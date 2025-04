Peloton 108. ročníku cyklistického Gira d’Italia odstartuje na počest zesnulého papeže Františka do poslední etapy ze Svatopetrského náměstí. Ve Vatikánu mu vzdají hold 1. června. Oznámili to...

Extraliga končí, MS už je za dveřmi. Kteří finalisté se dočkají telefonátu od Rulíka?

Jako komplikaci to nepojmenoval, byť později dodal: „Kdyby to bylo na míň, určitě bych se nezlobil.“ Reprezentační trenér Radim Rulík stejně jako loni musí čekat se závěrečnými pozvánkami do...