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Maďarky si vybojovaly duel s USA, drsným faulem vyřadily Japonkám střelkyni

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  20:26
Maki Takadaová (vlevo) z Japonska číhá v zápase s Maďarskem, u míče Kinga...

Maki Takadaová (vlevo) z Japonska číhá v zápase s Maďarskem, u míče Kinga Josepovitsová. | foto: Ebrahim NorooziAP

Agnes Studerová z Maďarska přihrává v zápase s Japonskem, brání ji Nanako...
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Maďarské basketbalistky se po 40 letech probojovaly do čtvrtfinále mistrovství světa a ve čtvrtek vyzvou americké hvězdy, které usilují o páté zlato za sebou. V berlínském předkole Maďarky porazily 84:63 Japonsko.

Třiadvaceti body pomohla Maďarkám k vítězství Réka Leliková, k tomu přidala osm doskoků a čtyři asistence.

V poločase ještě byl rozdíl ve skóre jen tři body ve prospěch evropského týmu. Krátce před pauzou však došlo k momentu, který zásadně ovlivnil zápas. Japonská střelkyně Saki Hajašiová byla při protiútoku zastavena faulem, nekontrolovaně spadla a ze zápasu odstoupila s podezřením na zlomeninu pravé ruky.

Japonská basketbalistka Saki Hajašiová je ošetřování za zástěnou během duelu s Maďarskem

Od 20:45 se v úterý utkají o další místo ve čtvrtfinále domácí Němky a Korejky. Ve středu pak nastoupí Portoriko proti Číně a další soupeř českého týmu Itálie proti Austrálii.

Češky se ve třech zápasech vítězství nedočkaly, uzavřely skupinu D a celkově obsadily předpolední 15. místo. Na své soupeřky pro boj o semifinále čekají ještě Španělky, Francouzky a Belgičanky.

Mistrovství světa basketbalistek v Berlíně

Předkolo o účast ve čtvrtfinále

Maďarsko - Japonsko 84:63 (20:12, 37:34, 58:45)

20:45 Německo - Jižní Korea

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