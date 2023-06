Šéf Děčína: Walton a Pomikálek? Frajeři! Nechápu, jak mohli hrát

Ve strhujícím play off vybojovali ligové stříbro a získali vstupenku do pohárové Evropy. Teď basketbaloví Válečníci řeší, jaký pohár budou hrát a hlavně kde. „Dali jsme dotaz na basketbalovou federaci, na co máme vlastně nárok. A zda můžeme dostat výjimku na naši halu. Určitě to nechceme nechat být, máme o poháry zájem, ale musíme znát podmínky,“ říká děčínský generální manažer Lukáš Houser.