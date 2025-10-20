Houser po děčínské potupě: Nebudu soptit blesky, odfláknuté to od nás nebylo

Ondřej Bičiště
  13:34
Potupa, masakr. Basketbalový Děčín vstřebává jednu z nejtěžších porážek v ligové historii, nevídaných 125 inkasovaných bodů, rozdíl ve skóre 48. Ani hegemon a superfavorit Nymburk proti Válečníkům letos takhle nedominoval, nachytaly je rozjeté Pardubice.
Fotogalerie3

Tadeáš Slowiak z Děčína spěchá za míčem v utkání s Pardubicemi. | foto: BK KVIS Pardubice

„Takovou facku jsme potřebovali. Nemůžu říct, že jsme to odchodili nebo se na to vykašlali, to bych byl naštvaný víc. Nechci to omlouvat, ale nebudu ani soptit blesky,“ zachoval klid po krachu 77:125 děčínský generální manažer Lukáš Houser. „Jsem vlastně rád, jak to dopadlo, lepší než lážo plážo zápas a prohra o 20, takhle si aspoň můžeme udělat pořádek mezi sebou.“

Když v minulosti někdo podobně rozebral Děčín, byl to obvykle multišampion Nymburk, jako třeba v ligovém finále 2016. Tehdy Děčín padl 46:109, tedy dokonce o 63 bodů. Letos u mistra Válečníci udrželi přijatelné skóre 68:97, zato v Pardubicích to byl od začátku fičák: za čtyři minuty 20:2, za čtvrtinu 39:8, v poločase 71:35.

Kanonáda Pardubic. bezmocný Děčín deklasovaly bezmála o padesát bodů

„Nebylo to z naší strany odfláknuté, spíš jsme narazili na naše limity, které budeme muset odstranit,“ vyzývá šéf. Pardubice měly skvělé procento úspěšnosti střelby (dvojkové 73,8 %, trojkové 53,6 % ), Děčín byl přitom paradoxně lepší na doskocích (37:38). „Dokonce jsme měli i celkově víc střel, rozdíl byl v úspěšnosti. Je potřeba dát kredit Pardubicím, dlouho jsem neviděl takhle dominantní výkon po celých 40 minut na obou stranách palubovky,“ smekl Houser.

Děčínu se rozpadla obrana. „Dostali jsem moc bodů z podkošového prostoru (celkem 60), že jim padaly trojky, to je jedna věc, ale pod košem jsme měli díry. Na druhou stranu bylo naše rozhodnutí, že budeme mít českou dvojici rozehrávačů a jedničkou bude 21letý kluk (Tadeáš Slowiak), pak se samozřejmě může stát, že trpíme trochu na ztráty a z toho padají jednoduché koše.“

Šéf Armexu nechtěl spekulovat, jestli debakl v Pardubicích bude mít dohru. „Nevím. A pokud ano, tak to budeme řešit interně.“ V podobném duchu se vyjádřil, pokud jde o případné zásahy do kádru. „Vše si vyhodnotíme mezi sebou.“

K panice není důvod, Děčín kvůli rekonstrukci haly rozjíždí ligovou sezonu sérií sedmi venkovních zápasů a zatím jede téměř podle plánu, po pěti zápasech má bilanci dvou výher a tří proher. „Mít o jednu výhru víc, tak jsme spokojení, porážka na Slavii nás mrzí. Debakl s Pardubicemi samozřejmě také, nevypadá to dobře, ale z pohledu tabulky je to stejná prohra jako o bod.“ Venkovní šňůru Děčín zakončí zápasy v Hradci Králové a v Písku, doma se poprvé ukáže 1. listopadu v bitvě s Olomouckem.

Vstoupit do diskuse
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Velkou pardubickou po třiceti letech vyhrál zahraniční kůň, irský Stumptown

Skvělé zrychlení v závěru rozhodlo o tom, že Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval osmiletý irský hnědák Stumptown v sedle s...

Velká pardubická 2025: výsledky, startovní listina, historie

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 konal tradičně druhou říjnovou neděli (12....

Co se stalo Sexy Lordovi? Trenérka líčí: Láska ke koním zvítězila, Myška je hrdina

Na posledních stovkách metrů usiloval o obhajobu vítězství ve Velké pardubické. „Byly jsme v tu chvíli v euforii a na tribuně jsem říkala dceři: Teď už to vyhraje!“ vyprávěla 61letá Martina...

Už i basketbal v Ústí má moderátorku, míň vyzývavou. Jdeme s dobou, tvrdí šéf

Móda sportovních moderátorek se v Ústí nad Labem přelila z fotbalu už i do basketbalu. Ligová Sluneta se vydala podobnou cestou jako sousedé. Její šéf Tomáš Hrubý se dříve dam v oblečcích, které víc...

Sparta v Konferenční lize 2025/26: soupeři, program, výsledky, kde sledovat

Fotbalisté Sparty bojují v ligové fázi Konferenční ligy. Po úspěšné cestě předkolem narazí na soupeře, kteří nejsou úplně atraktivní, ale skýtají větší šanci na úspěch. Kdy a s kým bude Sparta hrát,...

20. října 2025  13:54

Plzeň v Evropské lize 2025/26: soupeři, program, výsledky, kde sledovat

Fotbalisty Plzně čeká minimálně osm zápasů v Evropské lize 2025/26. Do ligové fáze se dostali po neúspěšném 3. předkole Ligy mistrů. Kdy a s kým bude český vicemistr hrát, jaké jsou termíny zápasů a...

20. října 2025  13:52

Olomouc v Konferenční lize 2025/26: program, soupeři, kde sledovat

Sedm let půstu je pryč, fotbalisté Olomouce zase hrají v Evropě. Na jaké týmy Sigma v ligové fázi Konferenční ligy narazí, jaké jsou termíny zápasů, kde je můžete sledovat i pohled do historie...

20. října 2025  13:50

Houser po děčínské potupě: Nebudu soptit blesky, odfláknuté to od nás nebylo

Potupa, masakr. Basketbalový Děčín vstřebává jednu z nejtěžších porážek v ligové historii, nevídaných 125 inkasovaných bodů, rozdíl ve skóre 48. Ani hegemon a superfavorit Nymburk proti Válečníkům...

20. října 2025  13:34

Program na olympiádě se nemění. Ledecká si vybrala: Pojedu na snowboardu

Když přicházela na tiskovou konferenci, nejprve se usmála a zamávala. Postupně ale Ester Ledecká zvážněla a hovořila smutnějším hlasem. Došlo totiž na téma olympijských her v Milánu a Cortině v...

20. října 2025  13:33

Jemelka jen žlutá, Ramírezovo vyloučení také v pořádku. Komise sudí podržela

Sám po zápase uznal, že klidně mohl vyfasovat červenou. Plzeňský stoper Václav Jemelka ale za svůj zákrok na Aleše Čermáka z Bohemians dostal jen žlutou kartu. A podle komise rozhodčích správně....

20. října 2025  13:09

Musíme se rychle zvednout, velí Pastrňák po další porážce. Těší se na Marchanda

Poprvé v sezoně se v jednom utkání prosadil vícekrát. V zápase NHL proti Utahu zapsal dvě trefy, vyslal také nejvíce střel na bránu Vítka Vaněčka. Jenže na Davida Pastrňáka nikdo jiný nenavázal a...

20. října 2025  13:01

Slavia v Lize mistrů 2025/26: program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Los fotbalové Ligy mistrů přihrál Slavii a jejím fanouškům báječný mix soupeřů. Český mistr má za sebou dva zápasy a ještě se ukáže v Bergamu, na Tottenhamu a na stadionu Pafosu. Doma má Barcelonu,...

20. října 2025  12:28

Jsem happy a bylo to mega. Straka úvod v Košicích zvládl díky třígólové otočce

Schválně si zkuste v hlavě představit, jak následující hodnocení v jeho podání znělo: „Byl jsem happy, když jsme dali první gól. Happy, když jsme srovnali. A pak obrovská euforie, úplně mega, to tě...

20. října 2025  12:18

Český souboj skončil v Tokiu předčasně. Vondroušová proti Muchové skrečovala

Karolína Muchová postoupila po skreči krajanky Markéty Vondroušové na tenisovém turnaji v Tokiu do druhého kola. Osmá nasazená získala úvodní set 6:2 a ve druhém vedla 1:0, bývalá wimbledonská...

20. října 2025  12:07

Jak se rodí nová Plzeň? Hyského inspirují trenérští mágové, kteří nevyčkávají

Premium

Dost toho ve svém vymezeném území před střídačkou nachodil. Co chvíli hlasitě zahvízdal na prsty, aby ho hráči vnímali. Při každém delším přerušení si volal jednoho po druhém k lajně a na magnetické...

20. října 2025

Benzin má v krvi. Evans obdivoval Ogiera, i v Česku zadělal na životní úspěch

Bylo mu osm let, když ho dědeček poprvé posadil za volant. Vyrazili do lesa za domem a aby viděl přes přední sklo, pod zadkem měl několik polštářů. Ne, napoprvé se nerozjel. Ani napodruhé. „Ale už...

20. října 2025  11:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.