Šéf Děčína: Obrat jako v Opavě? Senzace, ale zažil jsem i větší. V NBA je to běžné

„Hlavně vám musí padnout každá střela a soupeři ne. V basketu se to ale děje, určitě jsem zažil více podobných obratů, i větších. Pro nás to senzace je, ale že by to bylo na zápis do guinnessovky, to určitě ne,“ směje se děčínský generální manažer Lukáš Houser.

Sám si vybaví, jak na začátku nového milénia v dresu Ústí pomáhal v ligovém duelu s Kroměříží vymazávat ještě větší ztrátu a v kratším čase. „Otáčeli jsme 22 bodů až v poslední čtvrtině. Takže náš nynější obrat určitě není rekord, ale skvělé to bylo už jen tím, že to bylo v Opavě, což není žádná sranda. A ten výsledek nám hrozně pomůže psychicky,“ zmínil Houser třízapasovou sérii porážek, která předcházela veleobratu Válečníků.

I proto je tak cenný. Se třemi prohrami v zádech a za stavu minus 19 těsně před poslední čtvrtinou, by to kdekdo zabalil. Ne však Válečníci.

„Možná i Opava si myslela: jsou v problémech, už to zabalí. Ale zase se ukázal ten válečnický duch, že to nikdy nevzdáme,“ smekl Jakub Houška, bývalý děčínský kapitán a klubová legenda. I on podobné zápasy zažil. „Ztrácíte, ale povede se vám pár akcí, tým dostane nový nádech a v tu chvíli soupeř naopak znervózní. Přestanete dávat střely, šestky, pořád vás to stlačuje dolů. A druhý tým je naopak na koni.“

Jenže v Opavě byl problém i čas, na tak velkou otočku už ho zbývalo docela málo. „Zažíváme, že v poločase jeden tým vede o dvacet, přesto prohraje. To se stává nechci říct běžně, ale děje se to. Těch 13 minut už je na hraně, ale zároveň je to v basketu ještě pořád hodně. Když tam padne nějaká deka a druhý tým je v laufu, stát se to může. A hlavně, my jsme tu poslední čtvrtinu skoro neminuli koš,“ vypíchl Houška.

Naopak Opava se propadala stále hlouběji, koncovku projela 0:10. „Byli nahoře, najednou se pár věcmi dostali dolů a nemohli se z toho vyhrabat. Aby se tohle povedlo, musí to jednomu přestat jít, naopak druhému se musí dařit extrémně. Hlavně v úspěšnosti střel, ale i ve všech ostatních situacích na hřišti. Dost často se to povede právě hostujícím týmům. Řeknou si: už není co ztratit, je to jedno. A pak se někdy vyjde i tohle,“ vypráví Houška.

Protrpěl si i několik obdobných obratů v obráceném gardu. Přestože se zdálo, že zápas už nejde ztratit, musel kousat porážku. „Pamatuju si bitvu s Pardubicemi v play off, 40 vteřin před koncem jsme vedli o nějakých devět bodů. Už slavíte výhru, a najednou koukáte, že jste prohráli. Hodili jsme jim to třikrát do ruky, oni dali dvojku, trojku, bum, bum a konec. Od té doby říkám, že jsem se naučil prohrávat, bylo pro mě obrovsky těžké to přijmout,“ vybavuje si bývalý reprezentant, jehož dres s číslem 15 visí pod střechou děčínské haly.

Radovan Kouřil z Opavy bráněný Jordanem Ogundiranem z Děčína.

I letošní liga už zažila více mimořádných zlomů, než jen ten dečínský v Opavě. Na začátku října vstupovaly Pardubice do poslední čtvrtiny zápasu s Nymburkem se sedmnáctibodovým náskokem, úřadující šampioni ale závěrečnou část ovládli 32:10 a slavili výhru 94:89.

„Když prohráváte o 20, stačí dát tři koše v řadě a najednou je to zase blízko. Díváte se na tabuli, pořád zbývá sedm osm minut a už je to o něčem jiném. Basket je v tomto hrozně rychlý a třeba v NBA jsou takové šňůry a otáčení zápasů úplně normální,“ tvrdí děčínský šéf Houser.

V tuzemské lize ale přece jen až tak běžně k takovým veletočům nedochází a na ten válečnický se bude dlouho vzpomínat. Těžko ho šlo lépe načasovat, už v sobotu je na programu první letošní El Nordico, tedy derby arcirivalů Děčína a Ústí. „Určitě jsme nechtěli jít do derby se čtyřmi prohrami v řadě. Ústí je teď také ve formě, takže v sobotu tady bude veselo!“ těší se Houška.