Budou mít Slovinci posilu díky Dončičovi? Američan se pochlubil: Pas už jsem dostal

Autor:
  16:39
Loni na podzim směle vyhlásil: „S Lukou Dončičem se mi hraje skvěle, chtěl bych s ním nastupovat i v reprezentaci!“ Nyní je vize amerického pivota Jaxsona Hayese z LA Lakers blízko k naplnění. „Už mám slovinský pas,“ sdělil v pondělí zámořským novinářům během probíhajících vyřazovacích bojů basketbalové NBA.
Slovinská radost v podobě dua Luka Dončič (77) a Jaxson Hayes z Los Angeles...

Slovinská radost v podobě dua Luka Dončič (77) a Jaxson Hayes z Los Angeles Lakers | foto: William NavarroReuters

27 fotografií

„Luka mi teď pořád říká, že jsem jeho slovinský bratr,“ smál se pětadvacetiletý rodák z oklahomského Normanu.

Blízké pouto si vybudovali po překvapivém Dončičově trejdu loni v únoru.

Slovinská hvězda například na podzim slibovala, že zaplatí pokutu, která Hayesovi hrozila poté, co v utkání s LA Clippers neponechal bez povšimnutí Dunnovo lehké strčení do Dončiče a následně vyfasoval technickou chybu.

Podívejte se, jak se Hayes zastal Dončiče:

Osmička z draftu 2019 už také zná pár slovinských slovíček. „Ale ta samozřejmě nejsou publikovatelná. Další ještě neumím,“ prohodil.

Dončiče a Hayese ovšem nepojí jen kalifornský celek.

Oba spolupracují s agentem Billem Duffym, který v minulosti zastupoval také Anthonyho Randolpha. Americký basketbalista narozený na vojenské základně v německém Würzburgu pak Slovinsku v roce 2017 pomohl k triumfu na EuroBasketu.

Nyní by měl pomoct k úspěchům Hayes se svými 213 centimetry.

Souhlasili byste s případnou naturalizací amerického basketbalisty pro českou reprezentaci?

celkem hlasů: 45

Jak ovšem upozornil Basketbalový svaz Slovinska, proces naturalizace ještě není dokončen. „Tudíž se více nemůžeme vyjadřovat,“ stojí v oficiálním prohlášení.

Evropské basketbalové servery od podzimu informovaly, že Slovinci by o zámořskou posilu do podkošového prostoru, kde na posledním EuroBasketu spoléhali výhradně na 216 centimetrů vysokého Alena Omiče, stáli.

Kromě zmiňovaného Randolpha se ve slovinské reprezentaci objevil také Josh Nebo, který naskočil do tří utkání olympijské kvalifikace, šest zápasů zase stihl Jordan Morgan. Výraznější zapojení se vydařilo u Mika Tobeyho, ten ve slovinském dresu odehrál EuroBasket 2022 i mistrovství světa o rok později.

Hayes by mohl naskočit už v evropské části kvalifikace o světový šampionát. V první fázi budou ještě Slovinci hrát duely s Estonci a Švédy, dvě vítězství už na přelomu února a března zapsali proti svěřencům Luboše Bartoně.

V českém prostředí je naturalizace sportovců ve srovnání s jinými evropskými zeměmi administrativně složitější.

Čtyři generace jsou moc. Brněnskou posilu Cisarika české občanství zřejmě mine

Například sousední Polsko si před loňským EuroBasketem zajistilo hned dvojici Američanů – Jerricka Hardinga a Jordana Loyda, který nakonec obsadil jedno místo pro naturalizované hráče na soupisce.

Na turnaji pak slavil Shane Larkin stříbro s Tureckem, Bosna nasadila Johna Robersona, Černá Hora spoléhala na Kyleho Allmana Jr., Gruzie na Kamara Baldwina a za Italy nastupoval Darius Thompson.

Přidají nejnovější zámořský doplněk Slovinci?

Vstoupit do diskuse

Jaxson Hayes

Satoranského tým natahuje vítěznou šňůru, sešup Brooklynu pokračuje

Jaxson Hayes (vlevo) z New Orleans Pelicans zastavuje Christiana Wooda z...

VIDEO Osm porážek v řadě, to by se uchazeči o titul stávat nemělo. Brooklyn Nets nicméně v nedělním...

DeRozan a jeho unikát, Satoranský stihl pět bodů a šest asistencí

Janis Adetokunbo z Milwaukee smečuje v utkání proti New Orleans.

Proti úřadujícím šampionům NBA se drželi poločas, pak už favorit i díky druhému triple double...

Satoranský míří do New Orleans, smlouva na 10 milionů dolarů mu zůstává

Tomáš Satoranský (vpravo) z Chicaga se snaží přejít přes Lonza Balla z New...

Tomáš Satoranský změní po dvou letech dres. Českého basketbalistu v NBA nově zaměstná New Orleans...

Nejčtenější

Nejen dokonalé fotky. Atletka Schmidtová přiblížila realitu, fanoušci ji chválí

Alica Schmidtová, Berlín, 2024

Alica Schmidtová ví, jak oslovit své fanoušky. Německá atletka a influencerka, která bývá označována za jednu z nejkrásnějších sportovkyň světa, se na svém Instagramu podělila o neobvyklý příspěvek....

KVÍZ: Sledujete cyklistiku? Poznejte známé závodníky podle fotky

Tadej Pogačar kontroluje pozici Wouta van Aerta během závodu Paříž-Roubaix,

Přestože když slezou z kola, jsou jasně rozeznatelní, v závodě mají s rozpoznáním jednotlivých cyklistů problém i někteří experti. Helmy, brýle, jednotné týmové barvy – to vše jejich identifikaci...

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

Strýcová zvládla na Bostonském maratonu osobák. Běželi i Clintonová a Chára

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí večer vyjímaly i...

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí v Bostonu vyjímaly i některé známé tváře. Nejprestižnější maratonské klání si poprvé vyzkoušela i bývalá tenistka Barbora Strýcová, potřetí...

Biatlonové prázdniny. Jak si závodnice užívají volné dny po náročné sezoně?

Biatlonové prázdniny. Jak si závodnice užívají volno po sezoně?

Od konce biatlonové sezony uplynul téměř měsíc a většina závodnic Světového poháru si po náročném programu dopřává zasloužené volno, než se znovu naplno pustí do přípravy na další ročník. Některé...

ONLINE: Jablonec - Ml. Boleslav 0:0, boj o finále poháru, nebezpečně pálí Nebyla

Sledujeme online
Jablonecký Martin Cedidla v utkání proti Mladé Boleslavi

Domácí fotbalový pohár MOL Cup pozná prvního finalistu. Bude jím buď Jablonec, nebo Mladá Boleslav. Zápas na severu Čech má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Žovinec o Kladnu: Snažil jsem se o extraligu, nevyšlo to. A Piráti? Půjdou nahoru

Za pukem spěchá Marek Ďaloga, pronásleduje ho Dušan Žovinec z Kladna.

V nabitém kádru Rytířů letos odehrál formou střídavých startů 20 zápasů a dal šest gólů, přesto se hokejový obránce Dušan Žovinec stálého angažmá v Kladně ani v jiném extraligovém týmu nedočkal....

21. dubna 2026  16:20

Hradec má své jisté, o složení elitní šestky rozhodne i Slavia. Co potřebuje k titulu?

Fotbalisté Hradce Králové se radují z gólu Micka van Burena proti Slavii.

Když ve fotbalovém Hradci Králové dozněly oslavy víkendového vítězství nad Slavií (2:1), zástupci klubu si u vedení ligy ověřili, že senzační triumf přinesl ještě jeden sladký bonus: mužstvo si s...

21. dubna 2026  16:20

Na stadionu Slavie budou nově veřejně dostupné defibrilátory

Slavia má nově na svém stadionu pro fanoušky defibrilátory.

Fotbalová Slavia se snaží o zvýšení bezpečnosti fanoušků na stadionu. Když jde o život a selže srdce, důležitá je každá vteřina. Na stadionu v pražském Edenu tak byly nově nainstalovány Automatické...

21. dubna 2026  16:02

Hronek, Klapka a Chmelař. První posily ze zámoří mají doplnit českou reprezentaci

Jaroslav Chmelař s pukem na holi.

Do přípravy hokejové reprezentace na mistrovství světa ve Švýcarsku by se v příštím týdnu měli zapojit útočníci Adam Klapka z Calgary a Jaroslav Chmelař z New York Rangers. Na šampionátu by se měl...

21. dubna 2026  15:45

V taxíku s Beckerem a šaty na poslední chvíli. Kratochvíl zažil sportovní Oscary

David Kratochvíl

Už za svůj život prožil několik galavečerů pro nejlepší sportovce republiky. Hlavně po třech medailích z pařížské paralympiády a sedmi kovech z mistrovství světa. A právě tento úspěch Davida...

21. dubna 2026  15:41

Obrovský trapas maratonce. Začal slavit předčasně, v cíli ho předběhl soupeř

Joshua Jackson a Carson Mello v cíli maratonu v Delaware

Slavit předčasně se nevyplácí. Takové ponaučení si z nedělního maratonu v americkém státě Delaware odnesl běžec Carson Mello. O vítězství přišel kuriózním způsobem doslova na posledních metrech...

21. dubna 2026  15:28

Dva stíhaní z fotbalové kauzy opustili vazbu. Maření vyšetřování nehrozí, rozhodl žalobce

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...

Dva ze čtyř stíhaných v rozsáhlé kauze fotbalové korupce byli propuštěni z vazby. Podle žalobce už nehrozí, že by mařili vyšetřování, uvedla Česká televize. Podle informací ČTK jde o dva obviněné,...

21. dubna 2026  14:58,  aktualizováno  15:25

West Ham opustila kritizovaná baronka. Křetínský jí děkuje: Měla zásadní přínos

Karren Bradyová podporuje West Ham.

Místopředsedkyně fotbalového West Ham United Karren Bradyová po 16 letech rezignovala na funkci. Klub ohrožený sestupem z anglické ligy to uvedl na svém webu. Sedmapadesátiletá baronka se bude nadále...

21. dubna 2026  14:33

Kluci, relax! Lídr Vladař dokonale uklidnil tým a ještě přidal nulu. Ocenil ho i Gretzky

Český brankář Dan Vladař z Philadelphie slaví se spoluhráčem Noahem Catesem...

Asi byste vůbec nepoznali, že Dan Vladař právě v NHL prožívá úplně novou zkušenost. Nevystupuje jako nováček v play off, ale hokejovou Philadelphii táhne. „Je to lídr,“ usmíval se kouč pensylvánského...

21. dubna 2026  14:22

Předvedli velkou a suverénní jízdu. Zbrojovce k postupu gratulují i rivalové

Lukáš Vorlický (23) oslavuje trefu proti brněnským rivalům před svými fanoušky.

Brněnská Zbrojovka díky pondělní remíze Artisu s druhým Táborskem sbírá gratulace k prvoligové příslušnosti. Kromě městského rivala k postupu do ligy gratulovaly také další sportovní kluby. Blahopřál...

21. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.