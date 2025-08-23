Manažer hradeckého nováčka věří: Tým je dlouho pohromadě, bude to naše výhoda

Po postupu často vídaná radikální přestavba kádru? Hlavně kvůli rozšířenému názoru, že rozdíl mezi druhou nejvyšší soutěží a Národní basketbalovou ligou je opravdu velký? Nic takového se v případě nováčka z Hradce Králové nestalo.
Peter Sedmák v dresu Hradce Králové během barážového duelu s Jindřichovým Hradcem. | foto: BK GAPA Hradec Králové

Východočeši se mezi českou elitou vracejí po dvouleté pauze a do sezony půjdou převážně s hráči, kteří se o postup zasloužili.

„S tím, co máme, jsme spokojeni a čas ukáže,“ komentoval skládání týmu Peter Sedmák, sportovní manažer hradeckého klubu.

Trochu paradoxně bylo jeho prioritou udržet dva borce, kteří v minulé, postupové sezoně za Hradec odehráli jen dva zápasy. Jenomže Srb Matija Popovič a Američan Kareem Brewton byli výraznými osobnostmi v klíčových barážových duelech. „S oběma jsme se domluvili na nových smlouvách, věříme, že nám hodně pomohou,“ uvedl Sedmák.

K nim vedení hradeckého klubu připsalo už jen jedno nové jméno. Na východ Čech se vrací David Škranc. Odchovanec Pardubic v Hradci odehrál jeho zatím poslední sezonu v NBL, poté odešel do týmu Olomoucka a minulou sezonu do Ostravy.

„David je známý svými kvalitami na obou stranách palubovky, jeho letité zkušenosti v nejvyšší soutěži budou pro náš klub v blížící se sezoně obrovským přínosem,“ věří manažer.

Nymburský Thomas Bell (vlevo) brání ostravského Davida Škrance.

V kádru samozřejmě zůstávají hráči, kteří většinou prošli celou minulou, prvoligovou sezonou: Tkadlec, Dvořák, Merta, Petric, Bubeníček, Roub či Mikyska. K nim přibudou ještě dva z juniorky. Na otázku, zda přece jen nepřichází v úvahu někdo úplně nový, poznamenal manažer Sedmák pouze: „S jedním jsme v jednání, měl by se k nám co nejdříve připojit.“

Více než měsíc před prvním zápasem v novém ročníku NBL, ke kterému se vypraví na palubovku Olomoucka, je hradecký tým téměř kompletní. „Věřím, že to bude fungovat. Tým je delší dobu pohromadě, což by měla být naše výhoda. Čas ukáže, doufám, že do toho nezasáhnou zranění,“ neskrývá naději Sedmák.

Mezi elitou tým povede srbský kouč Pedja Stamenkovič. Tento post zastával už v minulé sezoně, kdy stejně jako manažer Sedmák družstvu vypomáhal i na hřišti. Nyní už tomu ani v jednom případě nebude.

Hradečtí nyní absolvují klasickou letní přípravu, k níž už v pátek přibude první přípravný zápas. Ve výčtu dalších jsou duely s Nymburkem, Pardubicemi, bratislavským Slovanem či rakouským Klosterneuburgem, nechybí turnaj v Handlové.

Po premiéře v NBL na konci září se tým poprvé představí doma v zápase s Opavou.

