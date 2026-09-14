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Osmiletý distanc pro Sedmáka. Hradecký manažer pyká za sázení a manipulaci

Autor: ,
  14:51
Hrající manažer hradeckého klubu Peter Sedmák zakončuje na koš Polabí.

Hrající manažer hradeckého klubu Peter Sedmák zakončuje na koš Polabí. | foto: BK Gapa Hradec Králové

Jakub Krakovič ze Zlína u míče, brání ho svitavští Jiří Svojanovský (vlevo) a...
Tomáš Jansa ze Zlína střílí na svitavský koš, brání ho Peter Sedmák.
Peter Sedmák v dresu Hradce Králové během barážového duelu s Jindřichovým...
Peter Sedmák se snaží zakončit pod košem.
77 fotografií
Peter Sedmák, sportovní manažer a člen představenstva basketbalového Hradce Králové, dostal od mezinárodní federace FIBA osmiletý zákaz činnosti. Organizace na oficiálním webu uvedla, že bývalého slovenského reprezentanta distancovala do 8. června 2034 za prohřešky spojené se sázením, za manipulaci se zápasy či zneužití interních informací.

Sedmák s trestem nesouhlasí. Hradeckému Deníku sdělil, že se proti verdiktu odvolá.

Mezinárodní federace v seznamu týkajícím se disciplinárních trestů u Sedmáka uvádí jako provinění zneužití neveřejných informací, sázení na basketbal, neoznámení skutečností, ovlivňování zápasů, nepřípustné jednání a maření vyšetřování.

„S obsahem rozhodnutí se nyní podrobně seznamujeme s právníky a proti rozhodnutí se budu odvolávat k FIBA Appeals’ Panel. Některé skutkové závěry rozhodnutí zásadně rozporuji a v odvolání k nim předložíme příslušné dokumenty a důkazy,“ řekl Deníku Sedmák.

Bývalý hráč Hradce, Nového Jičína, Basketballu Brno, USK Praha či Děčína odmítl, že by sám sázel na basketbalová utkání.

Jakub Krakovič ze Zlína u míče, brání ho svitavští Jiří Svojanovský (vlevo) a Peter Sedmák.
Tomáš Jansa ze Zlína střílí na svitavský koš, brání ho Peter Sedmák.
Peter Sedmák v dresu Hradce Králové během barážového duelu s Jindřichovým Hradcem.
Peter Sedmák se snaží zakončit pod košem.
77 fotografií

„Není přesné uvádět, že jsem dostal trest za sázení. Samotné rozhodnutí FIBA výslovně konstatuje, že neexistuje důkaz, že bych osobně uzavřel jakoukoli sázku na basketbal, a že proto nemohu být sankcionován za přímé zapojení do sázení. FIBA v této části rozhodnutí posuzuje tzv. nepřímé zapojení,“ dodal. Vyšetřování se podle něj týkalo událostí starých několik let z období, kdy v Hradci působil jako hráč.

Východočeský klub, jenž vstoupí do nové sezony tuto neděli na palubovce Olomoucka, se zatím k případu oficiálně nevyjádřil.

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