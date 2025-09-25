Palyza: Přeji si, aby Ostrava v lize nebyla jen nějakým průměrným týmem

Po téměř patnácti letech je zpátky ve svém rodném klubu. Někdejší reprezentační křídelník Lukáš Palyza vyhlíží víkendový start národní basketbalové ligy jako kapitán a jeden z vůdců NH Ostrava.
„Těším se moc,“ řekl pětatřicetiletý Palyza, který byl s Nymburkem pětkrát mistrem republiky a působil i v Prostějově, Děčíně a Olomoucku. Poznal také basketbal v zahraničí.

Dodal, že jeho návrat do Ostravy byl během kariéry vždycky ve vzduchu. „S NH Ostrava mě pojí dlouholetý vztah. Jsem jeden z posledních odchovanců, který prošel opravdu všemi mládežnickými kategoriemi,“ podotkl.

Jaké to je trénovat znovu v legendární hale Tatran?
Krásné. Jsem rád, že Tatran stále stojí a že si poslední roky kariéry ještě připomenu to hezké, co jsem v něm zažil. Přeji si, abychom nebyli v lize jenom nějakým průměrným nebo podprůměrným týmem, ale abychom útočili třeba semifinále, na medailové pozice.

S čím budete po sezoně spokojení?
Určitě chceme být v play off a v prvním kole se vyhnout Nymburku (usmál se). Mým osobním cílem je, abychom se po minulých dvou vydařených sezonách Ostravy, kdy kluci hráli čtvrtfinále a semifinále, celou sezonu pohybovali na příčkách zajišťujících play off. Abychom nemuseli bojovat o play off přes skupinu A2.

Zkušený rozehrávač Číž znovu v Ostravě. Vrací se po devíti letech

Po návratu jste hned dostal roli kapitána. Vnímáte zodpovědnost?
Je to rozhodnutí trenéra a užšího počtu lidí, kteří jsou zodpovědní za to, kam klub bude směřovat. Už jsem tu pozici vykonával. Spoluhráčům jsem řekl, že když jsem kapitán, tak to neznamená, že budu o všech věcech rozhodovat sám. Nejlepší týmy, ve kterých jsem byl, měly vždycky více lídrů. Že je někdo kapitán, neznamená, že musí být lídrem v každém zápase, že ostatní budou sedět a mlčet. Příkladem může být Nymburk.

V čem?
Jirka Welsch byl kapitán a Rado Rančík lídr. Jirka byl takový diplomat, reprezentant týmu, ale když to šlo na hřišti trošku na dřeň, na krev, tak všichni šli za Radem. Pro tým je benefit mít více vůdčích hráčů.

NH Ostrava - tým pro ligový ročník 2025-26

Jaká podle vás bude liga?
Vždycky je to dřina. Česká liga se za poslední roky velmi vyrovnala. Je to nesmírně náročná soutěž, velmi specifická. Hrajou v ní hodně underside hráči, to znamená, že na některých pozicích menší a pro spoustu cizinců to je taková výzva rychle se tady adaptovat.

Platí to i pro vaše tři zahraniční posily?
Někdy to trvá i měsíce, ale o to víc si vážím, že se tady sešli hráči velmi dobrého charakteru. Držíme spolu, máme k sobě opravdu blízko už od přípravy. Chemie v šatně je vynikající. A ta, jak mám zkušenost, k velkým a někdy i nečekaným úspěchům přispívá mnohem více než individuální talent. Mohli jsme to vidět i na reprezentačním mužstvu, které se po dlouhých letech dostalo na mistrovství světa a olympiádu (v letech 2019 a 2021).

Jenže letos národní mužstvo na mistrovství Evropy úplně propadlo.
To bylo velmi složité. V týmu došlo k některým změnám, které částečně ustřihly tu naši generaci a úspěchy, které byly. Od kluků, kteří hrajou převážně českou ligu, nemůžete čekat, že přijedou na Euro a budou na něm dominovat, nebo předvádět nějaké zázraky. Bohužel nemáme dalšího mladého Honzu Veselého v Partizanu Bělehrad, nemáme Tomáše Satoranského od osmnácti let v Seville, nemáme od brzkého věku vyhrané kluky, takže mezi českou ligou a vyspělým evropským basketem je díra.

NH Ostrava pokračuje ve vítání odchovanců. Domů se vrací také Palyza

Zmínil jste, že v ostravské kabině vše funguje. V čem by měla být vaše síla na hřišti?
Chceme hrát rychlý basketbal. Nemáme úplně, když to tak řeknu, těžkotonážní pivoty, abychom hráli pomalu nějaký poziční basketbal. A za to jsem rád, protože v Nymburku mě vedli izraelští trenéři a jejich basket je celý postavený na rychlém přechodu z obrany do útoku. Jsem s tím sžitý a takovou hru i přes svůj věk vyznávám. Naše hra by měla být jednoduchá. Máme spoustu mladých kluků, kteří jsou svou přímočarostí nebezpeční v útoku na koš. Zpočátku sezony ale budeme muset vyčistit některé chyby.

Neměl jste problém obnovit souhru s rozehrávačem Adamem Čížem, který se rovněž vrátil?
To je hodně dávno, co jsme spolu naposledy hráli, sezona 2010 až 2011. Hlavně k sobě máme respekt, oba víme, jaké jsou naše silné stránky. Nebudu Adama ve třiceti třech letech předělávat do něčeho, co jsem viděl v Nymburku, a on zase ode mě nebude očekávat něco, co jsem v životě nehrál. Naše souhra by měla být v pořádku.

Před návratem do Ostravy jste poznal osm jiných klubů. Hodně vás to obohatilo?
Měnit klub není jednoduché, protože spousta se jich nachází v různých fázích, mají různé ambice, přičemž si člověk maluje nějakou budoucnost. Třeba v osmadvaceti letech jsem podepsal čtyřletou smlouvu v Olomouci. A upřímně jsem si myslel, že tam dokončím kariéru, protože to byl klub, který se chtěl orientovat na české hráče a hrát kvalitní basketbal, podobný tomu, co teď vidím v Ostravě. Ale přišel covid. Jsou věci, které neovlivníte.

Rok 2010: Lukáš Palyza (v bílém) z Ostravy brání Roberta Šaroviče z Nového Jičína.

Rok 2011: Lukáš Palyza z Nymburka zakončuje v zápase s Pardubicemi.

Na bilancování máte čas, ale co vám nejvíce utkvělo v paměti z vašich zahraničních angažmá?
Naskočí mi hlavně, že basketbal je globální sport, druhý nejpopulárnější na planetě. A infrastruktura a možnosti, které jsou k vidění v zemích, ve kterých jsem byl, v Polsku, Německu, Británii i na Islandu, je velmi rozvinutá, na vyšší úrovni než v České republice. Takže teď jsem takový, nechci říct ambasador, ale člověk, který má ty zkušenosti z ciziny, a říkám, že basketbal je opravdu krásná hra, která si zaslouží posun kupředu.

Pomoci by tak mohla nová hala pro míčové sporty v Ostravě, na jejíž přípravě se podílej i šéfové vašeho klubu?
Budu jedině rád, když v Ostravě vznikne, bude tady možnost oslovit nové diváky, nové lidi a udělat z basketbalu větší produkt než doteď. Moc si to přeji, protože si dokážu představit, jaké zázemí je v německé bundeslize, ale i v Polsku, jaké tam jsou arény a kam tamní sport směřuje. Musím přiznat, že basket je tam o dvě tři úrovně výše než v České republice.

Vstoupit do diskuse

