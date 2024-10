Už vím, jak se cítil Poborský. Feštr o konci v Olomoucku i fandění Spartě

Pro kontext: bývalý fotbalista Poborský dostal v roce 2005 od majitele Sparty Daniela Křetínského SMS zprávu, ve které stálo, že má padáka a je přeřazen do B-týmu. Vedení pražského celku tím vyřešilo spor tehdy 33letého záložníka s tehdejším koučem Jaroslavem Hřebíkem.

To Feštr rozpory s trenérem Andym Hipsherem neměl. Ale v plánech vedení (a trenéra) Olomoucka přestal po rozsáhlé obměně týmu figurovat, což se dozvěděl přes zprávu. „I tohle je součást profisportu. Bylo to dost turbulentní a nebylo to jednoduché, ale i známí mi říkali, že někdy se tyhle věcí musí stát, aby se člověk posunul dál a třeba se z toho i ponaučil. Beru to jako dobrou zkušenost,“ líčí pro iDNES.cz Feštr, který se z Hané přesunul do týmu Jindřichova Hradce, nováčka Národní basketbalové ligy.

V Čechách jste zatím spokojený?

Zatím úplně v pohodě, i když výsledkově to samozřejmě není ideální. Čtyřikrát jsme prohráli, byly to objektivně celkem smolné prohry, hlavně ve druhém kole doma proti Ústí jsme měli lépe zvládnout koncovku a vyhrát. Nakonec jsme prohráli o jediný bod.

Lukáš Feštr (vlevo) z Olomoucka proti Rashadu Maddenovi z Ostravy

Coby vášnivý fanoušek fotbalu a oddaný sparťan to teď máte do Prahy hodinku čtyřicet autem. To je pro vás hádám oproti Olomouci plus.

To víte, že když budu mít čas, na Spartu pojedu. Jezdil jsem často i z Olomouce, takže se toho moc nezmění. Ale vždycky mi to musí dovolit harmonogram. Basketbalové zápasy, tréninky, ale i regenerace jsou pro mě totální prioritou. Nicméně, kdykoliv to čas umožní…

… uvidíme vás na Letné. Minulý pátek Spartu překvapivě porazila „vaše“ Olomouc. Jak jste zápas prožíval?

Myslím si, že takovou facku jsme potřebovali. Poslední výkony v lize se mi nelíbily a byla podle mě otázka času, než se klopýtne. Připadalo mi to, že jsme hráli na půl plynu, se zataženou brzdou, hlavně abychom se neunavili. Přitom jsme dost rotovali. Nechci nijak shazovat výkon Olomouce, ale myslím, že se Sparta porazila spíš sama. Ale jinak samozřejmě musím být s probíhající sezonou spokojený.

Když jste tři roky strávil v Olomouci, nepřirostla vám nějakým způsobem k srdci i Sigma?

Já jsem jednoznačně věrný sparťan. Ale když byl čas a zajímavý zápas, neváhal jsem vyrazit ani na Sigmu. Já jsem obecně sportovní nadšenec. Nechci říct, že mi Sigma nějakým způsobem přirostla k srdci, ale člověk je nějakou dobu v tom městě, vnímá to. I teď pořád Olomouc sleduji, teď se řeší vstup nových majitelů, to mě zajímá.

Už v neděli čeká fotbalové Česko nejsledovanější zápas roku – derby mezi Slavii a Spartou.

Pro nás to bude těžké. Dobré je, že na rozdíl do Slavie, která hrála ve čtvrtek, jsme měli delší čas na regeneraci. To může mít svoji roli. Ale hraje se v Edenu, čeká nás bouřlivá, nepřátelská atmosféra, a co si budeme, Slavia vypadá vyladěná a ve skvělé formě. Trošku se bojím, že se to strhne k tradiční bitvě, byť si mnozí experti myslí, že to bude pěkný fotbal. Ale já si nemyslím, že si jeden nebo druhý tým řekne: Dobrý, pojďme si hezky zahrát. Nikdo nebude chtít prohrát jediný souboj, očekávám zase válku. Upřímně, budu rád za remízu. Nechci znít připos..ně, ale myslím, že pro nás bude ve finále bod výhrou.

Lukáš Feštr, kapitán Olomoucka, po trestném hodu

Když jsme u Sparty, povězte, jak se teda cítil Karel Poborský?

(Smích) Těžko říct, on totiž dostal SMS, já zprávu na WhatsApp. Samozřejmě, není to nic, s čím byste se pyšnil. Připadal jsem si jako klučina, junior, který strávil v klubu tři dny i s cestou. Ale nechci se v tom nějak pitvat.

Ovlivňuje tahle negativní zkušenost vaše vzpomínky na čtyři roky, jež jste v Olomoucku zažil?

Neřekl bych. Loni jsme se dostali až do čtvrtfinále, pro klub to byl úspěch. Tyhle vzpomínky vám nikdo nevezme. Až se za pár let sejdeme se spoluhráči, kamarády a budeme si vyprávět historky, určitě budu vzpomínat jenom v dobrém. Ale ten konec je pro mě hořký. Minimálně na některé lidi mám teď jiný názor, než jsem měl, když jsem v Olomouci působil.

Jak to poslouchám, odcházet se vám moc nechtělo, viďte?

Když to řeknu jednoduše, jsem typ člověka, který nemá rád změny. Pro mě by bylo ideální, kdybych mohl být patnáct let v jednom klubu. Když někam přijdu, čtrnáct dní mi trvá, než si na všechno zvyknu. Ale pak mi to přiroste k srdci. Mám rád lidi okolo klubu, spoluhráče a jsem schopný udělat pro tým první poslední. Myslím, že můj konec v Olomoucku se dal vyřešit o hodně lépe, aby to ve finále nedopadlo tak, jak to dopadlo. Ale někteří lidé si mysleli, že takhle to bude nejlepší. Ale ona to není úplně moje věc, nemohu ovlivňovat rozhodnutí jiných lidí. Mě mrzelo především to, že jsem se to celé nedozvěděl dřív. Nikomu by to neuškodilo a mně by to značně pomohlo.

Letní přípravy už byly v plném proudu. Měl jste i jinou nabídku než Jindřichův Hradec?

Nechci jmenovat, ale ano, ve hře byl ještě jeden jiný klub. Chvíli to vypadalo, že to dopadne a že podepíšu tam. Ale ve finále si to vyhodnotili tak, že hledají typologicky jiného hráče. Jak říkáte, přípravy běžely, nebylo to jednoduché, proto jsem se rozhodl, že ať přijde jakákoliv nabídka, nebudu rozmýšlet a spekulovat nad podmínkami. Že do toho prostě půjdu po hlavě, ať se děje, co se děje.

Takže jste nakonec zakotvil v Jindřichově Hradci. Už jste zkoumal, kam jako sportovní fajnšmekr vyrazíte? Kromě basketbalu není město účastníkem nejvyšší soutěže v žádném jiném kolektivním sportu.

Ještě jsem nebyl nikde, ale už jsem dělal průzkum. Oblíbený je tu hokej, ale místní fotbalisté hrají divizi, čtvrtou ligu a v soutěži mají proti sobě i Milín, za který kope Václav Kadlec a Ondra Mazuch, bývalí sparťani. Už někdy v říjnu hrají právě tady v Hradci, vychází to na neděli, měli bychom mít volno, takže se asi půjdu kouknout na divizní fotbálek a na sparťanské kluky v akci.