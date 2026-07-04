„Bylo to, jako by si Maradona tři roky po svém posledním zápase oblékl žlutý dres Elfsborgu a hrál proti Kalmaru,“ zkoušeli třeba.
Se zemí, ve které basketbal rozhodně nebyl na špici oblíbenosti mezi sporty, spojil své jméno sám Magic Johnson. Americká superstar s osobitým charakterem, pětinásobný vítěz slavné NBA, olympijský šampion z Barcelony 1992.
A Boraas, město známé hlavně pro svou textilní tradici, se rázem stalo cílem mnohých sportovních žurnalistů, ocitlo se na stránkách novin jako Los Angeles Times či USA Today a vysílala se z něj také ranní show Good Morning America.
To vše byl rozjezd poutavého příběhu, který iDNES Premium připomíná při příležitosti utkání Česka proti Švédsku v kvalifikaci o MS 2027.
Charismatický dlouhán si ve Švédsku střihl hned pět ligových utkání. Zřejmě nepřekvapí, že v nich zazářil.