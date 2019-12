Ztráta koncentrace kalila Svitavským radost z další ligové výhry

„Spokojen mohu být pouze s prvním poločasem,“ uvedl Pivoda po výhře 108:86. „Bohužel si můžeme říkat pořád dokola, že se zápas hraje čtyřicet minut, a ne jenom dvacet... Když za druhý poločas dostaneme 60 bodů a s Ostravou, kterou jsme v prvním poločase porazili o 22 (58:36), v něm hrajeme vyrovnaně, tak to prostě není akceptovatelné,“ zlobil se kouč.

Polevení v koncentraci pod dojmem výrazného náskoku jako polehčující okolnost Pivoda rozhodně nebere.

„Jsou to profesionální hráči a ti musejí hrát celý zápas. Tohle by se nám příště nemuselo vyplatit; ve druhém poločase to určitě nebyla hra s vítěznou mentalitou,“ poznamenal trenér. „Ale samozřejmě, abych nebyl jen negativní, jsou tu i pozitivní čísla. Měli jsme 17 útočných doskoků, což je skvělé, k tomu 24 asistencí, 41 bodů z lavičky,“ vypočetl. „Ovšem jak říkám, se hrou prostě spokojený nejsem.“

Tuři přitom měli proti Ostravě notně usnadněnou roli, protože trenéru hostí Peteru Bálintovi scházely dvě stěžejní opory: pivot Petr Bohačík, nejlepší doskakovač soutěže, a křídelník Radek Pumprla.

„Chyběla nám především jejich zkušenost. Bohačík dokáže hru zpomalit, podržet balon, udělat správné rozhodnutí. Nepouští se do nějakých zběsilostí,“ dával Bálint do kontrastu s ostravskými lapsy, které byly k vidění hlavně v úvodních dvou periodách. „A Pumprla je v té rotaci mladých hráčů tím, kdo umí zavelet, je výborný v obraně. Stojí tam, kde má být,“ dodal.

Defenziva Ostravanů skutečně byla hodně děravá a při distribuci míče si její hráči počínali naivně.

„Po přestávce už tam z naší strany byla alespoň bojovnost. Zápas jsme nezabalili, nenechali jsme si dát o 50 jako naposledy doma (od Pardubic), což je pro mě pozitivní zjištění. Někteří mladí hráči ukázali srdíčko,“ sdělil Bálint.

To pro kouče Pivodu jsou po posledním vystoupení Turů Na Střelnici objektem zájmu nikoli srdce, ale hlavy - s ohledem na výše zmíněný nedostatek koncentrace.

„Musíme zase sednout k videu, říct si to, hráčům to znovu musím zdůraznit a pokárat je. Musíme na tom dělat na tréninku, intenzita musí být stejná jako pak v zápase. Ale tohle se těžko mění, protože to je v hráčích. Můžu si vzít timeoutů, kolik chci, ale když hráči v hlavách nezapnou, my jako trenéři s tím těžko něco uděláme,“ řekl trenér.