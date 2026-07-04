Magie, co skončila bankrotem. I Pippenova epizoda. O Švédsku a amerických hvězdách

Daniel Czolko
  16:00

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Hvězdný americký basketbalista Magic Johnson v dresu švédského klubu M7 Boraas. (14. ledna 2000) | foto: Johan Framst / Scanpix Sweden / AFPProfimedia.cz

Od našeho zpravodaje ve Švédsku - Kdybyste tehdy, 26. října 1999, seděli na až po strop natřískaných tribunkách Boraashallen, sledovali byste událost, jejíž absurdnost švédští novináři jen stěží přibližovali čtenářům a divákům.

„Bylo to, jako by si Maradona tři roky po svém posledním zápase oblékl žlutý dres Elfsborgu a hrál proti Kalmaru,“ zkoušeli třeba.

Se zemí, ve které basketbal rozhodně nebyl na špici oblíbenosti mezi sporty, spojil své jméno sám Magic Johnson. Americká superstar s osobitým charakterem, pětinásobný vítěz slavné NBA, olympijský šampion z Barcelony 1992.

A Boraas, město známé hlavně pro svou textilní tradici, se rázem stalo cílem mnohých sportovních žurnalistů, ocitlo se na stránkách novin jako Los Angeles Times či USA Today a vysílala se z něj také ranní show Good Morning America.

To vše byl rozjezd poutavého příběhu, který iDNES Premium připomíná při příležitosti utkání Česka proti Švédsku v kvalifikaci o MS 2027.

Charismatický dlouhán si ve Švédsku střihl hned pět ligových utkání. Zřejmě nepřekvapí, že v nich zazářil.

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Magie, co skončila bankrotem. I Pippenova epizoda. O Švédsku a amerických hvězdách

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Hvězdný americký basketbalista Magic Johnson v dresu švédského klubu M7 Boraas....

Od našeho zpravodaje ve Švédsku Kdybyste tehdy, 26. října 1999, seděli na až po strop natřískaných tribunkách Boraashallen, sledovali byste událost, jejíž absurdnost švédští novináři jen stěží přibližovali čtenářům a divákům.

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