Střelec Belinelli v 39 letech ukončil kariéru, jako jediný Ital s prstenem z NBA

„Basketbal mi dal všechno a já dal všechno jemu. Není lehké se s ním rozloučit. Ale nastal čas,“ uvedl Belinelli na instagramu.
Belinelliho si v roce 2007 vybrali v draftu NBA jako 18. v pořadí Golden State Warriors. Ve slavné soutěži včetně play off odehrál 925 utkání, v základní části v průměru nastřílel 9,7 bodu na zápas. V roce 2014 při tradičním exhibičním víkendu v rámci All Star Game vyhrál soutěž ve střelbě trojek.
Po návratu do Evropy pomohl Virtusu dvakrát vyhrát ligu (2021 a letos), jednou EuroCup (2025) a třikrát domácí Superpohár, už při prvním angažmá se podílel na zisku Italského poháru (2002). Vloni byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem ligy. První titul slavil už v roce 2005 jako hráč Fortituda Boloňa, s kterým rovněž získal Superpohár. Za oba italské kluby také odehrál celkem 162 euroligových zápasů a 1485 bodů.
„Jediný Ital, který vyhrál NBA. Jediný Ital, který vyhrál soutěž trojkařů. 3 tituly, 1 EuroCup, 4 Superpoháry, 1 Italský pohár. V dresu Azzurri 2258 bodů a 154 zápasů. Samotná čísla nemohou dostatečně vystihnout takto mimořádnou kariéru,“ uvedla na facebooku italská federace.