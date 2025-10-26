Pokud jste jméno Lukáše Smažáka zatím nezaregistrovali, je to nejspíš proto, že v české nejvyšší basketbalové soutěži stihl odehrát pouhá dvě utkání. V uplynulém ročníku se mihl v dresu píseckých Sršňů, další starty už kvůli zranění nepřidal. Přesto v létě zamířil na ambiciózní zahraniční misi.
Od této sezony se protlouká ve Frankfurtu, kde zatím působí ve třetí německé lize, ale příležitostně trénuje s bundesligovým A-týmem.
A v budoucnu by se do něj chtěl posunout.
„Určitě to beru jako správný krok,“ hodnotí přesun do ciziny v rozhovoru pro MF DNES. „Pořád jsem v hale, takže mám prostor na zlepšování, který chci využít. Nedělám skoro nic jiného než basket.“
Kluci v áčku jsou jinde hlavně fyzicky. Ale až vyspěju, tak basketbalově a myšlením na to mám.