přenesl i do basketbalu.“
Podívejte se na nejlepší momenty ze zápasu Nymburk vs. Sabah Baku:
Jeho důraz v úterý večer vynikl.
Posbíral deset bodů, jedenáct doskoků, dva bloky, a navíc jen jednou fauloval. „Ale cítím, že jsem ještě nedal některé jednoduché střely,“ pokáral se na úvod velký fanoušek Boston Celtics.
A pokračoval: „Podařilo se nám splnit herní plán, se kterým jsme do zápasu šli. Od druhé čtvrtiny se nám dařilo více těžit z dobré obrany, když jsme je zastavovali a pak rychle běželi do útoku. Drželi jsme vysoké tempo, což soupeřům dělalo problémy.“
I díky němu se nakonec mohl kouč Oren Amiel těšit z úspěšného návratu do Ligy mistrů v barvách Nymburka, kde už působil mezi lety 2015 až 2021.
|
Ženu chtěl vzít do strip baru, v blízkosti hvězd selhal. Nyní veze Sabah do Prahy
Santos-Silva si zatím spolupráci s 53letým Izraelcem nemůže vynachválit: „Je super hrát pod trenérem, který ve vás má důvěru a dává vám prostor.“
Narážel tím na kostrbatější minulou sezonu ve francouzském Saint-Quentinu, z něhož odešel předčasně letos v únoru.
Přes Hapoel Beer Ševu se dostal do kádru českých mistrů. „Zatím všechno klape. Snažíme se s klukama poznat a u některých už mám pocit, že jsme spolu v kabině delší dobu. Teď jen musíme pohodu dále ukazovat i v zápasech.“