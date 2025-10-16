V hale Královka se dvojnásobný mistr světa, šampion NBA z roku 2019 a trojnásobný člen All-Star týmu nejprestižnější basketbalové soutěže usadil hned za lavičkou hostujícího celku.
Chvílemi si nervózně mnul vousy na braně, více důvodů měl ale k uznalému potlesku. Jeho Bàsquet Girona totiž vyzrál na úřadující euroligové vládkyně, aktivitou je zaskočil už v úvodu a nakonec slavil 75:60.
Fandíte na všech zápasech?
Ne, ale opravdu se snažím stihnout maximum. Tentokrát jsme hráli s USK, což je velký tým s velkou historií. Chtěl jsem vidět, jak se mu postavíme. S výsledkem jsem samozřejmě spokojený, i zápas celkově byl skvělý.
Co máte rád na ženském basketbalu?
Zápal, emoce a všechny hodnoty, které hráčky během zápasu ukazují. Mnohé z nich jsou opravdu talentované, hezky se na jejich výkony dívá.
Máte v klubu spíše dívky, nebo chlapce?
Řekl bych, že se blížíme poměru padesát na padesát. Máme v akademii 29 mládežnických týmů, které mají přístup ke stejnému zázemí. Bez rozdílu je také podporujeme. Nehledíme na pohlaví, snažíme se především vychovávat osobnosti. Jsme lidé, proto ke všem přistupujeme rovnocenně.
Jaká k tomuto přístupu vedla cesta?
Chceme jít příkladem, a tak dáváme stejné prostředky na mužský i ženský tým. Hrají jeden sport, obětují mu stejné množství času. Proto je podporujeme stejně. Nekoukám, jestli hrají v ACB, nebo v ženské soutěži.
Vnímáte růst WNBA ve Spojených státech?
Pociťujeme jej v proměnách španělského basketbalového kalendáře i ochotě hráček působit v Evropě. Ale takový je život, my se musíme přizpůsobit. Věřím, že dokážeme vytvořit dostatečně silnou evropskou soutěž, která nabídne určitou alternativu.
Po hráčské kariéře žijete spokojeně?
Stále si zvykám. Zápasy mi chybí, což je pochopitelné, protože basketbal jsem skutečně miloval. Sportu chci být dál nablízku, pomáhat mu. Snažím se sdílet své zkušenosti a postupně se dostávat do role člověka, který vede. A baví mě to!
Myslíte třeba i na větší zapojení do španělského basketbalu? Na kontinentálním mistrovství se reprezentaci moc nedařilo.
Takový je sport. Musíte si užít úspěšné momenty, ale zároveň si projít i chvílemi, kdy se nedaří. Vývoj není přímá cesta, nestanete se dobrými přes noc. I proto je na místě trpělivost, ke které se pochopitelně můžou přidat i nějaké změny – například v domácí soutěži více vytěžovat španělské hráče. Z toho může reprezentace rozhodně těžit.
Blíží se start nové sezony NBA, na co se těšíte?
Fandím Memphisu, kterému přeji povedený ročník. Hlavně ať se jich drží zdraví, protože to je důležité pro úspěch každé organizace. Baví mě koukat na evropské hráče – Nikolu Jokiče, Luku Dončiče či Alperena Sengüna, který se skvěle rozehrál. Musím říct, že jsou momenty, při kterých se v nich vidím. A mám radost z toho, jak se lize daří.