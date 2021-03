Křik a retro v Madison Square Garden. Jak otužit otloukánka z New Yorku

Že se trenér Knicks na lavičce udrží 365 dnů, to bylo v 21. století podobně pravděpodobné jako, že Shaquille O‘Neal promění šestku. Občas se to povede, ale rozhodně se na to nevyplatí sázet. Za dvě dekády se u týmu vystřídalo 15 nešťastníků.

Za tu dobu se Knicks dostali do play off pětkrát, z toho čtyřikrát skončili v prvním kole. Jenom Mike Woodson dokázal dovést Knicks až do konferenčního semifinále. Psal se rok 2013. To bylo taky naposledy, kdy bral někdo v NBA tenhle newyorský tým vážně.

Další nová éra

Jeden z neprotřelejších hráčských agentů Leon Rose loni v březnu obsadil pozici prezidenta Knicks a před začátkem sezony 2020/21 dostal jasný úkol - najít trenéra po dosluhujícím Miku Millerovi.

Ve hře byla jména jako Kenny Atkinson, bývalý kouč konkurentů z Brooklynu, nebo Jason Kidd, který v minulosti vedl Janise Adetokunba v Milwaukee a nyní je asistentem v LA Lakers.

Vedle nich se ale objevovalo jiné jméno. Tom Thibodeau. Léty prověřený, defenzivně laděný třiašedesátiletý „old school“ trenér, který přinesl vítězné časy Chicagu i Minnesotě.

Leon Rose ukázal právě na něj.

Jaký že se píše rok?

Když se fanda podívá na základní pětku Knicks, má pocit, že se snad přesunul v čase o 30 let zpět.

Centra hraje Mitchell Robinson, který má ve svém repertoáru dvě základní zbraně - smeč a blok. Že to v dnešní NBA nestačí? Stačí, pokud to někdo umí jako Robinson. Vždyť je i v širším americkém výběru pro olympiádu v Tokiu.

Dvaadvacetiletý pivot loni překonal letitý rekord Wilta Chamberlaina v úspěšnosti střelby, když v průměru poslal obroučkou tři ze čtyř střel. V obraně vlastního koše dominuje, střely blokuje levou i pravou.

Při jednom ze svých dunků si Robinson nedávno zlomil ruku. V základní sestavě ho nahradil Nerlens Noel. Ten jako by mu stylem hry z oka vypadl.

O rozehru se stará Elfrid Payton. V lize se pohybuje řádku let a jedna věc je o něm známá. „Přišel do NBA jako pochybný střelec a pochybný střelec je stále,“ řekl něm Walt „Clyde“ Frazier, legenda Knicks a televizní spolukomentátor. V éře rozehrávačů typu Curry, Lillard nebo Young je Payton, který střílí za tři body hluboko pod 30 %, už spíše endemitem.

Ale má přehled ve hře a je silný na míči.

Na křídle pracují veterán Reggie Bullock a talentovaný R. J. Barrett.

Bullock se v NBA těší pověsti střelce, kterou si vydobyl za svého působení u Detroit Pistons. On jediný ze základní pětky skutečně umí pálit za tři body, i když ke spolehlivosti má také daleko.

Někdejší kanadský zázrak R. J. Barrett má zničující nájezdy přes svoji dominantní levou ruku. Jeho střelba se v letošní sezoně podstatně zlepšila, ale stále spoléhá právě na svoji sílu.

Retro pětku uzavírá hlavní tahoun týmu Julius Randle. Právě zažívá famózní sezonu: 23 bodů, 11 doskoků a šest asistencí na zápas. Však si také poprvé zahrál i v Utkání hvězd. Ačkoliv Randle podstatně zlepšil střelbu a začal více hledat spoluhráče, pořád je to hlavně agilní bijec pod košem.

Newyorský kouč Tom Thibodeau působí na Reggieho Bullocka.

V čem ale vynikají všichni tito hráči? Co mají společné?

Kvalitní obranu!

Thibodeauova pevnost

Soupeři Knicks průměrně skórují 105 bodů na zápas, a to s úspěšností střelby 44 % z pole a 33 % z trojky.

New Yorku patří první místo v lize ve všech těchto základních obranných statistikách.

Jaká to změna oproti minulé sezoně, kdy byli Newyorčané kupříkladu třetí nejhorší v obraně tříbodových pokusů v celé NBA…

Nabízí se logická úvaha, že Knicks museli před sezonou přivést alespoň jednoho či dva defenzivní specialisty. Protiargument je dechberoucí. Loňská základní pětka Knicks vypadala takto: Payton, Barrett, Bullock, Randle a Robinson.

Thibodeau v sestavě neudělal jedinou změnu.

Pohled na změny taktiky, které učinil Tom Thibodeau:

Své muže ale donutil bránit. A pokud se někdo zapomene, je tu trenérův zvýšený hlas, aby ho zase probudil. Prázdné (nyní už spíše poloprázdné) haly v tomto Thibodeauovi svědčí.

Dočká se New York po letech zase play off?

To ukáže čas.

Knicks ovšem šlapou. S 18 vítězstvími v 38 zápasech jim patří šestá příčka ve Východní konferenci. Loni na stejný počet vítězství dosáhli až v 61 utkáních.

Momenty ze zápasu Milwaukee - New York:

Vykřičník se však zjevil v noci na pátek, hned po Utkání hvězd přišel debakl na hřišti Bucks 101:134. Jinak spolehlivá obrana zklamala. Knicks navíc čeká ve zbytku základní části čtvrtý nejtěžší rozpis zápasů ze všech týmů NBA.