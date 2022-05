Z VOLEJE: Potomek Šliků o slzách pro Kobeho či úrovni basketbalové ligy

Miliony lidí na světě včetně něj přišlo o svůj basketbalový idol Kobeho Bryanta. „Byl to můj vzor odmalička. Jeho úmrtí bylo něco neuvěřitelného. Přišel jsem z tréninku domů a začal jsem brečet. Tak to bylo tři dny,“ popisuje Feštr. „Bude to znít zvláštně, ale bylo to, jako by umřel člen rodiny. Když si někoho idealizujete celý život a potom prostě ten člověk tady není...“

Legendární basketbalista zahynul při havárii vrtulníku v Kalifornii. Úmrtí dvojnásobného olympijského vítěze a jednoho z nejlepších střelců v dějinách NBA byl šok pro všechny fanoušky basketbalu.

„Hrozně mě mrzelo, že nestihl svou řeč před vstupem do Síně slávy. Hráči řeknou, co je v kariéře ovlivnilo, mám to rád, ale řeč Kobeho Bryanta nikdy nikdo neslyšel, což je také smutné,“ lituje Feštr.

Sedmadvacetiletý rozehrávač Olomoucka je velkým fanouškem NBA, vyhledává různé statistiky, podcasty a pořady o soutěži. Když po utkání domácí ligy nemůže usnout, sleduje noční zápasy ze zámoří nebo si je pouští ze záznamu. Má tak zevrubný přehled o dění za oceánem. Bryanta si zamiloval nejen díky basketbalovým kvalitám, ale také vůli.

„Když se řekne spojení Mamba mentality, všichni vědí, že jde o Kobeho Bryanta. Jeho urputnost jít za cílem, ať se děje, co se děje, i když vás lidí nemají rádi, protože vás berou jako sobeckého netýmového hráče a vy pak všem těm lidem, kteří tvrdí, že nedokážete vyhrát titul bez Shaquillea O’Neala, ukážete, že se mýlí a vyhrajete ještě o titul víc než Shaquille O’Neal,“ vyzdvihuje. „Nikdy se nevzdal. Měl neskutečně mnoho zranění, ale vždycky se snažil hrát i přes ně.“

Výhrady k LeBronu Jamesovi

Feštr pořád zůstává fanouškem Lakers. „Ale mám jisté výhrady k LeBronu Jamesovi, není to můj oblíbenec,“ předesílá. „Mám hrozný problém, když lidí srovnávají LeBrona a Michaela Jordana. Pro mě to není konverzace, i když jsem devadesátky úplně nezažil. Ač jsem fanoušek Kobeho Bryanta, jsem schopný říct, že už teď je LeBron výš. Ale mám problém, že lidi berou, že má neuvěřitelná čísla. NBA hraje devatenáctou sezonu, Michael jich hrál třináct, v číslech je pak hrozný rozdíl.“

Co mu na Jamesovi vadí? „LeBron si vybírá týmy, kde má největší šanci na zisk titulu. Když je hráč Clevelandu, kde de facto vyrostl, a potom svolá tiskovku, udělá televizní show, aby řekl, že jde do Miami, pak ale zjistí, že to v Miami nebude úplně jednoduché, tak půjde zpátky do Clevelandu, kde je mladý Kyrie Irving, vymění mladé hráče, aby mohl přijít Kevin Love, jeden z nejlepších hráčů v té době, aby zase mohl hrát o titul. S tím mám problém,“ vysvětluje Feštr.

Po Bryantovi našel jiného oblíbence: „Hrozně mám rád Chrise Paula, rozehrávače Phoenixu, protože je frajer, kterému je 36 let a zraje jako víno. Lidi jej odepisovali už tři roky zpátky v Houstonu a on je dál neuvěřitelný.“

Satoranský na NBA má, Krejčí může být top trojkař

Feštr si prošel mládežnickými reprezentačními výběry. V patnácti byl dokonce na Jordan Brand Classic v Istanbulu mezi čtyřiceti nejtalentovanějšími chlapci z Evropy. Nechyběl ani v týmu české reprezentace do 19 let pro mistrovství světa v Praze. V generálce v O2 aréně proti USA se střetl například s Marcusem Smartem, jenž se letos stal prvním rozehrávačem od roku 1996, který byl v NBA vyhlášen nejlépe bránícím hráčem sezony.

Také Feštr snil jako kluk o NBA, teď někdejší hráč USK Praha a Děčína drží pěsti na dálku krajanům ve věhlasné lize - Tomáši Satoranskému a Vítu Krejčímu.

Basketbalista Lukáš Feštr

„Saty si asi představoval lepší sezonu. Myslel jsem, že se v New Orleans prosadí a bude mít dostatek minut na to prokázat svoji kvalitu, to se bohužel nestalo. Při takzvaném Trade Deadline putoval z týmu do týmu, až se dohodl na vykoupení smlouvy se San Antoniem a šel do Washingtonu. Hrozně mu pomohlo, že šel do prostředí, které zná, a že tam byl Kristaps Porzingis, se kterým se setkal v Seville,“ podotýká. „Na konci sezony prokázal, že stále výkonnost na to hrát v NBA má. Doufám, že to nezabalí, nepůjde zpátky do Evropy, ještě se o to popere a v NBA ještě pár let zůstane.“

Z voleje podcast iDNES.cz

A Krejčí? „Kdyby si před draftem měl vybrat jeden z třiceti týmů, do kterého jít, tak Oklahoma je ten nejlepší,“ je přesvědčený Feštr. „Je v přestavbě, ohrávají teď mladé hráče a zjišťují, co v nich mají. Ke konci sezony sbíral neuvěřitelný počet minut. Ukázal, že je to hráč, který může mít v NBA světlou budoucnost.“

Místo na slunci si může Krejčí vydobýt podle něj přes střelbu z dálky. „Měl dobrá čísla z trojky, kdyby je ještě povýšil a dostal se do úplné elity, tak to jsou hráči, kteří jsou teď hrozně cenění - vysoká křídla, která dokážou střílet trojky a zároveň bránit. Kdyby se do této pozice dostal, bude to pro něj vynikající.“

Feštr v olomouckém Divadle na cucky vyprávěl také o slavném šlechtickém rodu Šliků, jehož je potomkem. Jeho rodina spravuje například Prachovské skály. Hodnotil i úroveň tuzemské nejvyšší soutěže s vysokým počtem cizinců.