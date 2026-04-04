Nejlepší střelec soutěže se zranil ve čtvrtečním utkání proti Oklahomě. Lakers po vyšetření uvedli, že Dončič utrpěl natržení svalu druhého stupně, což si podle médií obvykle vyžádá několik týdnů léčby.
Sedmnáctinásobným šampionům NBA, kteří už mají jisté vítězství v Pacifické divizi, zbývá do konce základní části odehrát jen pět zápasů.
Dončič ve své první sezoně v Lakers, kam přišel během minulého ročníku z Dallasu, září. Má průměry 33,5 bodu, 8,3 asistence a 7,7 doskoku na zápas a téměř jistě získá svůj druhý střelecký titul v kariéře.
Odehraje však jen 64 utkání v základní části a nebude se tak smět ucházet o posezonní trofeje, protože podmínkou je odehraných 65 utkání.
Jeho agent Bill Duffy už pro ESPN uvedl, že pro svého klienta požádá o výjimku kvůli mimořádným okolnostem.
Vedle vynechaných zápasů kvůli zdravotním problémům a disciplinárnímu trestu totiž nehrál v prosinci ve dvou utkáních, protože letěl do Slovinska kvůli narození své druhé dcery.