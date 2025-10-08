Hlavně nemít výčitky. Nymburský pivot o štaci v NFL i vstupu do Ligy mistrů

  11:30
Je ho kus. Marcus Santos-Silva, nová podkošová síla nymburských basketbalistů, vás snadno upoutá. Statná postava bostonského rodáka s kapverdským pasem dělá sokům řádné potíže v boji o doskok. A když během herních prostojů roztáhne svalnaté paže, parťáci hned ví: Jdeme se radit.
Marcus Santos-Silva z Nymburka během utkání Ligy mistrů.

Marcus Santos-Silva z Nymburka během utkání Ligy mistrů. | foto: Václav Mudra/ERA Basketball Nymburk

Marcus Santos-Silva v dresu Cleveland Browns, za které hrál v přípravě na...
Marcus Santos-Silva z Nymburka zakončuje v zápase Ligy mistrů
Marcus Santos-Silva z Nymburka (7) svolal poradní kolečko, do kterého se...
Nymburský trenér Oren Amiel udílí pokyny Santosu-Silvovi.
20 fotografií

Proto není divu, že si osmadvacetiletý pivot, který přispěl k úspěšnému startu českých mistrů do Ligy mistrů, v minulosti pohrával s myšlenkami na jinou profesionální kariéru.

Americký fotbal je ve Spojených státech vášní. A co se týče sledovanosti, je jasnou jedničkou.

A v dětství mu propadl také Santos-Silva, jenž tehdy řadil basketbal až na druhé místo.

Vlažný úvod, pak drtivý nástup. Nymburk na úvod Ligy mistrů potvrdil roli favorita

Když se ovšem na střední rychle vytáhl ke dvěma metrům, zaměřil se více na dění mezi koši. V univerzitních soubojích bojoval tři roky za VCU Rams, jednu sezonu si poté střihl v barvách Texas Tech Red Raiders.

Načež se dostal na další životní křižovatku: Mohl se vydat na druhou stranu Atlantiku, nebo zůstat ve Státech a oprášit dětské sny.

„A já si řekl, že hlavně nechci mít žádné výčitky,“ tvrdí Santos-Silva.

Na jaře 2022 vyhlásil, že by se rád vrátil k americkému fotbalu. Nabídky od profesionálních klubů očekával. Že ovšem přiletí laso z NFL? „Neměl jsem slov,“ říkal poté, co přesvědčil Cleveland Browns a chystal se na účast na kempech.

Marcus Santos-Silva v dresu Cleveland Browns, za které hrál v přípravě na pozici tight end.

A přestože si v organizaci pochvalovali jeho pracovitost a rychlost, se kterou se po osmi letech bez hraní amerického fotbalu učil. Na finální soupisku se nakonec nevešel.

Obdobím od května do srpna roku 2022 si i tak vytvořil velmi zajímavou položku do životopisu. „Kamkoliv teď přijdu, dostávám na toto téma spoustu otázek,“ smál se Santos-Silva po výhře 93:65 nad ázerbájdžánským Sabahem Baku.

„Inspiroval mě jeden z kamarádů. Hrál taky basketbal, ale pak se dostal do NFL. I když jsem nakonec u Browns nevydržel, řekl bych, že řadu věcí – hlavně co se týče fyzičnosti – jsem si přenesl i do basketbalu.“

Podívejte se na nejlepší momenty ze zápasu Nymburk vs. Sabah Baku:

Jeho důraz v úterý večer vynikl.

Posbíral deset bodů, jedenáct doskoků, dva bloky, a navíc jen jednou fauloval. „Ale cítím, že jsem ještě nedal některé jednoduché střely,“ pokáral se na úvod velký fanoušek Boston Celtics.

A pokračoval: „Podařilo se nám splnit herní plán, se kterým jsme do zápasu šli. Od druhé čtvrtiny se nám dařilo více těžit z dobré obrany, když jsme je zastavovali a pak rychle běželi do útoku. Drželi jsme vysoké tempo, což soupeřům dělalo problémy.“

I díky němu se nakonec mohl kouč Oren Amiel těšit z úspěšného návratu do Ligy mistrů v barvách Nymburka, kde už působil mezi lety 2015 až 2021.

Ženu chtěl vzít do strip baru, v blízkosti hvězd selhal. Nyní veze Sabah do Prahy

Santos-Silva si zatím spolupráci s 53letým Izraelcem nemůže vynachválit: „Je super hrát pod trenérem, který ve vás má důvěru a dává vám prostor.“

Narážel tím na kostrbatější minulou sezonu ve francouzském Saint-Quentinu, z něhož odešel předčasně letos v únoru.

Přes Hapoel Beer Ševu se dostal do kádru českých mistrů. „Zatím všechno klape. Snažíme se s klukama poznat a u některých už mám pocit, že jsme spolu v kabině delší dobu. Teď jen musíme pohodu dále ukazovat i v zápasech.“

