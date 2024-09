Kvůli válce s Hamasem oslabí. Maccabi sází na ty, kteří Izrael znají, přiznal kouč

Že konflikt s teroristickým hnutím Hamas tíží izraelský sport, není žádnou novinkou. Přední výběry působí během evropských pohárů v zahraničí a noví hráči se do týmů nehrnou.

Basketbalové Maccabi navíc sráží i další okolnosti.

Kvůli protahující se rekonvalescenci mužstvo nedoplní Američan Daryl Macon. Světoběžník se zkušenostmi z NBA sice podepsal kontrakt teprve před měsícem, ale nyní je jasné, že další léčbu musí podstoupit ve Spojených státech.

Klub opustili tahouni Wade Baldwin IV., nejlepší střelec týmu v posledním ročníku Euroligy, Josh Nebo, který úřadoval na útočném doskoku, či šikovný nahrávač Lorenzo Brown.

V přípravě si navíc přivodili drobná zranění dlouholetá opora John DiBartolomeo a Jaylen Hoard, červencová posila od městských rivalů z Hapoelu.

John DiBartolomeo z Maccabi střílí na koš Podgorice.

Právě on může být uváděn jako příklad přestupové politiky, kterou telavivský klub v poslední době uplatňuje.

„Kolem izraelského basketbalu se vždycky něco nesportovního vznáší, což rozhodně platí během současného válečného konfliktu. Proto jsme se snažili přivést především hráče, kteří Izrael znají a chápou aktuální situaci. A to byla velká překážka při budování týmu,“ přiznal Kattash pro server BasketNews..

Z francouzského hostování se vrátil Američan Will Rayman, jeho krajan Jordan Loyd kdysi působil v Hapoelu Eilat, Levi Randolph pro změnu v Hapoelu Jeruzalém.

Litevský mladík Rokas Jokubaitis, který hrál v minulých třech letech za Barcelonu a proti Maccabi nastupoval v Eurolize, zase podle sportovního ředitele Aviho Evena „rozumí klubovému DNA“.

Výjimku bez izraelských konexí tvoří Wenyen Gabriel z Jižního Súdánu, který od roku 2018 působil převážně v NBA a je největší posilou výběru. Stačí vzpomenout na světový šampionát v roce 2023, kdy byl nejlépe blokujícím hráčem turnaje, a letos nechyběl ani na olympijských hrách v Paříži.

„Na papíře teď samozřejmě nemáme tým, který by měl postoupit do Final Four, ale pochopitelně se pokusíme dojít co nejdál,“ slíbil Kattash.

S největší pravděpodobností navíc stráví klub další euroligovou sezonu v Bělehradě, kde našel dočasné útočiště, které izraelským týmům poskytují i další státy. Například Maccabi Ironi Ramat Gan odehraje zápasy Ligy mistrů v Opavě.

Válečný konflikt se klubu dotýká i v citlivější rovině, což ukázala připomínka obětí útoku 7. října a navazující války z řad fanoušků Maccabi.

Příznivci ale nechtějí nechat klub ve štychu a podporují ho například nákupem sezonních vstupenek. Menora Mivtachim Arena byla už v srpnu z 90 procent zaplněná. Permanentkáři navíc dostanou zpátky tři procenta z ceny sezonní vstupenky za každý odehraný „domácí“ zápas mimo Tel Aviv.

Aspoň tímto způsobem Maccabi vychází vstříc těm nejvěrnějším, když už na trhu s hráči nemůže pracovat podle jejich představ a přivést vysněné posily.