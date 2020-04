Kvalita basketbalové ligy výrazně neklesne, věří Palyza

„Jsou to pochopitelně trošku spekulace, protože nikdo přesně neví, kdy pandemie pomine. Myslím si, že momentálně kluby zvažují, jak dofinancovat přerušenou sezonu. Aby měly čistý stůl bez dluhů. Pak začnou řešit další soutěžní ročník,“ míní.

Projeví se zdravotní problémy celého světa na složení ligových týmů?

Skládat sestavu bude složité z pohledu cizinců. Hranice jsou momentálně uzavřené. Navíc se může stát, že přijde další vlna a cizinci přijdou s tím, že chtějí domů. Chytrým řešením je snaha posílit co největší českou osu v týmu. Třeba Svitavy se o to snaží a získaly dva české hráče z Opavy.

Očekává se složité ekonomické období. Nebudou klubům chybět peníze?

Obecně se dá říci, že celý sport je v posledních deseti letech podfinancovaný. Zasloužil by si větší podporu. Nedá se to srovnat s 90. lety minulého století, i v prvních deseti letech milénia to bylo lepší. Věřím, že lidé, kteří o tom všem mají více informací, udělají vše pro to, aby sport neumřel. Šanci na rychlý návrat do běžného režimu mají projekty, které jsou podporovány městem, regionem a k tomu i sportovním srdcařem. Takové spojení funguje.

„V jednom bloku může být kvalifikace, olympiáda i mistrovství Evropy. To by byl totální masakr.“

I takové kluby budou potřebovat čas na regeneraci. Potrvá to?

Kluby opravdu budou potřebovat chvíli, aby se oklepaly, a můžou jít cestou stabilizace. Místo tří cizinců angažují mladé domácí hráče. Chvíli možná nebudou v popředí tabulky. Budou třeba hrát kolem sedmého místa. Pak se zase nadechnou. Přesto si nemyslím, že kvalita ligy nutně výrazně klesne. Basketbal není hokej, kde třeba snižují rozpočet ze tří set milionů na polovinu. Pokud kluby udrží regionální podporu, budou hrát slušný basket.

Co reprezentace? Může národní tým pauza nějak postihnout?

V poslední době jsme během každého léta splnili očekávání, nebo je i hodně překonali. Vezeme se teď na úspěšné vlně, kterou je škoda přerušit. Poprvé nás čeká léto bez vrcholné akce. V Kanadě budou v červnu řešit úplně jiné problémy než olympijskou basketbalovou kvalifikaci. Čeká nás slepé okno v úspěšné sérii. To se nějak může projevit.

Zato příští rok může být pro reprezentantky hodně divoký…

V jednom bloku může být olympijská kvalifikace, olympiáda i mistrovství Evropy. To by byl totální masakr. Ale je možné, že to tak opravdu dopadne.

Jak dlouho bude basketbalistům trvat, než se dostanou do odpovídající formy?

To je hodně individuální. Kondici mladý hráč nabere do dvou týdnů. Starší rychleji, pokud nemá nějaké bolístky. U herní pohody je to složitější. Záleží na roli hráče v týmu nebo jeho vytížení. I na tom, jak vstoupí do mistrovských zápasů, které jsou úplně jiné než ty přípravné.