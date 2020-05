Šéf děčínských basketbalistů: Autrey ani Carlson se u nás spíš neobjeví

Skládá se kádr hůř vzhledem k pandemii koronaviru?

Zatím jsme jen prodloužili smlouvy s Pomikálkem, Šiškou, Kroutilem a Gruntem. Ale o tom jsme jednali už v průběhu sezony, pandemie to urychlila. Platy máme nastavené dlouhodobě na našich možnostech, takže v těch intencích jsme se dohodli. Feštrovi kontrakt končí a my ho neprodloužili.

Současné smlouvy jste kvůli pandemii krátili. O kolik?

Ve standardním rozmezí jako ostatní, tedy zhruba o 10 až 20 procent. Popud vzešel od klubu, ale nikdo s tím neměl problém.

Jak vás zasáhlo ukončení ligy?

Že se nedohrálo, to mi samozřejmě jako sportovci vadí. Pořád jsme měli šanci vyhnout se 8. místu nebo i předkolu. Dokud šance žila, věřili jsme, že se o to budeme prát. Navíc nás ve zbývajícím programu čekala většina zápasů doma. I kdyby to nedopadlo, stejně bychom odehráli nějaké zápasy předkola a play off. Prvním rokem jsme prodávali permanentky jen na základní část, takže play off by pro nás byl příjem. A to nám taky chybí.

Kolik?

Řádově statisíce. Ale těžko odhadovat, když nevíme, kam bychom se dostali. Plus máme nějaké partnerské dohody, které tím pádem nejsou naplněné. Ale s partnery jsme v kontaktu a máme přísliby, že to bude pokračovat, jak má.

Jak to ovlivní rozpočet?

Nemluvím o všech partnerech ani o městu, tam zatím informace nemáme. To se týká spíš téhle sezony. Tu příští řešíme a budeme řešit podle aktuální situace. Věřím, že to máme nastavené tak, že jsme schopni udržet rozpočet podobný.

I Američany Autreyho a Carlsona, kteří byli tahouny Děčína?

Uvidíme, jaké budou možnosti klubu, jaké možnosti přicestování z USA. Třetí věc je, jak budeme chtít postavit tým a jak nám do něj budou zapadat – a tam je to padesát na padesát. Když vezmu ty další věci, myslím, že se tady neobjeví, ale v kontaktu s oběma jsme.

Umíte si ligu bez cizinců představit, kdyby nemohli do země?

Věřím, že se situace zklidní a že to půjde, protože by to ublížilo celé soutěži. Na druhou stranu my máme český kádr zajištěný a v úplně krizovém scénáři se dá hrát s tím, co máme. Ale chceme být co nejlepší, budeme to postupně nabalovat podle toho, jak si posily budeme moct dovolit. Cizinci přináší kvalitu, atraktivitu, lepší podívanou. Do ligy patří. Byly jich tu desítky a to by nešlo nahradit, byla by to škoda pro fanoušky i partnery.

Zůstává trenér Tomáš Grepl. Co děčínskému klubu přináší?

Vím, že jeho pozice je u fanoušků opravdu složitá, nemyslím ani výsledkově. Výsledky totiž nebyly úplně o trenérovi, tu zodpovědnost vezmu klidně na sebe, protože to bylo hlavně o složení týmu. A taky o zraněních pivotů Landy a Grunta; když k tomu oproti loňsku chyběl pod košem Krakovič, muselo to být znát. Trenér Grepl přináší spoustu energie, svoji invenci. Není bezchybný, ale takový trenér snad ani neexistuje. Pokud nějakou chybu udělá, má svoji sebereflexi, dokáže to pojmenovat a taky se o tom s námi bavit. Má v Děčíně ještě smlouvu na rok a zůstává.

Jaký bude formát ligy?

Neměl by se měnit, otázkou je počet účastníků. Rozhodnout musí basketbalová federace, ta má doporučení od Asociace ligových klubů, aby nikdo nepadal. Některé kluby z 1. ligy mají zájem hrát NBL, uvidíme, zda dojde k rozšíření. Pokud ano, narostl by počet zápasů, což je dobře – my chceme hrát co nejvíc.

A dohrajete Alpský pohár? Chybí už jen finále s Pardubicemi.

Rádi bychom, je to v jednání v trojúhelníku my, Pardubice a vedení soutěže. Na 90 procent to bude před novou sezonou. Je lákavé získat trofej. Oba to chceme urvat, zvlášť když doma je dominantní dlouhodobě Nymburk. Kdyby chybělo víc zápasů a ještě k tomu mezinárodních, bylo by složitější pohár dohrát, takhle to je jednodušší, když zbývá už jen finále a ještě ryze české.