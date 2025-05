Už dnes startuje v nejvyšší basketbalové soutěži v Česku boj o bronzové medaile. Po šesti letech se do něj probojovali i hráči Olomoucka, kteří budou chtít zopakovat výkon z roku 2019, kdy nakonec končili s medailí na krku. Na palubovce se objeví i rozehrávač Lukáš Feštr, jenže nyní na druhé straně barikády.

V Olomoucku strávil od roku 2020 čtyři sezony, tři z nich coby kapitán. O to víc basketbalové příznivce po celé republice překvapilo, když loni v létě na sociální síť X naťukal krátký, ale výstižný vzkaz: „Už asi vím, jak se cítil Karel Poborský, když mu Křetínský poslal SMS…“

Pro kontext: bývalý fotbalista Poborský dostal v roce 2005 od majitele Sparty Daniela Křetínského zprávu, ve které stálo, že má padáka a je přeřazen do B-týmu.

Vedení Olomoucka Feštrův příběh poupravilo. „Trenér Lukášovi volal a on mu, na rovinu říkám, nezvedl telefon. Poté mu tedy napsal zprávu,“ tvrdil prezident klubu Libor Špunda.

I tak si oblíbenec fanoušků a lídr týmu pravděpodobně zasloužil lepší rozlučku. „Lukáš odcházet nechtěl. Jednali jsme s ním, ale trenér se nakonec rozhodl pro jinou variantu. Bohužel to trvalo docela dlouho. Ale bylo to ovlivněno tím, že jsme čekali na Adama Gogu,“ vysvětloval Špunda. Goga byl totiž pod smlouvou v Kolíně, který však nakonec nedostal licenci pro novou sezonu NBL, a rozehrávač a nový kapitán se tak stal volným hráčem.

„Lukášovi jsem napsal zprávu, v níž jsem mu poděkoval. Chci, aby zaznělo, že odešla legenda klubu. Já mám Lukáše hrozně rád, i trenér si ho lidsky nesmírně váží. Je to přirozený lídr. Pozval jsem ho na oběd a řekl jsem mu, že ho kdykoliv rád uvidím, pokud tedy nepřijede jako soupeř,“ usmál se Špunda. „Celý tým stavěl kouč Hipsher téměř sám a rozhodl se, že se mu Lukáš do strategie a nové koncepce nehodí,“ dodal prezident klubu.

Feštr tak na začátku končící sezony zamířil do Jindřichova Hradce, kde se ovšem stejně jako celý tým trápil. A zatímco Jindřichův Hradec nakonec po neúspěšné baráži s Hradcem Králové z NBL sestoupil, Feštr zamířil do Děčína, kde už dříve působil. A nakonec se může jednat o dost zdařilou štaci.

Nechápu, že se ho zbavili

Svůj bývalý klub vyzve Feštr už dnes od 18.00 v děčínském Armex Sportcentru. V souboji o bronz se hraje pouze na dva vítězné zápasy, i tak je ale jasné, že se Feštr vrátí i do olomoucké Čajkarény, a to ve čtvrtek rovněž od 18.00. Případný třetí zápas by se hrál v sobotu v Děčíně.

139 zápasů odehrál Lukáš Feštr v domácí soutěži za Olomoucko

V základní části NBL Děčín předčil Olomoučany hned třikrát ze čtyř pokusů. A právě u posledního skalpu 79:73 byl i Feštr. Dokonce byl jednou z hlavních postav, když krátce před koncem rozhodl svým košem o děčínské výhře. Celkem se postaral o deset bodů, na palubovce strávil přes dvacet minut a v konečném důsledku i tato výhra pomohla k tomu, že se děčínští válečníci umístil v tabulce o jedno místo nad Olomouckem, což jim nyní dává výhodu domácího prostředí v případném rozhodujícím zápase.

„Pro mě je záhadou, že ho Olomoucko nechalo v létě jít,“ neskrýval trenér Děčína Tomáš Grepl. „Byla to nepříjemná zkušenost, ale každá zkušenost je dobrá. Nebudu lhát, před zápasem s Olomouckem jsem to měl v hlavě. Ale není to o mně, je to o týmu, ten je priorita. Jasně, chtěl jsem uspět, ale víc bych to nehrotil,“ vrátil se k odchodu z Olomoucka samotný Feštr.

Děčínský rozehrávač Lukáš Feštr

Hráči olomouckého celku poslali před březnovým vzájemným zápasem bývalému kapitánovi krátkou zdravici. „Těšíme se na tebe, Feši,“ vzkázal křídelník Dominik Žák. „Bral jsem to trošku osobně, proto jsem rád, že jsme dokázali odpovědět jako tým,“ usmál se Feštr po sladkém vítězství.

„Zajímavé je, že to nevzal osobně, když k nám přijel s Jindřichovým Hradcem a prohráli. To jsem od něj nic takového neslyšel, škoda. Nemám s ním žádný problém, ale když chce mluvit o tom, že vzal některé věci osobně, nebudu jen sedět a kývat hlavou,“ nechal se slyšet kouč Olomoucka Andy Hipsher.

Teď smíšené vzpomínky na obou stranách opět ožívají, byť v diametrálně odlišné části sezony. Nyní jde doopravdy do tuhého, což dobře ví i Hipsher.

„V sezoně jsme ukázali, že umíme zvládat i těžké zápasy. Děčín je velmi silný celek, budeme muset hrát na naší nejvyšší úrovni,“ burcuje trenér.

Odhodlání jeho svěřencům nechybí. „Náš cíl je bronz a uděláme vše pro to, abychom ta dvě vítězství získali,“ velí před klíčovými zápasy křídelník Noah Carter.