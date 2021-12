Šel do toho all in, ocenil smutnící Palyza odvahu soupeře Wallera

Po prohře o sedm bodů má Nymburk s bosenským soupeřem horší vzájemné skóre a pro udržení naděje na postup musí zdolat v závěrečném kole skupiny E silný Galatasaray Istanbul.

Podle dvaatřicetiletého hráče to však není nemožné.

„Je to obrovské zklamání, že se nám nepodařilo vyhrát. Dali jsme do toho hodně energie a jezdili po zadku. Bylo vidět, že to chceme urvat,“ řekl Palyza v nahrávce pro média. „I když jsme věděli, že je soupeř fyzičtější, snažili jsme se rvát, co to šlo. Byly ale úseky, které nás stály lepší výsledek,“ doplnil rodák z Ostravy.

Ten první přišel podle něj na konci první čtvrtiny, kdy Nymburk ztratil devítibodové vedení. Další zase nastal na začátku druhé části. Do ní vstupovali svěřenci kouče Aleksandera Sekuliče s náskokem pěti bodů, čtvrtinu však prohráli 8:23 a o výhodu přišli. „Nevstoupili jsme do toho dobře a to těžce budované vedení jsme během chvilky ztratili. Domácí se chytli a pak nás trápili. Je to škoda, že ty úseky přišly,“ litoval Palyza.

Přesto se čeští šampioni dostali i díky jeho trefám v závěru na rozdíl čtyř bodů a věřili, že by se jim mohlo ještě podařit duel zvrátit. Soupeře však uklidnila 38 vteřin před koncem trojbodová trefa Antabii Wallera a domácí již žádné drama nepřipustili.

„Věřili jsme celou dobu. Dokud není na časové tabuli nula, dá se v basketu stihnout vše. Bohužel nás ale zlomil moment, kdy dal Waller tu těžkou trojku z rohu,“ popisoval Palyza. „Šel do toho all in. Možná to bylo uspěchané a kdyby ji nedal, doskočili bychom to a šli do protiútoku. Jenže velcí hráči na sebe berou v takových momentech zodpovědnost, proměnil ji a poslal naši šanci k ledu,“ podotkl Palyza.

Momenty ze zápasu Igokea - Nymburk:

Wallerova střela byla nakonec i rozdílová ve vzájemném skóre. Nymburk sice vyhrál první duel nad Igokeou o čtyři body 86:82, odvetu ale o sedm prohrál a je v nevýhodě. Při případné rovnosti bodů bude v tabulce výše bosenský soupeř.

„Mysleli jsme na to, ale hrát na bodový rozdíl je strašně ošemetné. Nechtěli jsme nic vzdávat. Chtěli jsme urvat výhru, ale bohužel se to nepodařilo,“ popsal Palyza.

V závěrečném utkání Nymburk musí pro udržení naděje na postup porazit doma Galatasaray, s nímž první duel prohrál 85:101. Pokud neuspěje, v soutěži skončí. „Myslím, že je to ale reálné. Liga mistrů je letos vyrovnaná a výsledky jsou nepředvídatelné. V domácím prostředí si budeme věřit a máme mančaft na to, abychom Galatasaray porazili. Na druhou stranu ale nejsem hloupý a vím, že mají mančaft euroligových kvalit,“ dodal Palyza.