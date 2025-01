Děčínští Válečníci slaví 80 při síle. Šéfa těší kontinuita a základna

Epizodně se Děčín objevil v nejvyšší basketbalové soutěži v 70. a 80. letech, od roku 1993 hraje ligu nepřetržitě. Na titul stále čeká, zatím let byl pětkrát ve finále. Nejblíž k triumfu měl v sezoně 2022/23, kdy se po mnoha letech nedostal do bojů o zlato gigant Nymburk, ale Válečníci nakonec nestačili na Opavu. Svou první velkou trofej tehdy přece získali, ovládli domácí pohár.

„V naší vitríně taková trofej dlouho chyběla, teď už tam je, a je jen škoda, že jsme tuhle sezonu nedokázali vyšperkovat i mistrovským titulem. Ale ještě víc než trofeje mě těší kontinuita klubu a fakt, že se okolo něj povedlo vytvořit skvělou fanouškovskou základnu. Lidé na basketbal chodí, mluví o něm, když se něco povede i nepovede. A to je dobře, protože na tom je vidět, že klub žije,“ vyzdvihuje děčínský šéf.

K výročí klub připravil pro fanoušky řadu akcí. V Centru Pivovar vystaví poháry a medaile, koncem února uspořádá ples, poslední zápas nadstavbové skupiny A1 s Pískem odehraje ve speciálních dresech. A vrcholem oslav bude 1. března All-Star Game.

„Už v minulé sezoně jsme přemýšleli o tomto zápase, ale rádi jsme uhnuli Opavě, která měla boom po zisku mistrovského titulu. Ale letos jsme se domluvili s federací a Asociací ligových klubů, že se pořadatelství ujmeme my a uděláme všechno pro to, aby to basket bylo co nejlepší.“

Houser si k výročí přeje, aby se Děčín dál držel ve špičce v lize i v návštěvnosti, jeho vizí do budoucna je nová hala.

V posledním play off Maroldovka praskala ve švech, pokaždé ji vyprodalo 1 200 diváků. Basket v Děčíně táhne, finále s Nymburkem z května 2015 na zimním stadionu stanovilo rekord play off – 4 850 fandů

„Maroldovka je legendární, ale jestli se má klub někdy zkusit posunout na vyšší úroveň, bez zázemí to nepůjde. Už teď jsme v podstatě na svém limitu, o moc víc to už posouvat nejde. Ať už zázemím pro fanoušky nebo partnery. Pokud budeme chtít zůstat konkurenceschopní, bez adekvátní haly to půjde velice těžko,“ uvědomuje si.

Nebude to však hned. „Samozřejmě to jsou zatím spíš naše klubové sny, ale musíme mít nějakou vizi. Jinak se zastavíme a to by byl začátek konce.“