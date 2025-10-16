Marc Gasol hltal Euroligu v Praze: Skvělý zápas! Mluvil o své Gironě i blížící se NBA

Autor:
  6:20
Taková konverzace se je tak nevidí. Dlouhán Marc Gasol a vedle něj dvě legendární osobnosti ženského basketbalu - Laia Palauová a Natália Hejková. Společně si povídali po euroligovém střetu pražského USK s Gironou, tedy klubem, který úspěšný španělský pivot před více než šestnácti lety založil a pod jednu střechu tak dostal muže i ženy.
Marc Gasol během rozhovoru pro iDNES.cz a Radiožurnál Sport.

Marc Gasol během rozhovoru pro iDNES.cz a Radiožurnál Sport. | foto: Václav Mudra

Marc Gasol v Praze.
Marc Gasol se zdraví s Juste Jocyteovou po zápas Girony s USK Praha v Eurolize.
Marc Gasol (14) v dresu LA Lakers, útočí kolem Chrise Bouchera z Toronta.
PO BOJI. Marc Gasol z LA Lakers a Chrs Paul z Phoenixu.
48 fotografií

V hale Královka se dvojnásobný mistr světa, šampion NBA z roku 2019 a trojnásobný člen All-Star týmu nejprestižnější basketbalové soutěže usadil hned za lavičkou hostujícího celku.

Chvílemi si nervózně mnul vousy na braně, více důvodů měl ale k uznalému potlesku. Jeho Bàsquet Girona totiž vyzrál na úřadující euroligové vládkyně, aktivitou je zaskočil už v úvodu a nakonec slavil 75:60.

Fandíte na všech zápasech?
Ne, ale opravdu se snažím stihnout maximum. Tentokrát jsme hráli s USK, což je velký tým s velkou historií. Chtěl jsem vidět, jak se mu postavíme. S výsledkem jsem samozřejmě spokojený, i zápas celkově byl skvělý.

Co máte rád na ženském basketbalu?
Zápal, emoce a všechny hodnoty, které hráčky během zápasu ukazují. Mnohé z nich jsou opravdu talentované, hezky se na jejich výkony dívá.

Pražanky si vybraly horší den. USK se v Eurolize nevyrovnal sebejisté Gironě

Máte v klubu spíše dívky, nebo chlapce?
Řekl bych, že se blížíme poměru padesát na padesát. Máme v akademii 29 mládežnických týmů, které mají přístup ke stejnému zázemí. Bez rozdílu je také podporujeme. Nehledíme na pohlaví, snažíme se především vychovávat osobnosti. Jsme lidé, proto ke všem přistupujeme rovnocenně.

Jaká k tomuto přístupu vedla cesta?
Chceme jít příkladem, a tak dáváme stejné prostředky na mužský i ženský tým. Hrají jeden sport, obětují mu stejné množství času. Proto je podporujeme stejně. Nekoukám, jestli hrají v ACB, nebo v ženské soutěži.

Vnímáte růst WNBA ve Spojených státech?
Pociťujeme jej v proměnách španělského basketbalového kalendáře i ochotě hráček působit v Evropě. Ale takový je život, my se musíme přizpůsobit. Věřím, že dokážeme vytvořit dostatečně silnou evropskou soutěž, která nabídne určitou alternativu.

Marc Gasol se zdraví s Juste Jocyteovou po zápas Girony s USK Praha v Eurolize.

Po hráčské kariéře žijete spokojeně?
Stále si zvykám. Zápasy mi chybí, což je pochopitelné, protože basketbal jsem skutečně miloval. Sportu chci být dál nablízku, pomáhat mu. Snažím se sdílet své zkušenosti a postupně se dostávat do role člověka, který vede. A baví mě to!

Myslíte třeba i na větší zapojení do španělského basketbalu? Na kontinentálním mistrovství se reprezentaci moc nedařilo.
Takový je sport. Musíte si užít úspěšné momenty, ale zároveň si projít i chvílemi, kdy se nedaří. Vývoj není přímá cesta, nestanete se dobrými přes noc. I proto je na místě trpělivost, ke které se pochopitelně můžou přidat i nějaké změny – například v domácí soutěži více vytěžovat španělské hráče. Z toho může reprezentace rozhodně těžit.

Hvězdný basketbalista Parker v Brně: podpisy, výhra a hurá na fotbal

Blíží se start nové sezony NBA, na co se těšíte?
Fandím Memphisu, kterému přeji povedený ročník. Hlavně ať se jich drží zdraví, protože to je důležité pro úspěch každé organizace. Baví mě koukat na evropské hráče – Nikolu Jokiče, Luku Dončiče či Alperena Sengüna, který se skvěle rozehrál. Musím říct, že jsou momenty, při kterých se v nich vidím. A mám radost z toho, jak se lize daří.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Ragusa Dubrovník vs. KP BrnoBasketbal - Skupina H - 16. 10. 2025:Ragusa Dubrovník vs. KP Brno //www.idnes.cz/sport
16. 10. 19:00
  • 3.80
  • 17.00
  • 1.26
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Velkou pardubickou po třiceti letech vyhrál zahraniční kůň, irský Stumptown

Skvělé zrychlení v závěru rozhodlo o tom, že Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval osmiletý irský hnědák Stumptown v sedle s...

Velká pardubická 2025: výsledky, startovní listina, historie

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 konal tradičně druhou říjnovou neděli (12....

Co se stalo Sexy Lordovi? Trenérka líčí: Láska ke koním zvítězila, Myška je hrdina

Na posledních stovkách metrů usiloval o obhajobu vítězství ve Velké pardubické. „Byly jsme v tu chvíli v euforii a na tribuně jsem říkala dceři: Teď už to vyhraje!“ vyprávěla 61letá Martina...

Marc Gasol hltal Euroligu v Praze: Skvělý zápas! Mluvil o své Gironě i blížící se NBA

Taková konverzace se je tak nevidí. Dlouhán Marc Gasol a vedle něj dvě legendární osobnosti ženského basketbalu - Laia Palauová a Natália Hejková. Společně si povídali po euroligovém střetu pražského...

16. října 2025  6:20

Olesen už poznal, co dokáže. V květnu vyřadil Kanadu, na podzim válí v Česku

Premium

Do čtvrtfinále mistrovství světa se procpali tak tak ze čtvrtého místa ve skupině. Proti nim stáli hokejisté Kanady, tým napěchovaný slovutnými jmény z NHL. MacKinnon, Crosby či Binnington... Květen...

16. října 2025

Hradec končí v Lize mistrů. Brno po výhře postupuje, vyzve Luleu. Spartu čeká Zug

Základní část hokejové Ligy mistrů je minulostí. Do play off půjdou české týmy s bilancí dvou postupujících celků a jednoho vypadnuvšího. Černý Petr zbyl na Hradec Králové, který ve středu prohrál na...

15. října 2025  19:30,  aktualizováno  23:42

Fotbalistky Slavie vypadly po penaltách z Evropského poháru, končí také Slovácko

Fotbalistky Slavie v odvetném utkání 2. předkola Evropského poháru prohrály ve středu na půdě Austrie Vídeň 1:2 po prodloužení a v penaltovém rozstřelu podlehly domácím 3:5. Odvetu nevzládly ani...

15. října 2025  22:37,  aktualizováno  23:12

Žabiny v Eurocupu poprvé vyhrály, Levhartice i SBŠ úspěch dál vyhlížejí

Basketbalistky Žabin zvítězily ve 2. kole FIBA Eurocupu nad chorvatským celkem Dinamo Trešnjevka 83:58 a zaznamenaly v druhém nejvýznamnějším poháru první vítězství. Českému vicemistrovi chyběla...

15. října 2025  20:31,  aktualizováno  23:08

Pražanky si vybraly horší den. USK se v Eurolize nevyrovnal sebejisté Gironě

Úřadující euroligové šampionky z USK Praha poprvé v sezoně prohrály. V souboji nejsilnějších celku základní skupiny A nestačily 60:75 na španělskou Gironu. Před domácím publikem v hale Královka po...

15. října 2025  18:45,  aktualizováno  23:02

Házenkářky v Euro Cupu utrpěly debakl v Dánsku. Realita našeho výkonu, hlesl kouč

České házenkářky vstoupily do Euro Cupu pro již jisté účastníky mistrovství Evropy v příštím roce očekávanou vysokou porážkou 25:41 v Dánsku. Stříbrné medailistky z posledních dvou kontinentálních...

15. října 2025  22:24

Vítkovice rozprášily Litvínov. Debakl 8:2 doprovodily novým střeleckým rekordem

Další trudný výsledek zaznamenali hokejisté Litvínova. Na ledě Vítkovic si ve středu v předehrávce 16. kola připsali osmou porážku v řadě, ne ovšem ledajakou. Severočeši prohráli vysoko 2:8, jde o...

15. října 2025  17:15,  aktualizováno  20:57

Slavia poskočila do čela první ligy, Vsetín prohrál s posledním béčkem Pardubic

První hokejová liga má nového lídra. Po dvanácti kolech se na čelo vyhoupla Slaviia, která ve středu vyhrála na ledě Chomutova 0:4. Pražané tak předskočili Litoměřice, jež padly na kluzišti nováčka...

15. října 2025  20:50

Šéf Trunda o hledání trenéra: Nedvědovi důvěřujeme, Koubka jsme zatím neoslovili

Premium

Ještě na Faerských ostrovech se potkal s trenérem Ivanem Haškem. „Sdělil jsem mu, jaké teď nastanou kroky. Že musím svolat gesční skupinu, která má reprezentaci na povel. Že cítím potřebu, abychom se...

15. října 2025  20:25

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Antimonopolní úřad si posvítí na Plzeň. Zkoumá prodej klubu zbrojaři Strnadovi

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) začal posuzovat nákup většinového podílu v FC Viktoria Plzeň majitelem zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG) miliardářem Michalem Strnadem. Ten...

15. října 2025  19:27

Brňané vstoupili do Europe Cupu jasnou výhrou nad gruzínskými mistry

Brněnští basketbalisté při své premiéře v hlavní soutěži FIBA Europe Cupu zvítězili 84:66 na hřišti gruzínského mistra Kutaisi. Hvězdou zápasu 1. kola skupiny E byl americký pivot v brněnských...

15. října 2025  19:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.