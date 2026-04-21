„Luka mi teď pořád říká, že jsem jeho slovinský bratr,“ smál se pětadvacetiletý rodák z oklahomského Normanu.
Blízké pouto si vybudovali po překvapivém Dončičově trejdu loni v únoru.
Slovinská hvězda například na podzim slibovala, že zaplatí pokutu, která Hayesovi hrozila poté, co v utkání s LA Clippers neponechal bez povšimnutí Dunnovo lehké strčení do Dončiče a následně vyfasoval technickou chybu.
Podívejte se, jak se Hayes zastal Dončiče:
pic.twitter.com/GfNt8c11Xe— Pasion Basket (@PasionBasketNBA) November 26, 2025
Osmička z draftu 2019 už také zná pár slovinských slovíček. „Ale ta samozřejmě nejsou publikovatelná. Další ještě neumím,“ prohodil.
Dončiče a Hayese ovšem nepojí jen kalifornský celek.
Oba spolupracují s agentem Billem Duffym, který v minulosti zastupoval také Anthonyho Randolpha. Americký basketbalista narozený na vojenské základně v německém Würzburgu pak Slovinsku v roce 2017 pomohl k triumfu na EuroBasketu.
Nyní by měl pomoct k úspěchům Hayes se svými 213 centimetry.
Jak ovšem upozornil Basketbalový svaz Slovinska, proces naturalizace ještě není dokončen. „Tudíž se více nemůžeme vyjadřovat,“ stojí v oficiálním prohlášení.
Evropské basketbalové servery od podzimu informovaly, že Slovinci by o zámořskou posilu do podkošového prostoru, kde na posledním EuroBasketu spoléhali výhradně na 216 centimetrů vysokého Alena Omiče, stáli.
Kromě zmiňovaného Randolpha se ve slovinské reprezentaci objevil také Josh Nebo, který naskočil do tří utkání olympijské kvalifikace, šest zápasů zase stihl Jordan Morgan. Výraznější zapojení se vydařilo u Mika Tobeyho, ten ve slovinském dresu odehrál EuroBasket 2022 i mistrovství světa o rok později.
Za Slovinsko hráli také američtí rodáci Josh Nebo či Mike Tobey.
Hayes by mohl naskočit už v evropské části kvalifikace o světový šampionát. V první fázi budou ještě Slovinci hrát duely s Estonci a Švédy, dvě vítězství už na přelomu února a března zapsali proti svěřencům Luboše Bartoně.
V českém prostředí je naturalizace sportovců ve srovnání s jinými evropskými zeměmi administrativně složitější.
Například sousední Polsko si před loňským EuroBasketem zajistilo hned dvojici Američanů – Jerricka Hardinga a Jordana Loyda, který nakonec obsadil jedno místo pro naturalizované hráče na soupisce.
Na turnaji pak slavil Shane Larkin stříbro s Tureckem, Bosna nasadila Johna Robersona, Černá Hora spoléhala na Kyleho Allmana Jr., Gruzie na Kamara Baldwina a za Italy nastupoval Darius Thompson.
Přidají nejnovější zámořský doplněk Slovinci?