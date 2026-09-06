Maskovaná heroína. Magbegorová dotáhla Austrálii na MS ke druhé výhře

V pondělí se s Belgií pravděpodobně utkají o první příčku a jisté místo rovnou ve čtvrtfinále.
Magbegorová, která před šampionátem nahradila v roli kapitánky zraněnou Sami Whitcombovou, dala 21 bodů za 24 minut na hřišti. Australský tým táhla i v úvodním utkání s Portorikem, v němž nasbírala 11 bodů a devět doskoků.
Turkyním nepomohlo ani 24 bodů nejlepší střelkyně zápasu Sevgi Uzunové.
Mistrovství světa basketbalistek v Berlíně
Skupina C:
17:45 Portoriko - Belgie.
Skupina D:
Skupina C – tabulka:
|1.
|Austrálie
|2
|2
|0
|157:125
|4
|2.
|Belgie
|1
|1
|0
|89:75
|2
|3.
|Turecko
|2
|0
|2
|146:176
|2
|4.
|Portoriko
|1
|0
|1
|54:70
|1