Sedmák s trestem nesouhlasí. Hradeckému Deníku sdělil, že se proti verdiktu odvolá.
Mezinárodní federace v seznamu týkajícím se disciplinárních trestů u Sedmáka uvádí jako provinění zneužití neveřejných informací, sázení na basketbal, neoznámení skutečností, ovlivňování zápasů, nepřípustné jednání a maření vyšetřování.
„S obsahem rozhodnutí se nyní podrobně seznamujeme s právníky a proti rozhodnutí se budu odvolávat k FIBA Appeals’ Panel. Některé skutkové závěry rozhodnutí zásadně rozporuji a v odvolání k nim předložíme příslušné dokumenty a důkazy,“ řekl Deníku Sedmák.
Bývalý hráč Hradce, Nového Jičína, Basketballu Brno, USK Praha či Děčína odmítl, že by sám sázel na basketbalová utkání.
„Není přesné uvádět, že jsem dostal trest za sázení. Samotné rozhodnutí FIBA výslovně konstatuje, že neexistuje důkaz, že bych osobně uzavřel jakoukoli sázku na basketbal, a že proto nemohu být sankcionován za přímé zapojení do sázení. FIBA v této části rozhodnutí posuzuje tzv. nepřímé zapojení,“ dodal. Vyšetřování se podle něj týkalo událostí starých několik let z období, kdy v Hradci působil jako hráč.
Východočeský klub, jenž vstoupí do nové sezony tuto neděli na palubovce Olomoucka, se zatím k případu oficiálně nevyjádřil.