Maďarky si vybojovaly duel s USA, drsným faulem vyřadily Japonkám střelkyni

Třiadvaceti body pomohla Maďarkám k vítězství Réka Leliková, k tomu přidala osm doskoků a čtyři asistence.
V poločase ještě byl rozdíl ve skóre jen tři body ve prospěch evropského týmu. Krátce před pauzou však došlo k momentu, který zásadně ovlivnil zápas. Japonská střelkyně Saki Hajašiová byla při protiútoku zastavena faulem, nekontrolovaně spadla a ze zápasu odstoupila s podezřením na zlomeninu pravé ruky.
Od 20:45 se v úterý utkají o další místo ve čtvrtfinále domácí Němky a Korejky. Ve středu pak nastoupí Portoriko proti Číně a další soupeř českého týmu Itálie proti Austrálii.
Češky se ve třech zápasech vítězství nedočkaly, uzavřely skupinu D a celkově obsadily předpolední 15. místo. Na své soupeřky pro boj o semifinále čekají ještě Španělky, Francouzky a Belgičanky.
Mistrovství světa basketbalistek v Berlíně
Předkolo o účast ve čtvrtfinále
Maďarsko - Japonsko 84:63 (20:12, 37:34, 58:45)
20:45 Německo - Jižní Korea