Kapitán Olomoucka o ambicích a velkých změnách: Play off je i můj osobní cíl

Jenže první zápas nového ročníku se obměněnému týmu příliš nepovedl. V sobotu na vlastní palubovce podlehli Olomoučané Nymburku o čtyřicet bodů.

„První poločas byl z naší strany dobrý, ale potom jsme odpadli fyzicky a Nymburk nás přejel,“ připouští devětadvacetiletý kapitán BK Redstone Olomoucko Lukáš Feštr, mimochodem věrný fanoušek fotbalové Sparty.

Jak se vám líbilo nedělní vyhrocené derby Sparty a Slavie?

Hezkej fotbálek (ironicky). Ne, byla to válka. Moc tomu nepomohl ani rozhodčí, který hru až moc pouštěl. Šlo vidět, že ani jeden tým nechtěl za žádnou cenu udělat chybu. Ale remíza 1:1 byla zasloužená.

A zasloužená byla i vaše prohra s favorizovaným Nymburkem?

V zápase byli jasně lepší. My jsme chtěli odehrát dobrý zápas, to se nám však dařilo jen v nějakých úsecích. Prohrát o čtyřicet bodů je ale dost kruté.

Ve třetí čtvrtině jste dali pouze devět bodů. Byl to moment, kdy se zápas zlomil?

Asi ano. Nymburk po poločase nastoupil s jasným záměrem mít excelentní vstup do třetí čtvrtiny a my jsme to nezastihli. Tam se rozhodlo, že to skončí o dvacet a víc bodů. Nezbývá než se plně soustředit na Kolín.

S nímž hrajete už ve středu od 17.45. V sobotu pak doma přivítáte aktuální mistry z Opavy.

Vnímáme, že los na začátku máme dost těžký. Bylo by záhodno, abychom zápas v Kolíně zvládli. Naposledy vyhráli v Ústí. Určitě budou dobře naladění, tak snad jim to překazíme.

Jak je pro basketbalisty náročné hrát tři zápasy za týden?

Když se v takovém rytmu hraje častěji, tělo si zvykne a je to v pohodě. Teďka to tak budeme mít asi až do konce listopadu, je to také hodně o přípravě. Tréninky jsou kratší, ale intenzivnější. Jeden den máte přípravu na zápas o víkendu, pak zhodnocení a už následující den je další video na dalšího soupeře. Je tam hodně videa, takže pořád musíte zůstat koncentrovaní, což bývá občas náročné.

Tři mače týdně budete mít kvůli evropskému poháru Alpe Adria Cup. Necítíte to tak, že vaši soupeři v lize budou mít výhodu, protože budou více odpočatí?

Může se to tak brát. Ale pokud se nám bude dařit a budeme v rytmu, taky to nebude na škodu. Je pravda, že z hlediska regenerace to bude složitější, čeká nás dlouhé cestování. Ale musíme se s tím vyrovnat a připravit se. Jak fyzicky, tak i psychicky, aby nám hlava fungovala. Věřím, že nám pohár pomůže.

V čem přesně?

Je super, že si zahrajeme s týmy z jiných zemích. Bude to náročné, změnila se pravidla, takže nás čeká více soupeřů, ale evropské konfrontace budou ku prospěchu.

Šest nových posil, z toho pět ze Spojených států, nový trenér a asistent, taktéž z USA. Nejsou takové razantní změny spíše na škodu?

O tom je profesionální sport. Jasně, ideální případ je, že zůstane deset hráčů i s trenérem a vymění se pouze dva tři. Ale tak to nefunguje. Musíte se přizpůsobit novému prostředí, trenérům, spoluhráčům. Sám jsem měnil působiště několikrát, vím, že profesionální sport je hodně o zvykání si.

Co jsem měl možnost mluvit s lidmi z klubu, nový kouč Andy Hipsher má zatím jen pozitivní recenze.

A já se k ním musím přidat. Není to ten typ trenéra, co přijde do haly, udělá si trénink hodinu a půl a tím to pro něj hasne. Záleží mu na tom, abychom se o sebe starali. Abychom se protahovali, byli pozorní na videu. Jsou to sice základy, ale on na to klade extrémní důraz.

Což vám osobně hádám vyhovuje.

Jo, ale to musí každému, kdo to myslí vážně. Je to naše zaměstnání, musíme mít správný přístup. Kouč se nás snaží správně mentálně připravit. Je velmi komunikativní. Mluví s hráči, na tréninku i v zápasech, říká, co od koho očekává, vysvětluje nám, jak bychom měli fungovat jako tým. Zatím o něm můžu mluvit jenom pozitivně.

On sám říkal, že se teď potřebujete především sehrát. Asi cítíte, že i kvůli tomu ještě nejste úplně ve výkonnostním topu.

S tím souhlasím. Pokaždé, když se vymění velké množství hráčů, to tak je. Vždyť nám se obměnila snad polovina družstva, takže příprava byla hodně o fyzičce, ale také o tom, abychom absorbovali trenérovy principy hry, myšlenky a způsob, jakým chce hrát. Myslím, že to zatím zvládáme dobře, ale pořád můžeme být ještě lepší.

Jak dlouho sehrávání potrvá?

No, těžko říct, protože v přípravě jsme vinou zranění neodehráli ani jeden zápas kompletní. A to platilo i v zápase s Nymburkem. Takže na tom teď musíme zapracovat – abychom byli zdraví a co nejdříve se sehráli podle představ.

A pak bude mít tým na kýžené play off?

Určitě, určitě. Je to reálný cíl. A i můj osobní. Sezona bude dlouhá, vstup hodně napoví. My jsme tušili, že nám to jako obměněnému týmu může na začátku trošku drhnout. Ale musíme zůstat pozitivní, pokorní a makat dál. Když budeme hrát dobrý basket, vrátí se nám to.

Hrát o záchranu asi není žádný med, což?

Je to náročné, hlavně psychicky. V našem systému hrají čtyři týmy proti sobě čtyřkolově. Vezměte si, že s týmem X hrajete ve středu a další sobotu už proti sobě stojíte zase. Občas to je fakt na hlavu. Není to zkrátka ideální. Bylo by fajn dostat se do vrchní osmičky.

Všichni nově příchozí Američané dříve hráli v zámořské univerzitní lize NCAA, odkud je zná trenér Hipsher. Ačkoliv za sebou mají i evropské štace, například pro Marcuse Shavera půjde v Olomoucku o první profi angažmá vůbec. Myslíte, že je to velká změna?

Věřím, že to náročné je. Už jen proto, že v NCAA jsou jiná pravidla. Tam se hraje dvakrát dvacet minut, tady čtyřikrát deset, což podle mě není úplně tak malý detail, jak by se mohlo na první pohled zdát. Navíc tam hráči mají delší čas na útok a větší benevolenci vůči krokům. Ale budu se opakovat; profesionální sport je o změnách, a kdo na ně zareaguje rychleji, bude lepší.

Předchozí dvě sezony byli v týmu trenéři i hráči z Balkánu. Teď se vydáváte americkou cestou. Cítíte v tom rozdíl?

Ano, balkánská škola je něco jiného. Kdybych to měl srovnat, balkánský přístup mi přišel víc o drilu, pořád opakovat stejné věci dokola. Čímž nechci říct, že teď s novým trenérem nepilujeme obranu do zbláznění. To jo, a stále na ní musíme makat. Přijde mi ale, že Američani jsou více pozitivní a komunikativní.

To musíte být jistě i vy. Už třetí sezonu povedete tým jako kapitán. Co to pro vás znamená?

Zodpovědnost. Snažím se k tomu přistupovat pořád stejně. Pásku neberu jako samozřejmost, protože to samozřejmost není. Jako v uvozovkách hlava týmu musím vést tým v kabině i na hřišti, takže je to podle mě hlavně o té zodpovědnosti.

Je basketbal v Olomouci po fotbale a hokeji divácky nejpopulárnějším sportem?

Wow, těžká otázka. Nevím, jak jsou na tom kromě hokeje a fotbalu ostatní sporty, co se týče návštěv. Asi bych tu otázku trošku obrátil. Já jsem rád za každého fanouška, který přijde. Pořád si myslím, že by to mohlo být lepší, ale to záleží i na nás. Když budeme mít dobré výsledky, lidi určitě přitáhneme.

Proti Nymburku jich bylo dost, ale musíme vzít v potaz, že to byl známý soupeř a byl to první zápas sezony, což s sebou neslo i velká očekávání. Pokud by fanoušci chodili v takovém počtu celou sezonu, bylo by to fajn. A pokud jich bude ještě víc, určitě se taky nebudu zlobit.