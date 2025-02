Od titulů v Eurolize k lopatě: z manažera Žabin je pomocník na stavbách

Letos to bude devět let, co za sebou Dušan Nižňanský naposledy zavřel dveře kanceláře v hale basketbalistek Žabin. V první dekádě po roce 2000 s nimi oslavil čtyři medaile v Eurolize, stále častěji však nabýval dojmu, že potřebuje změnu.

Vyzkoušel si zahradničení, balení zásilek ve výdejně e-shopu, po nocích rozvážel opilce, čepoval pivo v baru. Od roku 2016 a konce ve sportu zažil kdeco, jen jedno ne – sentiment nebo lítost, že se z profesionálního sportu stáhl.

„Jsem spokojený, mám klid a čistou hlavu. Rád za sebou vidím něco hotového, hýbu se, a když je v práci padla, tak je skutečně padla,“ usmívá se sedmapadesátiletý rodák ze Slovenska, usazený v Brně.

Žádný div, když si na zápas Žabin, podle nichž si dlouhých 14 let i v jejich nejslavnějším období řídil kalendář, najde cestu jen sporadicky.