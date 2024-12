Vánoční Smažák, nejlepší Smažák. Český talent prožil snový víkend

24 hodin snů v podání Lukáše Smažáka sobota 19:30, extraliga U19 vs. Basket Brno – 33 bodů, 12 asistencí, 9 doskoků, 8 zisků

neděle 10:00, extraliga U19 vs. Tygři Brno – 40 bodů, 7 asistencí, 9 doskoků, 8 zisků

neděle 18:00, 1. liga mužů vs. Basketbal Olomouc – 41 bodů, 10 asistencí, 17 doskoků, 5 zisků