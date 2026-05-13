Znovu konec v game 7. Houser: Propásli jsme šanci, ale i tak dobrá sezona

„Každý rok máme ambici hrát o medaile a dostat se do semifinále, to nám nevyšlo. Ale kdyby nám někdo řekl po nevydařené skupině A1, že budeme hrát čtvrtfinále na sedm zápasů, brali bychom to. Celkově to byla dobrá sezona,“ hodnotí děčínský generální manažer Lukáš Houser.
Po sérii proher v ligové nadstavbě mířili Válečníci do předkola play off, šesté místo a přímý postup do vyřazovací části si zajistili až vítězstvím v závěrečném derby s Ústím. V sérii s třetím Brnem vedli už 3:1 na zápasy, ale ani jeden mečbol v postup do semifinále neproměnili.
„Propásli jsme svoji šanci hlavně doma za stavu 3:2,“ litoval šéf. „Ale jinak to byla skvělá série. My jsme dokázali vyhrát třikrát v řadě, Brno také, bohužel v tom rozhodujícím zápase jsme to nedokázali urvat,“ mrzí Housera. V roce 2024 Válečníci vypadli v sedmém semifinále s ústeckým rivalem, loni ve stejné fázi s Brnem. A letos do třetice game 7 ukončil děčínskou cestu v play off. „Je vidět, že každý zápas v základní části a nadstavbě je důležitý. V sedmých bitvách evidentně rozhoduje domácí prostředí, které jsme jako hůře postavený tým ani jednou neměli. Příště si zkusíme vybojovat lepší pozici.“
Letos Válečníci v dlouhodobé části tápali. Museli dohánět ztrátu po venkovní šňůře kvůli rekonstrukci haly na startu sezony, brzdila je i dlouhodobá zranění Tadeáše Slowiaka či Michala Grilla. A moc se nepovedli ani někteří cizinci, Randa s Davisem klub propustil těsně před play off.
„Na nic se nevymlouváme, každý tým má svoje problémy. Ale ten zásah do kádru tomu evidentně pomohl, na poslední chvíli jsme si pak urvali play off a uhráli čtvrtfinále na sedm zápasů. Nálada v týmu se zvedla, bylo to vidět i na hřišti. Takhle chceme jako tým působit.“
I když děčínské áčko končí bez medaile, jako klub Válečníci uspěli. „Mistrovský titul získala naše sedmnáctka i devatenáctka, mužské béčko bylo hned ve své premiérové sezoně v první lize v semifinále. To nám přesně zapadá do našeho plánu, jak ty mladé kluky ohrávat a postupně zapojovat do ligového týmu,“ těší Housera.
Premiéru v NBL si odbyl v šestnácti letech i talent českého basketu Marek Houška. „A ukázal, že ligu už může hrát. Měl by dostávat čím dál větší roli, Děčín určitě není jeho strop,“ chválil šéf benjamínka, jenž naskočil do dvaceti utkání a v průměru měl 2,7 bodu, 1 asistenci a 0,9 doskoku.
Na lavičce Válečníků zůstane i v příští sezoně kouč Tomáš Grepl, hráčský kádr se bude teprve řešit. Jistý je jen odchod pivota Maksima Šturanoviče, který se v 38 letech rozhodl ukončit kariéru.
„Rozloučil se s kluky, sám řekl, že to byl jeho last dance. Odvedl tu strašné penzum práce, nejen na hřišti, ale i v šatně. Škoda, že není mladší,“ lituje Houser. Smlouvy končí i dalším hráčům, mimo jiné Ukrajinci Bělikovovi, jehož Děčín angažoval až před play off. „K jednotlivým jménům nic říkat nebudu, je to fakt brzy. S hráči budeme jednat, ale nejdřív si sezonu sami vyhodnotíme.“