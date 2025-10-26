Smažák se nespálil. Německo si chválí, jen mu chybí příroda. Snowboard radši odložil

Premium

Fotogalerie 16

Lukáš Smažák v dresu basketbalové reprezentace do 18 let | foto: FIBA

Stanislav Kučera
Jako první vás zaujme jeho netradiční příjmení, ale neměli byste si ho zapamatovat jen kvůli tomu. Osmnáctiletý rozehrávač Lukáš Smažák hlavně platí za jeden z největších talentů českého basketbalu. Řádění mezi koši dřív kombinoval se snowboardem a jeho velkým fanouškem je starší bratr, taktéž sportovní nadšenec, kterému životní příběh zkomplikovaly vážné zdravotní potíže.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Pokud jste jméno Lukáše Smažáka zatím nezaregistrovali, je to nejspíš proto, že v české nejvyšší basketbalové soutěži stihl odehrát pouhá dvě utkání. V uplynulém ročníku se mihl v dresu píseckých Sršňů, další starty už kvůli zranění nepřidal. Přesto v létě zamířil na ambiciózní zahraniční misi.

Od této sezony se protlouká ve Frankfurtu, kde zatím působí ve třetí německé lize, ale příležitostně trénuje s bundesligovým A-týmem.

A v budoucnu by se do něj chtěl posunout.

„Určitě to beru jako správný krok,“ hodnotí přesun do ciziny v rozhovoru pro MF DNES. „Pořád jsem v hale, takže mám prostor na zlepšování, který chci využít. Nedělám skoro nic jiného než basket.“

Kluci v áčku jsou jinde hlavně fyzicky. Ale až vyspěju, tak basketbalově a myšlením na to mám.

Lukáš Smažák

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte sporty podle fotky? Otestujte si, zda máte přehled

Jsou sporty, které aspoň jednou v životě musel vidět snad každý. Ale co ty, které nejsou v Česku tolik na očích? Poznáte bez potíží všechny? Otestujte svůj přehled ve velkém kvízu.

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Petra Kvitová je podruhé těhotná. Ze syna bude velký bráška, oznámila tenistka

Bývalá profesionální česká tenistka Petra Kvitová (35) je podruhé těhotná. Radostnou novinu oznámila svým fanouškům na Instagramu. Loni v červenci se jí narodil syn Petr.

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

Smažák se nespálil. Německo si chválí, jen mu chybí příroda. Snowboard radši odložil

Premium

Jako první vás zaujme jeho netradiční příjmení, ale neměli byste si ho zapamatovat jen kvůli tomu. Osmnáctiletý rozehrávač Lukáš Smažák hlavně platí za jeden z největších talentů českého basketbalu....

26. října 2025

Boston si poradil s Coloradem. Pastrňák asistoval, Nečas poprvé v sezoně bez bodu

Aktualizujeme

Hokejisté Bostonu i díky jedné asistenci Davida Pastrňáka porazili Colorado 3:2 a ukončili šestizápasovou sérii porážek v NHL. V dresu Avalanche se poprvé v sezoně do statistik nezapsal Martin Nečas...

25. října 2025  21:24,  aktualizováno  23:57

Liverpool padl počtvrté v řadě, United ustáli drama. Sunderland zmrazil Chelsea

Sobotní program 9. kola anglické Premier League přinesl dvě velká překvapení. Liverpool se dál trápí, klopýtl už počtvrté v řadě, tentokrát na hřišti Brentfordu, kterému podlehl 2:3. Cenný skalp si...

25. října 2025  23:42

Kozel po derby: Sedlo nám to. První místo? Hezké, ale asi to bude jen na jednu noc

Po roce přijel pod Ještěd a v ostře sledovaném derby znovu pokořil Liberec. Jablonecký trenér Luboš Kozel, který se na svou současnou adresu loni přesunul právě od severočeských sousedů, měl z výhry...

25. října 2025  22:12

Jihlava otevřela novou halu porážkou, divoké přestřelky pro Slavii a Litoměřice

Jihlava v prvním utkání v nové multifunkční aréně neskórovala a v 15. kole první hokejové ligy podlehla Zlínu 0:2. Dukla v této sezoně absolvovala pouze venkovní zápasy, předchozí tři ročníky hrála v...

25. října 2025  21:18

Nosková si zahraje o trofej v Tokiu, Pavlásek je ve finále deblu v Basileji

Tenistka Linda Nosková je na turnaji v Tokiu krok od druhé trofeje z okruhu WTA. V semifinále se měla utkat s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu, ale někdejší wimbledonská šampionka ještě před utkáním...

25. října 2025  7:33,  aktualizováno  20:44

Brno zůstává stoprocentní, ve šlágru přehrálo Pardubice. Opava porazila USK

Basketbalisté druhého Brna ve šlágru 7. ligového kola porazili třetí Pardubice 112:85 a po čtvrtém odehraném utkání si udrželi stoprocentní úspěšnost. Tu má v nejvyšší soutěži už jen mistrovský...

25. října 2025  20:41

Liberec - Jablonec 0:2, dva rychlé góly posunuly hosty do čela tabulky

Minimálně do neděle jsou jablonečtí fotbalisté na prvním místě tabulky Chance Ligy. V podještědském derby uspěli na hřišti Liberce 2:0, góly v rozmezí tří minut vstřelili Vachtang Čanturišvili a...

25. října 2025  17:30,  aktualizováno  20:20

Tyčkař Duplantis a překážkářka Bolová jsou potřetí nejlepšími atlety Evropy

Světový rekordman ve skoku o tyči Armand Duplantis a mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek Femke Bolová jsou potřetí nejlepšími atlety Evropy. Výsledky ankety Golden Tracks vyhlásila Evropská...

25. října 2025  20:07

Hokejová Jihlava má nového majitele, super moderní halu. A teď chce do extraligy

Sobota 25. října 2025 vstoupí do historie jako den, kdy se do Jihlavy po více než třech letech vrátil hokej. Ve zbrusu nové Horácké areně, multifunkční hale za 2,2 miliardy korun, místní Dukla...

25. října 2025  20:06

Bayern válí, v lize dál zůstává neporažený. Hranáč a Coufal byli u výhry Hoffenheimu

Fotbalisté Hoffenheimu v 8. kole německé ligy porazili Heidenheim 3:1, Vladimír Coufal i Robin Hranáč odehráli v dresu vítězů celé utkání. Mistrovský Bayern po dlouhé přesilovce porazil poslední...

25. října 2025  18:27

Dukla - Slovácko 1:0, hosté klesli na dno tabulky, jediný gól vstřelil Černák

Souboj dvou týmů ze dna tabulky zvládli lépe fotbalisté Dukly. Ti ve 13. kole Chance Ligy doma porazili Slovácko 1:0 gólem Michala Černáka, jenž ve 14. minutě zakončil pohlednou kombinaci. Hosté tak...

25. října 2025  14:40,  aktualizováno  18:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.