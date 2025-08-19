Střelec Belinelli v 39 letech ukončil kariéru, jako jediný Ital s prstenem z NBA

Autor: ,
  14:10
Ve 39 letech uzavřel basketbalovou kariéru Marco Belinelli, jediný Ital, který vyhrál zámořskou NBA. Podařilo se mu to v roce 2014 v barvách San Antonia. Ve slavné soutěži nastupoval v letech 2007 až 2020 také za Golden State, Toronto, New Orleans, Chicago, Sacramento, Atlantu a Philadelphii. Zkušený křídelník posledních pět sezon odehrál za Virtus Boloňa, ve kterém před 23 lety absolvoval první profesionální sezonu. Rozloučil se jako italský šampion.
Marco Belinelli (vlevo) ze San Antonia útočí kolem Geralda Greena z Houstonu.

Marco Belinelli (vlevo) ze San Antonia útočí kolem Geralda Greena z Houstonu. | foto: AP

Italský křídelník Marco Belinelli míří s míčem ke koši Portorika, fauluje ho...
Marco Belinelli (vpravo) ze San Antonia přihrává kolem Dennise Schrödera z...
Basketbalisté San Antonia se radují. Zleva Jakob Pöltl, Derrick White, Marco...
Marco Belinelli (vpravo) ze San Antonia faulovaný Jevonem Carterem z Memphisu.
15 fotografií

„Basketbal mi dal všechno a já dal všechno jemu. Není lehké se s ním rozloučit. Ale nastal čas,“ uvedl Belinelli na instagramu.

Belinelliho si v roce 2007 vybrali v draftu NBA jako 18. v pořadí Golden State Warriors. Ve slavné soutěži včetně play off odehrál 925 utkání, v základní části v průměru nastřílel 9,7 bodu na zápas. V roce 2014 při tradičním exhibičním víkendu v rámci All Star Game vyhrál soutěž ve střelbě trojek.

Po návratu do Evropy pomohl Virtusu dvakrát vyhrát ligu (2021 a letos), jednou EuroCup (2025) a třikrát domácí Superpohár, už při prvním angažmá se podílel na zisku Italského poháru (2002). Vloni byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem ligy. První titul slavil už v roce 2005 jako hráč Fortituda Boloňa, s kterým rovněž získal Superpohár. Za oba italské kluby také odehrál celkem 162 euroligových zápasů a 1485 bodů.

„Jediný Ital, který vyhrál NBA. Jediný Ital, který vyhrál soutěž trojkařů. 3 tituly, 1 EuroCup, 4 Superpoháry, 1 Italský pohár. V dresu Azzurri 2258 bodů a 154 zápasů. Samotná čísla nemohou dostatečně vystihnout takto mimořádnou kariéru,“ uvedla na facebooku italská federace.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech oznámil rozchod se ženou po 26 letech

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech oznámil, že se rozchází se svou ženou Martinou Čechovou, s kterou tvořili pár šestadvacet let. Manželství uzavřeli v roce 2003, mají spolu dceru Adélu a syna...

Za šest týdnů jsem ztratil vše, na čem jsem pracoval celý život. Vrána o NHL i Spartě

Premium

Na tento moment dlouho čekal. Až na konci minulého týdne vzal do ruky pero a pár vlnkami podškrábl dvouletou úmluvu s Linköpingem. Ačkoliv dál doufal v NHL, nakonec hokejový útočník Jakub Vrána...

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

Sekuriťák při Barum rally brutálně napadl fanouška, který se světlicí vběhl k trati

Při páteční městské rychlostní zkoušce Barum Czech Rally došlo ve Zlíně ke konfliktu mezi pořadateli a fanoušky, kteří podle policie používali pyrotechniku v zakázané zóně. Jeden z příznivců při...

Ararat - Sparta 1:2, postup s kosovským podpisem, v nastavení rozhodl Krasniqi

Od našeho zpravodaje v Arménii Sparťanští fotbalisté mají úspěšně za sebou i třetí předkolo Konferenční ligy. Ararat-Arménii porazili i podruhé, ve čtvrtek večer v Jerevanu těsně 2:1, když v nastavení rozhodl po kličce brankáři...

Šanghaj v Rusku. Čínský hokej zažívá obrození, klub využil i Jágra nebo Panarina

Původní myšlenka je fuč. Snaha o popularizaci hokeje v Číně úplně nevyšla, stejně tak jako dlouhodobé poskytnutí prostoru tamním hráčům v KHL. Klub Kunlun Red Star zanikl, stali se z něj Šanghaj...

19. srpna 2025  13:30

Z ledu do lavice. Sirota o českém postoji k hokeji na univerzitě a odhodlané Spartě

Premium

Má se zařadit k výrazným postavám Sparty. Nové, obměněné, hladovější. A pokud možno konečně úspěšné. „Hořkost z vyřazení v play off je tu pořád cítit,“ přiznává Jakub Sirota. Obránce se zajímavým...

19. srpna 2025

Plíšková hlásí návrat: Do měsíce bych se mohla zúčastnit nějakého turnaje

Tenistka Karolína Plíšková se po takřka roční pauze způsobené zraněním kotníku chystá na návrat na soutěžní kurty. Třiatřicetiletá rodačka z Loun a bývalá světová jednička to řekla v podcastu Rakety....

19. srpna 2025  11:01

Nová motivace, víc klidu. Co přinesl rok olympijským zlatým Fuksovi a Dostálovi

Martin Fuksa říká, že by roční výročí olympijského vítězství nijak zvlášť neprožíval. Když kalendář ukazoval devátého srpna? Na sociální sítě jen vyvěsil fotografii, na níž slaví, a připsal k ní...

19. srpna 2025

Siniaková si mix se Sinnerem nezahraje, Ital bude před US Open odpočívat

Už od začátku hrozilo, že tato lákavá spolupráce nedopadne. A nyní je v podstatě jisté, že Kateřina Siniaková si s Jannikem Sinnerem smíšenou čtyřhru na tenisovém US Open nezahraje. Mužská světová...

19. srpna 2025  10:46

Přestup Mbodjiho do Slavie? Nabídka přišla, potvrzuje šéf Jihlavy

Podobných příběhů už bylo v minulosti sepsáno a zfilmováno nepočítaně. Přesto je story o bezejmenném africkém fotbalistovi, který se prakticky přes noc stane velmi žádaným zbožím na fotbalovém trhu,...

19. srpna 2025  10:30

Pátý český tenista ve stovce. Svrčina po triumfu v Cancúnu zaznamenal milník

Dalibor Svrčina se stal pátým českým tenistou v první stovce světového žebříčku. V pořadí ATP se dvaadvacetiletý hráč posunul o 17 pozic na 98. místo díky nedělnímu triumfu na challengeru v Cancúnu....

19. srpna 2025  10:26

Zbrojovka má nového majitele, lídra druhé ligy většinově vlastní podnikatel Kačena

Novým majitelem fotbalové Zbrojovky Brno je podnikatel Vojtěch Kačena. Druholigový klub v úterý na svém webu oznámil, že zakladatel technologické skupiny Second Foundation se stal na začátku srpna...

19. srpna 2025  9:36

Poprvé proti Kladnu? Narážky má hlavně Džegr, říká plzeňská posila Filip

Po jedenácti letech v kladenském dresu zamířil v letní pauze na západ Čech hokejový útočník Matyáš Filip. Čtyřiadvacetiletý centr projevil již v mládežnických kategoriích svůj hlad po bodech, a proto...

19. srpna 2025  9:30

Ústí čisté jako Los Santos. Viagem šíří osvětu na dresu, hráči budou uklízet město

Po veselé notě vážnější tón, byť opět v atraktivním obalu. Fotbalový Viagem provizorní dresy, které nosí od začátku sezony, tentokrát využil ke kampani za hezčí Ústí nad Labem. V pondělním...

19. srpna 2025

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Sinnera skolila slabost, titul má Alcaraz. Šwiateková ve finále porazila Paoliniovou

Španěl Carlos Alcaraz získal titul na tenisovém turnaji Masters v Cincinnati. Místo očekávaného dramatického souboje světové jedničky a dvojky trvalo finále v parném počasí jen 23 minut. Zdravotně...

18. srpna 2025  22:07,  aktualizováno  19.8 8:06

Houška mladší na scéně. Už teď je lepší než já. Lepí se na něj agenti, říká hrdý táta

Jako kapitán dovedl národní tým kadetů k bronzu na mistrovství Evropy do 16 let a postupu do divize A, za své výkony byl zvolen do All Star týmu šampionátu ve Skopje. Na basketbalové scéně se znovu...

19. srpna 2025  7:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.