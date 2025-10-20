„Takovou facku jsme potřebovali. Nemůžu říct, že jsme to odchodili nebo se na to vykašlali, to bych byl naštvaný víc. Nechci to omlouvat, ale nebudu ani soptit blesky,“ zachoval klid po krachu 77:125 děčínský generální manažer Lukáš Houser. „Jsem vlastně rád, jak to dopadlo, lepší než lážo plážo zápas a prohra o 20, takhle si aspoň můžeme udělat pořádek mezi sebou.“
Když v minulosti někdo podobně rozebral Děčín, byl to obvykle multišampion Nymburk, jako třeba v ligovém finále 2016. Tehdy Děčín padl 46:109, tedy dokonce o 63 bodů. Letos u mistra Válečníci udrželi přijatelné skóre 68:97, zato v Pardubicích to byl od začátku fičák: za čtyři minuty 20:2, za čtvrtinu 39:8, v poločase 71:35.
|
Kanonáda Pardubic. bezmocný Děčín deklasovaly bezmála o padesát bodů
„Nebylo to z naší strany odfláknuté, spíš jsme narazili na naše limity, které budeme muset odstranit,“ vyzývá šéf. Pardubice měly skvělé procento úspěšnosti střelby (dvojkové 73,8 %, trojkové 53,6 % ), Děčín byl přitom paradoxně lepší na doskocích (37:38). „Dokonce jsme měli i celkově víc střel, rozdíl byl v úspěšnosti. Je potřeba dát kredit Pardubicím, dlouho jsem neviděl takhle dominantní výkon po celých 40 minut na obou stranách palubovky,“ smekl Houser.
Děčínu se rozpadla obrana. „Dostali jsem moc bodů z podkošového prostoru (celkem 60), že jim padaly trojky, to je jedna věc, ale pod košem jsme měli díry. Na druhou stranu bylo naše rozhodnutí, že budeme mít českou dvojici rozehrávačů a jedničkou bude 21letý kluk (Tadeáš Slowiak), pak se samozřejmě může stát, že trpíme trochu na ztráty a z toho padají jednoduché koše.“
Šéf Armexu nechtěl spekulovat, jestli debakl v Pardubicích bude mít dohru. „Nevím. A pokud ano, tak to budeme řešit interně.“ V podobném duchu se vyjádřil, pokud jde o případné zásahy do kádru. „Vše si vyhodnotíme mezi sebou.“
K panice není důvod, Děčín kvůli rekonstrukci haly rozjíždí ligovou sezonu sérií sedmi venkovních zápasů a zatím jede téměř podle plánu, po pěti zápasech má bilanci dvou výher a tří proher. „Mít o jednu výhru víc, tak jsme spokojení, porážka na Slavii nás mrzí. Debakl s Pardubicemi samozřejmě také, nevypadá to dobře, ale z pohledu tabulky je to stejná prohra jako o bod.“ Venkovní šňůru Děčín zakončí zápasy v Hradci Králové a v Písku, doma se poprvé ukáže 1. listopadu v bitvě s Olomouckem.