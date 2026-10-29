K dalšímu úspěchu přispěla 10 body i 5 asistencemi, rovnou tři střelecké úspěchy zapsala v klíčových momentech na přelomu posledních dvou desetiminutovek.
„Ale dlouho se mi nedařilo podle představ, hledala jsem ten správný rytmus,“ přiznala Cazorlaová, která se během poločasové pauzy jako první z domácího týmu vrátila na palubovku a několikrát vypálila na koš. „A pak mi tam na konci třetí čtvrtiny spadla trojka. To byla úleva!“
A teď máte radost i z udržení neporazitelnosti.
Jsme spokojené. Tři zápasy proti třem různým týmům a máme tři výhry. Cítíme, že jsme splnily svůj úkol. Někdy jsme nepodaly zrovna nejlepší výkon, zejména v Lublinu jsme hrály docela špatně. Ale i taková utkání dokážeme urvat na naši stranu, což je velmi důležité.
Tentokrát jste s týmovým výkonem spokojenější?
Nemyslím si, že jsme odehrály top zápas. Na jednu stranu je to dobře, protože máme ještě prostor pro zlepšení. (úsměv) Ale taky jsem ukázaly několik opravdu povedených momentů, které musíme příště zopakovat.
Musely jste se hodně snažit, aby vás nerozhodily časté protesty turecké lavičky, která v závěru vyfasovala dvě technické chyby?
Jo, emocí bylo dost. Ale zápas nás bavil, doufám, že to tak měli opravdu všichni a utkání si užili. Snad čeští i turečtí fanoušci uznají, že jsme nenudily.
A vy si roli kapitánky užíváte?
Částečně, ale hlavně cítím zodpovědnost. Už jsem v Praze nějakou dobu, tohle je moje čtvrtá sezona. Troufnu si říct, že vím, jaký se tady sešel tým, co potřebujeme a čeho chceme dosáhnout. Snažím se, aby se každý cítil dobře. Doufám, že to tak ostatní vnímají.
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Turecké emoce plály, Pražanky zůstaly klidné. USK je v Eurolize dál stoprocentní
Většinou z vás srší dobrá nálada. Umíte být v kabině i přísnější?
Ne, to snad nedovedu. (smích) Někdy si sice říkám, že bych měla být přísnější, ale nemá cenu se přemáhat. Chci zůstat taková, jaká jsem, pomáhat všem hráčkám, které k týmu přijdou, aby se cítily komfortně a byly s námi šťastné.
S týmovou chemií jste spokojená?
Sešla se parta skvělých basketbalistek i osobností. Mám pocit, že všechny jsme ochotné makat, toužíme po dalším zlepšování. Ale nemůžeme zapomínat, že jsme spolu poměrně krátce. Musíme zůstat trochu trpělivé, protože si na sebe ještě zvykáme a seznamujeme se s novým systémem.
Pomáhá, že jste zůstala vy i další rozehrávačka Pauline Astierová?
Trošku jo. V určitých momentech je to jednodušší. Víme, že se umíme hezky doplňovat, navzájem si pomoct. Třeba když Pauline něco zahlédne, hned mi to řekne. A funguje to i naopak.
FRANCOUZSKÁ HVĚZDA. Pauline Astierová zářila i v utkání proti tureckým sokyním.
Co tedy řeknete na jejích středečních 18 bodů?
Že opět hrála skvěle! Udělala mi velkou radost. Zároveň mě těší, že každý z týmu přispěl svým dílem.
Myslíte už trošku i na reprezentační pauzu? Španělsko se na úvod kvalifikace o EuroBasket 2027 utká s Českem.
O tom samozřejmě moc dobře vím. (smích) Ale teď mám v hlavě především euroligový zápas s Bourges, který chceme příští týden také zvládnout. A pak už přepnu na reprezentaci a zápas proti Češkám.